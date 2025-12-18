https://ukraina.ru/20251218/yuridicheskaya-podstrakhovka-ili-oshibka-nikolay-topornin-raskritikoval-isk-tsb-k-euroclear-1073224158.html

Юридическая подстраховка или ошибка? Николай Топорнин раскритиковал иск ЦБ к Euroclear

Юридическая подстраховка или ошибка? Николай Топорнин раскритиковал иск ЦБ к Euroclear

Иск Банка России к депозитарию Euroclear, поданный в Москве, создает больше вопросов, чем дает ответов. Правовые последствия этого шага могут оказаться неэффективными, а его сроки — запоздалыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин

План предоставления Киеву так называемого "репарационного кредита", обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с растущим сопротивлением внутри ЕС. Как сообщает Politico, против этой инициативы уже публично высказались пять государств-членов Евросоюза: Чехия, Италия, Бельгия, Мальта и Болгария.Отвечая на вопрос о том, какую юридическую силу будет иметь иск, поданный к Euroclear Банком России, эксперт не скрыл недоумения. "Непонятно, почему через четыре года вдруг Центробанк созрел подать такой иск. Такой иск должен был быть подан, как только было принято решение о заморозке средств", — заявил Топорнин.Он указал на ключевую процессуальную проблему. "По сути, это юридическая подстраховка, хотя надо было подать иск в арбитраже Бельгии, а не у нас", — пояснил специалист. По его словам, три года назад сделать это было проще, а сейчас возникнут сложности.Главный вопрос, по мнению эксперта, — в принудительном исполнении. "То, что дело будет выиграно, у меня сомнений нет, но возникнет вопрос о применении решения в Бельгии", — сказал Топорнин. Он констатировал, что правовые механизмы для этого утрачены. "Заставить бельгийцев исполнять решение московского арбитража, на мой взгляд, тоже невозможно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.Также на тему замороженных активов РФ — в материале "Максим Бардин: Евросоюзу нужны деньги не на оружие для Украины, а на политическую оккупацию России" на сайте Украина.ру.

