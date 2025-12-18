"Противник не ожидал, что мы пойдем с севера": Андрей Коц о перспективах освобождения Гуляйполя - 18.12.2025 Украина.ру
"Противник не ожидал, что мы пойдем с севера": Андрей Коц о перспективах освобождения Гуляйполя
Наступление группировки "Восток" создало для ВСУ новую угрозу севернее Гуляйполя. Контроль над плацдармом на западном берегу реки Гайчур открывает возможности для развития успеха. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Ранее в МО РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Восток" севернее Гуляйполя взяли крупный узел обороны ВСУ в районе населённого пункта Песчаное и создали плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Некоторые эксперты считают, что освобождение самого Гуляйполя может произойти по образцу Северска, когда в результате одного мощного удара посыпалась оборона ВСУ.Отвечая на вопрос о перспективах освобождения Гуляйполя, эксперт подтвердил наличие оснований для оптимизма. "Противник не ожидал, что мы пойдем на него с севера. Как только наш "дальневосточный экспресс" этой осенью двинулся вперед и в ежедневном режиме стал забирать у него населенные пункты на подходе к Гуляйполю, украинцы стали спешно выстраивать хоть какие-то оборонительные позиции за Гайчуром", — заявил Коц.Он пояснил, как развивается оперативная обстановка. "Если мы будем двигаться южнее Песчаного вдоль русла реки, то сможем обойти все позиции, которые противник спешно выстраивал. Поэтому подвижки в районе Гуляйполя у нас будут", — сказал военкор. По его словам, ВСУ сейчас концентрируются на Купянском направлении, что может ослабить другие участки фронта.Касаясь ситуации под Купянском, Коц подтвердил, что для ВСУ она может обернуться новой "бахмутской мясорубкой". "Такая аналогия напрашивается. [Главком ВСУ Александр] Сырский и [командующий Объединенных сил ВСУ Михаил] Драпатый перебрасывают туда элитные подразделения. Это и спецназ ГУР, и десантники", — отметил он. Журналист не исключил, что это часть тактики ВС РФ. "Я бы даже не исключал, что события в районе Купянска – это специальная наша тактика, чтобы выманить туда как можно больше вражеских боеспособных частей и уничтожить", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице" на сайте Украина.ру.
Наступление группировки "Восток" создало для ВСУ новую угрозу севернее Гуляйполя. Контроль над плацдармом на западном берегу реки Гайчур открывает возможности для развития успеха. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Ранее в МО РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Восток" севернее Гуляйполя взяли крупный узел обороны ВСУ в районе населённого пункта Песчаное и создали плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Некоторые эксперты считают, что освобождение самого Гуляйполя может произойти по образцу Северска, когда в результате одного мощного удара посыпалась оборона ВСУ.
Отвечая на вопрос о перспективах освобождения Гуляйполя, эксперт подтвердил наличие оснований для оптимизма. "Противник не ожидал, что мы пойдем на него с севера. Как только наш "дальневосточный экспресс" этой осенью двинулся вперед и в ежедневном режиме стал забирать у него населенные пункты на подходе к Гуляйполю, украинцы стали спешно выстраивать хоть какие-то оборонительные позиции за Гайчуром", — заявил Коц.
Он пояснил, как развивается оперативная обстановка. "Если мы будем двигаться южнее Песчаного вдоль русла реки, то сможем обойти все позиции, которые противник спешно выстраивал. Поэтому подвижки в районе Гуляйполя у нас будут", — сказал военкор. По его словам, ВСУ сейчас концентрируются на Купянском направлении, что может ослабить другие участки фронта.
Касаясь ситуации под Купянском, Коц подтвердил, что для ВСУ она может обернуться новой "бахмутской мясорубкой". "Такая аналогия напрашивается. [Главком ВСУ Александр] Сырский и [командующий Объединенных сил ВСУ Михаил] Драпатый перебрасывают туда элитные подразделения. Это и спецназ ГУР, и десантники", — отметил он.
Журналист не исключил, что это часть тактики ВС РФ. "Я бы даже не исключал, что события в районе Купянска – это специальная наша тактика, чтобы выманить туда как можно больше вражеских боеспособных частей и уничтожить", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице" на сайте Украина.ру.
