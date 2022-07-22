Купился на фейки: Джигурда вступился за Галкина - 22.07.2022 Украина.ру
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Купился на фейки: Джигурда вступился за Галкина
Купился на фейки: Джигурда вступился за Галкина - 22.07.2022 Украина.ру
Купился на фейки: Джигурда вступился за Галкина
Российский актер Никита Джигурда вступился за юмориста Максима Галкина, которого много критикуют за отъезд из России и позицию по СВО, передает "Экспресс газета" 22 июля
2022-07-22T11:12
2022-07-22T11:12
новости
максим галкин
никита джигурда
критика
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В марте 2022 года Максим Галкин вместе со женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Сейчас он дает концерты в Латвии, потом собирается в Эстонию и Турцию.Артист регулярно выкладывает посты с критикой спецоперации на Украине и тех артистов, которые ее поддержали.По мнению актера, Галкин попал под влияние мировых фейковых новостей из-за недостатка информации. Он уверен, что "если поговорить по-хорошему", юморист изменит свое мнение. Джигурда привел в пример актера Евгения Миронова, который выступал против СВО, но переменил позицию, съездив в Донбасс.Ранее многие публичные люди осудили высказывания и позицию Максима Галкина, а также, исключили из списка минкульта Украины, где фигурируют лица, якобы представляющие угрозу национальной безопасности этой страны.
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новости, максим галкин, никита джигурда, критика

Купился на фейки: Джигурда вступился за Галкина

11:12 22.07.2022
 
© Максим Галкин/ИнстаграмМаксим Галкин
Максим Галкин
© Максим Галкин/Инстаграм
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Российский актер Никита Джигурда вступился за юмориста Максима Галкина, которого много критикуют за отъезд из России и позицию по СВО, передает "Экспресс газета" 22 июля
В марте 2022 года Максим Галкин вместе со женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Сейчас он дает концерты в Латвии, потом собирается в Эстонию и Турцию.
Артист регулярно выкладывает посты с критикой спецоперации на Украине и тех артистов, которые ее поддержали.

Он может высказываться о том, что думает, как и до спецоперации. Он и до этого остро говорил. Ничего нового не вижу. Я не выступаю за охоту на ведьм.

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Никита Джигурда
Российский актер
По мнению актера, Галкин попал под влияние мировых фейковых новостей из-за недостатка информации. Он уверен, что "если поговорить по-хорошему", юморист изменит свое мнение. Джигурда привел в пример актера Евгения Миронова, который выступал против СВО, но переменил позицию, съездив в Донбасс.
Ранее многие публичные люди осудили высказывания и позицию Максима Галкина, а также, исключили из списка минкульта Украины, где фигурируют лица, якобы представляющие угрозу национальной безопасности этой страны.
 
НовостиМаксим ГалкинНикита Джигурдакритика
 
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