https://ukraina.ru/20251218/zabrat-donbass--zadacha-minimum-voenkor-pro-perspektivy-osvobozhdeniya-zaporozhya-i-khersona-1073258947.html

"Донбасс – это задача минимум": военкор рассказал про перспективы освобождения Запорожья и Херсона

"Донбасс – это задача минимум": военкор рассказал про перспективы освобождения Запорожья и Херсона - 18.12.2025 Украина.ру

"Донбасс – это задача минимум": военкор рассказал про перспективы освобождения Запорожья и Херсона

Использование наземных роботов и удары по портам становятся новыми реалиями конфликта. В то же время стратегические цели российской армии остаются неизменными и сфокусированы на Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц

2025-12-18T05:00

2025-12-18T05:00

2025-12-18T10:44

донбасс

запорожье

новости

херсон

украина.ру

вкс

главные новости

дзен новости сво

новости россии

славянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072500696_0:81:3067:1806_1920x0_80_0_0_bb8023b0eefa318f21f2e6711e4eda51.jpg

На днях СМИ сообщили о том, что после очередной атаки на российский танкерный флот ВКС ударили по турецкому сухогрузу, который зашел в порт Одессы с выключенным транспондером, а потом ударили по мосту в районы Затоке.Комментируя эскалацию в Черном море, военкор дал оценку недавним ударам. "Мне кажется, последние наши удары – это все же акция возмездия. Украинцам говорят: "Не надо нарушать гражданское судоходство в Черном море. Иначе мы лишим вас портовой инфраструктуры", — пояснил он. По его мнению, полная морская блокада Украины пока невозможна, но разрушение пирсов и топливохранилищ — реальная задача.Отвечая на вопрос о конечных целях ВС РФ, Андрей Коц подтвердил ранее озвученную позицию. "Да. Забрать Донбасс – это задача минимум. Дальше, если конфликт не прекратится, встанет вопрос о Запорожье и Херсоне", — сказал журналист. Эксперт напомнил, что освобождение оккупированного Херсона в текущих условиях — задача иного масштаба, и приоритеты сейчас иные. "Пока же самое главное – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице" на сайте Украина.ру.

донбасс

запорожье

херсон

славянск

славянско-краматорская агломерация

краматорск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донбасс, запорожье, новости, херсон, украина.ру, вкс, главные новости, дзен новости сво, новости россии, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, война на украине