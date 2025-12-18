https://ukraina.ru/20251218/zabrat-donbass--zadacha-minimum-voenkor-pro-perspektivy-osvobozhdeniya-zaporozhya-i-khersona-1073258947.html
"Донбасс – это задача минимум": военкор рассказал про перспективы освобождения Запорожья и Херсона
Использование наземных роботов и удары по портам становятся новыми реалиями конфликта. В то же время стратегические цели российской армии остаются неизменными и сфокусированы на Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
На днях СМИ сообщили о том, что после очередной атаки на российский танкерный флот ВКС ударили по турецкому сухогрузу, который зашел в порт Одессы с выключенным транспондером, а потом ударили по мосту в районы Затоке.Комментируя эскалацию в Черном море, военкор дал оценку недавним ударам. "Мне кажется, последние наши удары – это все же акция возмездия. Украинцам говорят: "Не надо нарушать гражданское судоходство в Черном море. Иначе мы лишим вас портовой инфраструктуры", — пояснил он. По его мнению, полная морская блокада Украины пока невозможна, но разрушение пирсов и топливохранилищ — реальная задача.Отвечая на вопрос о конечных целях ВС РФ, Андрей Коц подтвердил ранее озвученную позицию. "Да. Забрать Донбасс – это задача минимум. Дальше, если конфликт не прекратится, встанет вопрос о Запорожье и Херсоне", — сказал журналист. Эксперт напомнил, что освобождение оккупированного Херсона в текущих условиях — задача иного масштаба, и приоритеты сейчас иные. "Пока же самое главное – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице" на сайте Украина.ру.
05:00 18.12.2025 (обновлено: 10:44 18.12.2025)
Использование наземных роботов и удары по портам становятся новыми реалиями конфликта. В то же время стратегические цели российской армии остаются неизменными и сфокусированы на Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
На днях СМИ сообщили о том, что после очередной атаки на российский танкерный флот ВКС ударили по турецкому сухогрузу, который зашел в порт Одессы с выключенным транспондером, а потом ударили по мосту в районы Затоке.
Комментируя эскалацию в Черном море, военкор дал оценку недавним ударам. "Мне кажется, последние наши удары – это все же акция возмездия. Украинцам говорят: "Не надо нарушать гражданское судоходство в Черном море. Иначе мы лишим вас портовой инфраструктуры", — пояснил он.
По его мнению, полная морская блокада Украины пока невозможна, но разрушение пирсов и топливохранилищ — реальная задача.
Отвечая на вопрос о конечных целях ВС РФ, Андрей Коц подтвердил ранее озвученную позицию. "Да. Забрать Донбасс – это задача минимум. Дальше, если конфликт не прекратится, встанет вопрос о Запорожье и Херсоне", — сказал журналист.
Эксперт напомнил, что освобождение оккупированного Херсона в текущих условиях — задача иного масштаба, и приоритеты сейчас иные. "Пока же самое главное – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка", — заключил собеседник издания.