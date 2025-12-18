"Надеюсь, что мы дожмем Димитров": Андрей Коц рассказал про приоритеты и дал прогноз на зиму - 18.12.2025 Украина.ру
"Надеюсь, что мы дожмем Димитров": Андрей Коц рассказал про приоритеты и дал прогноз на зиму
"Надеюсь, что мы дожмем Димитров": Андрей Коц рассказал про приоритеты и дал прогноз на зиму - 18.12.2025 Украина.ру
"Надеюсь, что мы дожмем Димитров": Андрей Коц рассказал про приоритеты и дал прогноз на зиму
Войска готовятся развить успех, достигнутый под Северском, на других участках фронта. Прогноз на зиму включает как минимум два важных направления для наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
2025-12-18T06:00
2025-12-18T06:00
Военкор поделился своим прогнозом до конца года и на период новогодних каникул. "Я все-таки надеюсь, что мы дожмем Димитров. Также я бы ожидал новых успехов в районе Волчанска", — сказал Коц. Он также прокомментировал недавний удар по плотине в Харьковской области.По его словам, взятие Купянска серьезно упростит положение российских войск. Говоря о стратегических приоритетах, Коц был однозначен. "Пока же самое главное – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка", — констатировал он. "Оптимизма добавляет, что мы взяли Северск фактически за месяц, после того, как отрезали его от связи с Серебрянским лесничеством и Красным Лиманом... Этот успех поможет нам дальше освобождать север ДНР", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
© Фото : Минобороны РФ
- РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Минобороны РФ
Войска готовятся развить успех, достигнутый под Северском, на других участках фронта. Прогноз на зиму включает как минимум два важных направления для наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Военкор поделился своим прогнозом до конца года и на период новогодних каникул. "Я все-таки надеюсь, что мы дожмем Димитров. Также я бы ожидал новых успехов в районе Волчанска", — сказал Коц. Он также прокомментировал недавний удар по плотине в Харьковской области.
"Мы же не так давно нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. Это может говорить о том, что начинается изоляция района поля боя к востоку от Северского Донца, когда под удар может попасть Великий Бурлук, через который ВСУ все еще перебрасывают подкрепления под Купянск", — пояснил журналист.
По его словам, взятие Купянска серьезно упростит положение российских войск. Говоря о стратегических приоритетах, Коц был однозначен. "Пока же самое главное – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка", — констатировал он.
"Оптимизма добавляет, что мы взяли Северск фактически за месяц, после того, как отрезали его от связи с Серебрянским лесничеством и Красным Лиманом... Этот успех поможет нам дальше освобождать север ДНР", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице" на сайте Украина.ру.
