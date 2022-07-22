Стала известна причина смерти Русланы Писанки - 22.07.2022 Украина.ру
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Стала известна причина смерти Русланы Писанки
Стала известна причина смерти Русланы Писанки - 22.07.2022 Украина.ру
Стала известна причина смерти Русланы Писанки
Муж украинской актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал, что она была больна раком и том, как ее похоронят, передает "Экспресс газета" 22 июля
2022-07-22T10:45
2022-07-22T11:00
новости
писанка
смерть
актриса
рак
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Актрисы не стало 19 июля в Германии, смерть ее была внезапной, так как никто не знал ее диагноз. Было известно только то, что за границей она находится на лечении.Ранее появлялась информация только о том, что артистка упала в обморок на сцене, потом был известно о ее переломе ноги и лечении в Германии. Теперь супруг Писанки раскрыл все детали.По его словам, она была больна раком, болезнь была агрессивной и запущенной."Смерть и кремация. Первое прощание состоится в месте последнего пребывания, а именно в городе Кайзерлаутерн, Германия. Время и точное место будут известны в понедельник, сообщу подробнее. Потом, после всех бумажек, я заберу свою Русю домой. В Киев. Как скоро это будет, зависит только от скорости регистрации", - рассказал он.Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, также актриса написала книгу "Кулинарные соблазны от Киевской Руси".Артистка имела статус лауреата Государственной премии Украины имени Довженко и обладательницей ордена Святого Владимира.
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новости, писанка, смерть, актриса, рак

Стала известна причина смерти Русланы Писанки

10:45 22.07.2022 (обновлено: 11:00 22.07.2022)
 
© Руслана Писанка / facebook
© Руслана Писанка / facebook
Читать в
Муж украинской актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал, что она была больна раком и том, как ее похоронят, передает "Экспресс газета" 22 июля
Актрисы не стало 19 июля в Германии, смерть ее была внезапной, так как никто не знал ее диагноз. Было известно только то, что за границей она находится на лечении.
Ранее появлялась информация только о том, что артистка упала в обморок на сцене, потом был известно о ее переломе ноги и лечении в Германии. Теперь супруг Писанки раскрыл все детали.
По его словам, она была больна раком, болезнь была агрессивной и запущенной.
"Смерть и кремация. Первое прощание состоится в месте последнего пребывания, а именно в городе Кайзерлаутерн, Германия. Время и точное место будут известны в понедельник, сообщу подробнее. Потом, после всех бумажек, я заберу свою Русю домой. В Киев. Как скоро это будет, зависит только от скорости регистрации", - рассказал он.
Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, также актриса написала книгу "Кулинарные соблазны от Киевской Руси".
Артистка имела статус лауреата Государственной премии Украины имени Довженко и обладательницей ордена Святого Владимира.
 
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