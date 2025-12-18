"Нужен нетривиальный подход": эксперт о рисках изъятия частных активов в ответ на действия ЕС - 18.12.2025 Украина.ру
"Нужен нетривиальный подход": эксперт о рисках изъятия частных активов в ответ на действия ЕС
"Нужен нетривиальный подход": эксперт о рисках изъятия частных активов в ответ на действия ЕС - 18.12.2025 Украина.ру
"Нужен нетривиальный подход": эксперт о рисках изъятия частных активов в ответ на действия ЕС
Ответные меры России на заморозку активов в Euroclear требуют взвешенного подхода. Любой неверный шаг способен создать опасный прецедент и подорвать доверие инвесторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин
План предоставления Киеву так называемого "репарационного кредита", обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с растущим сопротивлением. Как сообщает Politico, против этой инициативы уже публично высказались пять государств-членов Евросоюза: Чехия, Италия, Бельгия, Мальта и Болгария.Развивая тему возможного ответа, эксперт указал на разницу в статусе активов России и западных компаний. "В Бельгии речь идет о государственных активах Центрального банка, а в России мы можем заморозить или в худшем случае изъять частные активы", — заявил Топорнин.Он подчеркнул необходимость нетривиальных решений. "Здесь нужен нетривиальный подход, чтобы не навредить рейтингу России как надежного партнера во внешнеэкономических отношениях", — пояснил специалист.Ключевой риск, по словам эксперта, — долгосрочные последствия для инвестиционного климата. "Если будет создан прецедент изъятия частной собственности по решению российского суда, это оттолкнет инвесторов, в том числе из дружественных стран", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.Также на тему замороженных активов — в материале "Максим Бардин: Евросоюзу нужны деньги не на оружие для Украины, а на политическую оккупацию России" на сайте Украина.ру.
"Нужен нетривиальный подход": эксперт о рисках изъятия частных активов в ответ на действия ЕС

04:45 18.12.2025
 
Ответные меры России на заморозку активов в Euroclear требуют взвешенного подхода. Любой неверный шаг способен создать опасный прецедент и подорвать доверие инвесторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин
План предоставления Киеву так называемого "репарационного кредита", обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с растущим сопротивлением. Как сообщает Politico, против этой инициативы уже публично высказались пять государств-членов Евросоюза: Чехия, Италия, Бельгия, Мальта и Болгария.
Развивая тему возможного ответа, эксперт указал на разницу в статусе активов России и западных компаний. "В Бельгии речь идет о государственных активах Центрального банка, а в России мы можем заморозить или в худшем случае изъять частные активы", — заявил Топорнин.
Он подчеркнул необходимость нетривиальных решений. "Здесь нужен нетривиальный подход, чтобы не навредить рейтингу России как надежного партнера во внешнеэкономических отношениях", — пояснил специалист.
Ключевой риск, по словам эксперта, — долгосрочные последствия для инвестиционного климата. "Если будет создан прецедент изъятия частной собственности по решению российского суда, это оттолкнет инвесторов, в том числе из дружественных стран", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.
Также на тему замороженных активов — в материале "Максим Бардин: Евросоюзу нужны деньги не на оружие для Украины, а на политическую оккупацию России" на сайте Украина.ру.
