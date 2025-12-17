https://ukraina.ru/20251217/leonid-khazanov-reshenie-evrosoyuza-o-konfiskatsii-aktivov-rf-splotit-nezapadnuyu-chast-mira-vokrug-1073250698.html
Леонид Хазанов: Решение Евросоюза о конфискации активов РФ сплотит незападную часть мира вокруг России
Евросоюз расколот по вопросу конфискации российских активов. Не только в Венгрии, но и в Германии и Франция много людей, которые не заинтересованы в конфронтации с Россией. Европейскому бизнесу нужен российский рынок, ему нужны нормальные взаимоотношения с Россией.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.Германия планирует потратить в общей сложности 650 миллиардов евро на оборону в период с 2025 по 2030 год, пишет Financial Times. Такой рывок связан с тревогой по поводу возможного военного столкновения с Россией к 2030 году. По информации издания, 17 декабря немецкий парламент должен одобрить новые контракты на поставки вооружений и военной техники более чем на 50 млрд евро.- Леонид Геннадьевич, наши эксперты много говорят о том, что антироссийские санкции нанесли сокрушающий удар по европейской экономике. Где европейцы собираются изыскивать средства для этой возможной войны?- Здесь есть два варианта: или повысить налоги, или попросить у США и международных финансовых организаций. Как вариант, деньги можно просто напечатать, но это чревато инфляцией в Еврозоне. Печатает евро все-таки не Германия, а Брюссель. Идея готовиться к войне с Россией – бредовая, но, видимо, уроки двух мировых войн люди стали подзабывать.Немецкий бундесвер, это не фашистский вермахт, он слабее по объективным обстоятельствам. И я не думаю, что в Европе найдется много желающих воевать с Россией. Поэтому дальше риторики дело не сдвинется.- Удастся ли на саммите ЕС продавить решение о конфискации замороженных российских активов?- Даже если это решение будет принято, оно не остановить продвижение наших войск на Украине. И не убережет от краха нынешний киевский режим. Кроме того, Евросоюз расколот по этому вопросу. Не только в Венгрии, но и в Германии и Франция много людей, которые не заинтересованы в конфронтации с Россией. Европейскому бизнесу нужен российский рынок, ему нужны нормальные взаимоотношения с Россией. Мы видим, как азиатские автопроизводители начали возвращаться в Россию, а Volkswagenзакрыл свой завод в Дрездене. Куда европейцам продавать свои автомобили? В Индию и Китай? Но там своих производителей хватает. Остается Россия. Поэтому решение об изъятии активов лишь подстегнет противоречия, которые уже есть в Евросоюзе.- Но эти средства могут быть направлены в оборонную промышленность для производства вооружений для той же Украины.- Если это акции российских компаний, то они их нигде не продадут. Недвижимость тоже надо будет реализовывать. Кроме того, это будет плохой сигнал для всего мира. Если с Россией так можно поступить, значит, завтра, так можно будет поступить и с Китаем, и с Индией. Такое решение Евросоюза может только сплотить незападную часть планеты вокруг России.- Что можно сказать о состоянии российской экономики? Утверждается, что она вступила в стадию управляемой стагнации.- Да, стагнация есть, но любая экономика испытывает подъемы и снижение. Допускаю, что будет снижение в следующем году, но и в следующем же году можно будет наблюдать стабилизацию. Мы сейчас приспосабливаемся к тем условиям, которые вокруг нас сформировались. К тем же очередным санкциям против российской нефти. Но уже к осени следующего года в экономике будет намечаться рост.- Российская металлургия в 2025 году переживает один из самых сложных периодов за последние годы. По оценке "Русской стали", выпуск стали снизится до 66,5 млн тонн, потребление — до 38,9 млн тонн. Как состояние отрасли влияет на российскую экономику?- Действительно, выпуск стали у нас сократился. Это обусловлено как высокой ключевой ставкой, действующей на строительный комплекс и другие отрасли промышленности, так и сложностями с экспортом. Европейский рынок для нас сейчас закрыт. Продавать продукцию на других направлениях тяжело. Но черная металлургия выживет, рост прогнозируется к концу следующего года. Наша экономика выдержит.Также на эту тему - Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма
19:26 17.12.2025 (обновлено: 19:28 17.12.2025)
