Пришло ли время для новой "пятерки"? Ищенко ответил на вопрос об объединении США, Китая и России
Создание новых международных объединений, подобных обсуждаемой "Ключевой пятерке", не означает автоматического решения мировых проблем. Главным остается вопрос о реальной готовности стран-участниц к конструктивному диалогу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия.Комментируя возможность появления объединения Core 5, эксперт усомнился в его своевременности и целесообразности. "Это однозначно не будет означать завершение передела мира. А пришло ли время — это только вскрытие покажет", — заявил Ищенко.Он подчеркнул, что формальные рамки не заменяют сути международных отношений. "Вы можете создавать любые объединения. Запас карман не тянет. Вопрос в том, насколько государства, которые в эти объединения входят, готовы друг с другом сотрудничать. И вопрос этот в первую очередь надо задавать США", — пояснил обозреватель.Ищенко возложил ответственность за глобальные кризисы на политику США, указав на ее системный характер. "И все кризисы в мире так или иначе связаны с американской политикой. Весь глобальный кризис — это кризис американской системы", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также на тему геополитики — в интервью Александра Ананьева: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ на сайте Украина.ру.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия.
Комментируя возможность появления объединения Core 5, эксперт усомнился в его своевременности и целесообразности. "Это однозначно не будет означать завершение передела мира. А пришло ли время — это только вскрытие покажет", — заявил Ищенко.
Он подчеркнул, что формальные рамки не заменяют сути международных отношений. "Вы можете создавать любые объединения. Запас карман не тянет. Вопрос в том, насколько государства, которые в эти объединения входят, готовы друг с другом сотрудничать. И вопрос этот в первую очередь надо задавать США", — пояснил обозреватель.
Ищенко возложил ответственность за глобальные кризисы на политику США, указав на ее системный характер. "И все кризисы в мире так или иначе связаны с американской политикой. Весь глобальный кризис — это кризис американской системы", — констатировал собеседник издания.