Внешнюю политику определяет Трамп, а не Конгресс: Топорнин о том, почему Киев напрасно ждет перемен
Киев строит свою стратегию в надеждах на скорые перемены в Вашингтоне. Но пока в политической системе США нет фигур, готовых кардинально изменить курс в пользу Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин
Отвечая на вопрос о расчетах Киева на промежуточные выборы в США, эксперт сразу поставил под сомнение логику таких ожиданий. "Выборы состоятся только в ноябре прошлого года. И новые конгрессмены приступят к своим обязанностям только с 20 января 2027 года", — заявил Топорнин.Он подчеркнул, что внешнеполитические решения принимает не Конгресс, а Белый дом. "И вопросы внешней политики в США решает президент, а не Конгресс. У него урезаны полномочия только при голосовании за бюджет", — пояснил специалист.Топорнин обратил внимание на политическую наивность украинских властей. "Поэтому если Киев сейчас будет топить за демократов, то [президент США Дональд] Трамп скажет, если вы поддерживаете моих оппонентов, то какую помощь хотите получить от меня?" — задал риторический вопрос эксперт.Анализируя перспективы, он усомнился в самом сценарии. "И кто сказал, что республиканцы выборы проиграют, а в 28-м году появится новый президент?" — сказал Топорнин.Он также отметил отсутствие проукраинских настроений среди потенциальных кандидатов от демократов. "Даже среди демократов пока я не вижу фигуры, которая что-то обещала бы украинцам. Они на эту тему предпочитают не высказываться", — заключил собеседник издания.
Отвечая на вопрос о расчетах Киева на промежуточные выборы в США, эксперт сразу поставил под сомнение логику таких ожиданий. "Выборы состоятся только в ноябре прошлого года. И новые конгрессмены приступят к своим обязанностям только с 20 января 2027 года", — заявил Топорнин.
Он подчеркнул, что внешнеполитические решения принимает не Конгресс, а Белый дом. "И вопросы внешней политики в США решает президент, а не Конгресс. У него урезаны полномочия только при голосовании за бюджет", — пояснил специалист.
Топорнин обратил внимание на политическую наивность украинских властей. "Поэтому если Киев сейчас будет топить за демократов, то [президент США Дональд] Трамп скажет, если вы поддерживаете моих оппонентов, то какую помощь хотите получить от меня?" — задал риторический вопрос эксперт.
Анализируя перспективы, он усомнился в самом сценарии. "И кто сказал, что республиканцы выборы проиграют, а в 28-м году появится новый президент?" — сказал Топорнин.
Он также отметил отсутствие проукраинских настроений среди потенциальных кандидатов от демократов. "Даже среди демократов пока я не вижу фигуры, которая что-то обещала бы украинцам. Они на эту тему предпочитают не высказываться", — заключил собеседник издания.