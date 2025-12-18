https://ukraina.ru/20251218/nuzhen-netrivialnyy-podkhod-ekspert-o-riskakh-izyatiya-chastnykh-aktivov-v-otvet-na-deystviya-es-1073225651.html
"Нужен нетривиальный подход": эксперт о рисках изъятия частных активов в ответ на действия ЕС
"Нужен нетривиальный подход": эксперт о рисках изъятия частных активов в ответ на действия ЕС - 18.12.2025 Украина.ру
"Нужен нетривиальный подход": эксперт о рисках изъятия частных активов в ответ на действия ЕС
Ответные меры России на заморозку активов в Euroclear требуют взвешенного подхода. Любой неверный шаг способен создать опасный прецедент и подорвать доверие инвесторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин
2025-12-18T04:45
2025-12-18T04:45
2025-12-18T04:45
новости
россия
бельгия
европа
украина.ру
ес
активы
замороженные активы
инвестиции
инвестор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101035/01/1010350157_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_72d943aff1d9e4cda74d3bb5cafd8d11.jpg
План предоставления Киеву так называемого "репарационного кредита", обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с растущим сопротивлением. Как сообщает Politico, против этой инициативы уже публично высказались пять государств-членов Евросоюза: Чехия, Италия, Бельгия, Мальта и Болгария.Развивая тему возможного ответа, эксперт указал на разницу в статусе активов России и западных компаний. "В Бельгии речь идет о государственных активах Центрального банка, а в России мы можем заморозить или в худшем случае изъять частные активы", — заявил Топорнин.Он подчеркнул необходимость нетривиальных решений. "Здесь нужен нетривиальный подход, чтобы не навредить рейтингу России как надежного партнера во внешнеэкономических отношениях", — пояснил специалист.Ключевой риск, по словам эксперта, — долгосрочные последствия для инвестиционного климата. "Если будет создан прецедент изъятия частной собственности по решению российского суда, это оттолкнет инвесторов, в том числе из дружественных стран", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.Также на тему замороженных активов — в материале "Максим Бардин: Евросоюзу нужны деньги не на оружие для Украины, а на политическую оккупацию России" на сайте Украина.ру.
россия
бельгия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101035/01/1010350157_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0357bd95cc438f798a07b874b8d94183.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, бельгия, европа, украина.ру, ес, активы, замороженные активы, инвестиции, инвестор, экономика, российская экономика, главные новости, новости россии, новости россии и украины, украина.ру дзен
Новости, Россия, Бельгия, Европа, Украина.ру, ЕС, активы, замороженные активы, инвестиции, инвестор, экономика, российская экономика, Главные новости, новости России, новости России и Украины, Украина.ру Дзен
"Нужен нетривиальный подход": эксперт о рисках изъятия частных активов в ответ на действия ЕС
Ответные меры России на заморозку активов в Euroclear требуют взвешенного подхода. Любой неверный шаг способен создать опасный прецедент и подорвать доверие инвесторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин
План предоставления Киеву так называемого "репарационного кредита", обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с растущим сопротивлением. Как сообщает Politico, против этой инициативы уже публично высказались пять государств-членов Евросоюза: Чехия, Италия, Бельгия, Мальта и Болгария.
Развивая тему возможного ответа, эксперт указал на разницу в статусе активов России и западных компаний. "В Бельгии речь идет о государственных активах Центрального банка, а в России мы можем заморозить или в худшем случае изъять частные активы", — заявил Топорнин.
Он подчеркнул необходимость нетривиальных решений. "Здесь нужен нетривиальный подход, чтобы не навредить рейтингу России как надежного партнера во внешнеэкономических отношениях", — пояснил специалист.
Ключевой риск, по словам эксперта, — долгосрочные последствия для инвестиционного климата. "Если будет создан прецедент изъятия частной собственности по решению российского суда, это оттолкнет инвесторов, в том числе из дружественных стран", — резюмировал собеседник издания.