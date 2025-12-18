https://ukraina.ru/20251218/vopros-zhizni-i-smerti-dlya-zelenskogo--topornin-o-tom-kakie-garantii-ischet-ukraina-vmesto-nato-1073229242.html

Вопрос "жизни и смерти" для Зеленского: Топорнин о том, какие гарантии ищет Украина вместо НАТО

Вопрос "жизни и смерти" для Зеленского: Топорнин о том, какие гарантии ищет Украина вместо НАТО

Заявление Зеленского о готовности отказаться от вступления в НАТО является тактическим ходом. Режим в Киеве ищет новые способы получения гарантий выживания, но пока неясно, кто сможет их предоставить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин

Ранее западные СМИ сообщили, что Владимир Зеленский заявил о том, что Украина якобы готова отказаться от вступления в НАТО, но не собирается выводить войска из Донбасса.Анализируя заявления украинского руководства, эксперт указал на очевидную для Киева преграду. "В Киеве уже поняли, что вступить в НАТО в среднесрочной перспективе невозможно, потому что некоторые члены Альянса открыто против этого возражают. Зачем биться лбом в бетонную стену, если это не принесет никаких дивидендов", — заявил Топорнин.Поэтому Зеленский заявляет, что Украина согласна отказаться от вступления в Альянс в обмен на гарантии безопасности, причем эти гарантии должны выстраиваться по образцу пятой статьи Устава НАТО, пояснил специалист.Однако, как отметил эксперт, это порождает новый фундаментальный вопрос. "Но кто предоставит такие гарантии? Этот вопрос еще не решен. И для режима Зеленского этот вопрос жизни и смерти", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.

