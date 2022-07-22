Аналитик рассказал, какие неприятности сулит Западу поездка Путина в Тегеран - 22.07.2022 Украина.ру
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Аналитик рассказал, какие неприятности сулит Западу поездка Путина в Тегеран
Аналитик рассказал, какие неприятности сулит Западу поездка Путина в Тегеран - 22.07.2022 Украина.ру
Аналитик рассказал, какие неприятности сулит Западу поездка Путина в Тегеран
Поездка президента Владимира Путина в Тегеран сулит неприятности для Запада. Таким мнением поделился на днях директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд в статье для Daily Mail
2022-07-22T09:57
2022-07-22T09:57
запад
владимир путин
тегеран (остан)
россия
новости
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По его словам, заявление помощника главы государства Юрия Ушакова о планах России и Ирана вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стало "предупреждением" для западных лидеров. "Еще одним серьезным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече Эрдогана", — обратил внимание Алмонд. Аналитик предположил, что встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.Алмонд выразил мнение, что возникающая угроза может стать для Запада более опасной, чем бывший советский блок. На днях Путин в Тегеране принял участие в трехстороннем саммите по Сирии вместе с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом. Кроме того, российский лидер провел с каждым из них двусторонние переговоры, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
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запад, владимир путин, тегеран (остан), россия, новости

Аналитик рассказал, какие неприятности сулит Западу поездка Путина в Тегеран

09:57 22.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Поездка президента Владимира Путина в Тегеран сулит неприятности для Запада. Таким мнением поделился на днях директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд в статье для Daily Mail
По его словам, заявление помощника главы государства Юрия Ушакова о планах России и Ирана вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стало "предупреждением" для западных лидеров.
"Еще одним серьезным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече Эрдогана", — обратил внимание Алмонд.
Аналитик предположил, что встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.

"Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре. Пугающая перспектива", — считает автор публикации.

Алмонд выразил мнение, что возникающая угроза может стать для Запада более опасной, чем бывший советский блок.
На днях Путин в Тегеране принял участие в трехстороннем саммите по Сирии вместе с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом. Кроме того, российский лидер провел с каждым из них двусторонние переговоры, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
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