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Стала известна причина смерти Русланы Писанки

Стала известна причина смерти Русланы Писанки - 22.07.2022 Украина.ру

Стала известна причина смерти Русланы Писанки

Муж украинской актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал, что она была больна раком и том, как ее похоронят, передает "Экспресс газета" 22 июля

2022-07-22T10:45

2022-07-22T10:45

2022-07-22T11:00

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Актрисы не стало 19 июля в Германии, смерть ее была внезапной, так как никто не знал ее диагноз. Было известно только то, что за границей она находится на лечении.Ранее появлялась информация только о том, что артистка упала в обморок на сцене, потом был известно о ее переломе ноги и лечении в Германии. Теперь супруг Писанки раскрыл все детали.По его словам, она была больна раком, болезнь была агрессивной и запущенной."Смерть и кремация. Первое прощание состоится в месте последнего пребывания, а именно в городе Кайзерлаутерн, Германия. Время и точное место будут известны в понедельник, сообщу подробнее. Потом, после всех бумажек, я заберу свою Русю домой. В Киев. Как скоро это будет, зависит только от скорости регистрации", - рассказал он.Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, также актриса написала книгу "Кулинарные соблазны от Киевской Руси".Артистка имела статус лауреата Государственной премии Украины имени Довженко и обладательницей ордена Святого Владимира.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, писанка, смерть, актриса, рак