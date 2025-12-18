"Будут одни руины мёртвые стоять". Эксперты и политики о мрачном будущем Киева

https://ukraina.ru/20251218/budut-odni-ruiny-mrtvye-stoyat-eksperty-i-politiki-o-mrachnom-buduschem-kieva-1073269228.html

В экспертном сообществе обсуждают, почему люди бегут с Украины, удастся ли властям отловить всех оставшихся и отправить их на верную смерть. Думают и над тем, стоит ли рассчитывать на какое-то замирение и реально ли в нынешних условиях провести выборы в стране.

Комментируя итоги берлинских переговоров, украинский политолог Руслан Бортник отметил, что "мы приближаемся к развязке" - дальше будет либо некая "перекалибровка" и продолжение войны, но уже в холодной стадии, либо эскалация горячей фазы.По его мнению, и США, и РФ хотели бы проведения выборов на Украине, поскольку мирное соглашение должен подписывать кто-то легитимный. Но какой-либо практической подготовки к выборам пока не наблюдается.Бортник также прокомментировал заявление Зеленского о готовности отказаться от НАТО. По словам политолога, это невозможно, поскольку намерение вступить в НАТО закреплено в украинской Конституцию, изменить это сейчас вряд ли реально, а без внесения изменений "отказ от НАТО невозможен".Однако одних только заявлений США для Москвы мало, и РФ не согласится на такой сценарий (мир в обмен на обещания — ред.).При этом Украина в НАТО не находится, можно хоть сто лет сохранять положение в Конституции о стремлении вступить в НАТО, но это ничего не изменит, сказал политолог, напомнив, что США, а это главный игрок в Альянсе, прямо заявляют, что Украину не будут принимать в НАТО.Что до переговоров, то, по словам Бортника, Киеву американцы прямо сказали: "Россия согласна не захватывать всё остальное". Но... украинские представители не понимают. А им, по сути, говорят, что активной фазы войны не будет до конца президентского срока Трампа — а дальше… "Господь знает".Боевые действия тем временем продолжаются. Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин* в скорое достижение мира не верит. Он в эфире одного из ютуб-каналов повторил свой прогноз, что "бойня продолжится до 2033 года".Он прокомментировал данные КМИС, согласно которым 63 процента украинцев будто бы готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, при этом 73 процента готовы поддержать замораживание войны по линии фронта при наличии гарантий безопасности. По мнению эксперта, эти цифры просто "не могут совместиться"."Это называется - шизы в этой науке…", - заявил Соскин, добавив, что эти социологи просто "бесчестят социологию".По его словам, интересно было бы узнать, сколько людей остаются сейчас на Украине, и сам предположил, что их не более 25 миллионов. Люди бегут из страны, не видя тут никаких перспектив. Да и как увидеть? Одесса без света, Харьков, Киев почти без света, что уж говорить о других городах, а ведь зима только начинается, отметил экс-советник.Он продолжил — до 2033 года в стране вообще никого не останется, "будут одни руины мёртвые стоять".Соскин подчеркнул, что бегство людей из страны сейчас только усилится, а те, кто останутся, по сути, обречены, потому что "начинается колоссальная эскалация".Русские точно останавливаться не собираются, их планы гораздо шире, заявил в эфире одного из каналов секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко, сославшись на данные украинской военной разведки.По его мнению, ВС РФ могут остановиться лишь после того, как возьмут Одессу."Для русских важен проект Новороссия, который они себе когда-то заложили. А всё остальное — это путь", - заявил Костенко, чьи слова приводит издание "ПолитНавигатор".По мнению секретаря комитета ВРУ, это максималистские военные цели Москвы, если страну оставить без моря, то она будет зависеть от той страны, которая выход к морю имеет.Для войны нужны люди. Но отлов этих людей на улицах городов имеет целью не только пополнение рядов ВСУ (многие из отловленных воевать просто не способны), но является средством запугать народ, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев."За всем этим мобилизационным беспределом стоит такая вполне осознанная полицейская мотивация – чтоб сидели и боялись. Ибо запуганный обыватель эквивалентен хорошо накормленному. В преддверии выборов это особенно актуально", - сказал эксперт в беседе с журналистом Александром Шелестом*.По мнению Золотарева, если дадут понять, что Зеленского не хотят видеть среди претендентов, что его второй срок нежелателен – "то и пропадет интерес к этой теме".Однако, по его словам, все разговоры о близких выборах президента могут оказаться "пшиком", как уже не раз бывало.Отвечая на вопрос, реально ли ожидание, что в случае проведения выборов люди проголосуют за "президента-пересидента" Зеленского, эксперт отметил, что будет использован административный ресурс – "и не важно, как вы проголосовали, важно, как мы подсчитали".Золотарев рассказал, что американцы как будто бы выступили против идеи "цифровых выборов" на Украине (через приложение "Дiя"), равно как и "зарубили" предложение о максимальном сокращении сроков избирательной кампании. Но подсчитают так, как надо. Особенно если учесть миллион голосов ВСУ – там могут просто подменить бюллетени.Напомним, по информации украинских СМИ, в Офисе президента Украины начал готовить законопроект, призванный решить проблемы, связанные с безопасностью проведения выборов. В частности, предусмотрена возможность многодневного голосования. Уложиться должны в 60-дневный срок, как при досрочных выборах президента.Комментируя переговоры в Берлине в эфире канала Politeka, Золотарев отметил, что они напоминают "наперсточный стол". По его мнению, заявления Зеленского о невозможности вывода ВСУ из Донбасса и т.д. – риторика, важно, что будет "на выходе".Во всяком случае, никаких иллюзий о вступлении Украины в НАТО уже нет, понятно, что придется смириться с потерей территорий. Что до выборов, то для Зеленского интересно провести их именно в условиях военного положения, иначе шансов у него нет.Внутри Украины зреют очень нехорошие тенденции, считает военный эксперт Юрий Дудкин. По его словам, украинские националисты, точнее, нацисты, не примут никакого компромисса — и чем это закончится, можно догадаться.Эксперт также заявил, что в сложившихся условиях он "переживает" за жизнь Зеленского. А Украину, по его мнению, ждёт раздел.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Виктор Пироженко "Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украину сольют, уже сливают". Эксперты о том, что ждёт страну.

