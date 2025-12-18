https://ukraina.ru/20251218/vneshnyuyu-politiku-opredelyaet-tramp-a-ne-kongress-topornin-o-tom-pochemu-kiev-naprasno-zhdet-peremen-1073235168.html

Внешнюю политику определяет Трамп, а не Конгресс: Топорнин о том, почему Киев напрасно ждет перемен

Внешнюю политику определяет Трамп, а не Конгресс: Топорнин о том, почему Киев напрасно ждет перемен - 18.12.2025 Украина.ру

Внешнюю политику определяет Трамп, а не Конгресс: Топорнин о том, почему Киев напрасно ждет перемен

Киев строит свою стратегию в надеждах на скорые перемены в Вашингтоне. Но пока в политической системе США нет фигур, готовых кардинально изменить курс в пользу Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин

2025-12-18T05:20

2025-12-18T05:20

2025-12-18T05:20

новости

киев

сша

вашингтон

дональд трамп

михаил павлив

украина.ру

владимир зеленский

демократия

власти украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064274721_0:0:1298:730_1920x0_80_0_0_9529b68f6f6e9c39b8a8ed317d3d1a57.jpg

Отвечая на вопрос о расчетах Киева на промежуточные выборы в США, эксперт сразу поставил под сомнение логику таких ожиданий. "Выборы состоятся только в ноябре прошлого года. И новые конгрессмены приступят к своим обязанностям только с 20 января 2027 года", — заявил Топорнин.Он подчеркнул, что внешнеполитические решения принимает не Конгресс, а Белый дом. "И вопросы внешней политики в США решает президент, а не Конгресс. У него урезаны полномочия только при голосовании за бюджет", — пояснил специалист.Топорнин обратил внимание на политическую наивность украинских властей. "Поэтому если Киев сейчас будет топить за демократов, то [президент США Дональд] Трамп скажет, если вы поддерживаете моих оппонентов, то какую помощь хотите получить от меня?" — задал риторический вопрос эксперт.Анализируя перспективы, он усомнился в самом сценарии. "И кто сказал, что республиканцы выборы проиграют, а в 28-м году появится новый президент?" — сказал Топорнин.Он также отметил отсутствие проукраинских настроений среди потенциальных кандидатов от демократов. "Даже среди демократов пока я не вижу фигуры, которая что-то обещала бы украинцам. Они на эту тему предпочитают не высказываться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.О том, что ждет киевский режим и куда может сбежать Зеленский — в статье Михаила Павлива "Он уедет жить в Лондон? Стармер и фон дер Ляйен считают что ситуация критическая" на сайте Украина.ру.

киев

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, сша, вашингтон, дональд трамп, михаил павлив, украина.ру, владимир зеленский, демократия, власти украины, киевский режим, выборы, конгресс сша