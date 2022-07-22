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Купился на фейки: Джигурда вступился за Галкина

Купился на фейки: Джигурда вступился за Галкина - 22.07.2022 Украина.ру

Купился на фейки: Джигурда вступился за Галкина

Российский актер Никита Джигурда вступился за юмориста Максима Галкина, которого много критикуют за отъезд из России и позицию по СВО, передает "Экспресс газета" 22 июля

2022-07-22T11:12

2022-07-22T11:12

2022-07-22T11:12

новости

максим галкин

никита джигурда

критика

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В марте 2022 года Максим Галкин вместе со женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Сейчас он дает концерты в Латвии, потом собирается в Эстонию и Турцию.Артист регулярно выкладывает посты с критикой спецоперации на Украине и тех артистов, которые ее поддержали.По мнению актера, Галкин попал под влияние мировых фейковых новостей из-за недостатка информации. Он уверен, что "если поговорить по-хорошему", юморист изменит свое мнение. Джигурда привел в пример актера Евгения Миронова, который выступал против СВО, но переменил позицию, съездив в Донбасс.Ранее многие публичные люди осудили высказывания и позицию Максима Галкина, а также, исключили из списка минкульта Украины, где фигурируют лица, якобы представляющие угрозу национальной безопасности этой страны.

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новости, максим галкин, никита джигурда, критика