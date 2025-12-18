Юридическая подстраховка или ошибка? Николай Топорнин раскритиковал иск ЦБ к Euroclear - 18.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251218/yuridicheskaya-podstrakhovka-ili-oshibka-nikolay-topornin-raskritikoval-isk-tsb-k-euroclear-1073224158.html
Юридическая подстраховка или ошибка? Николай Топорнин раскритиковал иск ЦБ к Euroclear
Юридическая подстраховка или ошибка? Николай Топорнин раскритиковал иск ЦБ к Euroclear - 18.12.2025 Украина.ру
Юридическая подстраховка или ошибка? Николай Топорнин раскритиковал иск ЦБ к Euroclear
Иск Банка России к депозитарию Euroclear, поданный в Москве, создает больше вопросов, чем дает ответов. Правовые последствия этого шага могут оказаться неэффективными, а его сроки — запоздалыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин
2025-12-18T04:00
2025-12-18T04:00
новости
россия
москва
бельгия
украина.ру
ес
деньги
иск
центробанк рф
активы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101651/09/1016510939_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_db3feb84e33eb8d9e2752bffce076b8a.jpg
План предоставления Киеву так называемого "репарационного кредита", обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с растущим сопротивлением внутри ЕС. Как сообщает Politico, против этой инициативы уже публично высказались пять государств-членов Евросоюза: Чехия, Италия, Бельгия, Мальта и Болгария.Отвечая на вопрос о том, какую юридическую силу будет иметь иск, поданный к Euroclear Банком России, эксперт не скрыл недоумения. "Непонятно, почему через четыре года вдруг Центробанк созрел подать такой иск. Такой иск должен был быть подан, как только было принято решение о заморозке средств", — заявил Топорнин.Он указал на ключевую процессуальную проблему. "По сути, это юридическая подстраховка, хотя надо было подать иск в арбитраже Бельгии, а не у нас", — пояснил специалист. По его словам, три года назад сделать это было проще, а сейчас возникнут сложности.Главный вопрос, по мнению эксперта, — в принудительном исполнении. "То, что дело будет выиграно, у меня сомнений нет, но возникнет вопрос о применении решения в Бельгии", — сказал Топорнин. Он констатировал, что правовые механизмы для этого утрачены. "Заставить бельгийцев исполнять решение московского арбитража, на мой взгляд, тоже невозможно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.Также на тему замороженных активов РФ — в материале "Максим Бардин: Евросоюзу нужны деньги не на оружие для Украины, а на политическую оккупацию России" на сайте Украина.ру.
россия
москва
бельгия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101651/09/1016510939_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f584f993864dbc9f21ec994a503f97b2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, бельгия, украина.ру, ес, деньги, иск, центробанк рф, активы, замороженные активы, главные новости, euroclear, заморозка, экономика, российская экономика, новости россии, новости сво россия, новости россии и украины
Новости, Россия, Москва, Бельгия, Украина.ру, ЕС, деньги, иск, Центробанк РФ, активы, замороженные активы, Главные новости, Euroclear, заморозка, экономика, российская экономика, новости России, новости СВО Россия, новости России и Украины

Юридическая подстраховка или ошибка? Николай Топорнин раскритиковал иск ЦБ к Euroclear

04:00 18.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Иск Банка России к депозитарию Euroclear, поданный в Москве, создает больше вопросов, чем дает ответов. Правовые последствия этого шага могут оказаться неэффективными, а его сроки — запоздалыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин
План предоставления Киеву так называемого "репарационного кредита", обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с растущим сопротивлением внутри ЕС. Как сообщает Politico, против этой инициативы уже публично высказались пять государств-членов Евросоюза: Чехия, Италия, Бельгия, Мальта и Болгария.
Отвечая на вопрос о том, какую юридическую силу будет иметь иск, поданный к Euroclear Банком России, эксперт не скрыл недоумения. "Непонятно, почему через четыре года вдруг Центробанк созрел подать такой иск. Такой иск должен был быть подан, как только было принято решение о заморозке средств", — заявил Топорнин.
Он указал на ключевую процессуальную проблему. "По сути, это юридическая подстраховка, хотя надо было подать иск в арбитраже Бельгии, а не у нас", — пояснил специалист. По его словам, три года назад сделать это было проще, а сейчас возникнут сложности.
Главный вопрос, по мнению эксперта, — в принудительном исполнении. "То, что дело будет выиграно, у меня сомнений нет, но возникнет вопрос о применении решения в Бельгии", — сказал Топорнин. Он констатировал, что правовые механизмы для этого утрачены.
"Заставить бельгийцев исполнять решение московского арбитража, на мой взгляд, тоже невозможно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.
Также на тему замороженных активов РФ — в материале "Максим Бардин: Евросоюзу нужны деньги не на оружие для Украины, а на политическую оккупацию России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваБельгияУкраина.руЕСденьгиискЦентробанк РФактивызамороженные активыГлавные новостиEuroclearзаморозкаэкономикароссийская экономикановости Россииновости СВО Россияновости России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Бельгийский премьер под дулом ГРУ? Де Вевер сорвал грабеж российских активов на саммите ЕС
18:28Если в ближайшее время война не закончится дипломатическим путем, мы используем замороженные средства РФ на оружие, — Зеленский
18:19Удар "Герани-2" по мосту через Днестр в селе Маяки Одесской области
18:14Саммит ЕС в Брюсселе: Как авантюра с российскими активами расколола Европу и обнажила её кризис
18:12Запах хвои и противодействие фейкам: как Венесуэла готовится к вторжению США
18:11Погиб весь экипаж: ВСУ заявили о потере вертолета Ми-24
18:07После войны Украину на долгие годы захлестнет разгул преступности и беспредела - Бондаренко
18:00Александр Камкин: Германия становится стальным тараном Европы, чтобы начать большую войну с Россией
17:43Брифинг начальника ГШ РФ Валерия Герасимова: главные тезисы
17:30Зеленский на саммите ЕС намекнул на скоропостижную смерть Трампа
17:17Над Черным морем работает авиация НАТО — военкор Юрий Котенок
17:16ВСУ выбиты с позиций в Купянске
17:09Упрашивания Зеленского отдать ему замороженные активы России на саммите ЕС в Брюсселе - тезисы
16:54Что меняет сознание жителей Украины и как России вести себя с Трампом — Миронов
16:53"Не нападайте на меня": Туск и Макрон столкнулись с неожиданной проблемой на саммите ЕС
16:25После освобождения Северска: "Дневник Десантника" рассказал, что происходит на этом направлении
16:21Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВСУ атакуют окраины Купянска, но гибнут под ударами РСЗО и ТОС
16:18Кремль готовит контакты с США, запуск нового "Искандера", Казахстан против ЛГБТ*. Главное к этому часу
16:14Мораторий на взыскание долгов ввели для жителей Донбасса и приграничья
16:08"Я готов жить в Киеве, в составе Российской Федерации" — политолог Вакаров
Лента новостейМолния