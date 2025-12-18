https://ukraina.ru/20251218/den-kogda-es-obyavit-voynu-rossii-chto-budet-s-rossiyskimi-aktivami-i-chego-zhdut-zelenskiy-i-es-1073238397.html

День, когда ЕС объявит войну России. Что будет с российскими активами и чего ждут Зеленский и ЕС

День, когда ЕС объявит войну России. Что будет с российскими активами и чего ждут Зеленский и ЕС

В четверг, 18 декабря, стартует двухдневный саммит Европейского союза, который может стать важной вехой в контексте украинского конфликта. Главный вопрос повестки дня – решится ли объединенная Европа фактически украсть российские замороженные активы

Какие активы и зачем заморозилиРоссийские активы были заморожены на Западе после начала военной спецоперации на Украине в 2022 году. По замыслу авторов идеи, этот шаг призван был способствовать давлению на РФ с целью вынудить ее пойти на украинские условия завершения конфликта.Мгновенного эффекта не получилось. Для Москвы данные действия не стали сюрпризом – российские власти загодя готовились к тому, чтобы смягчить удар. Так, часть резервов была переведена из доллара и евро в золото и валюту дружественных государств, часть активов перевели в более безопасные депозитарии и т.д.Несмотря на это, на Западе оказались замороженными порядка 300 млрд российских средств. Большая их часть (порядка 200-210 млрд) оказались заблокированными в Европе, в основном на счетах компании Euroclear.Первоначально эта заморозка со стороны ЕС продлевалась каждые полгода, однако недавно Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке, чтобы не было угрозы, что какая-нибудь страна наложит вето и активы будут снова доступны России."Репарационный кредит"Все это время российские средства были заморожены, то есть Москва не могла ими распоряжаться, но их принадлежность никем не оспаривалась.В последнее время ситуация стала меняться. Главная причина – неопределенность с дальнейшим спонсированием Украины, в которую страны Европы и так уже вложились почти на пределе своих финансовых возможностей.Согласно экспертным оценкам, если радикально не решить вопрос, то выделенные киевскому режиму деньги закончатся уже следующей весной, чего ЕС допустить не хочет.По оценкам Евросоюза, на 2026-2027 гг. Украине требуется 135 млрд евро, две трети этой суммы собирается дать Европа, выплату остальной части предполагается возложить на международных партнеров.Предполагается, что замороженные российские активы лягут в основу так называемого "репарационного кредита". Суть его в том, что эти замороженные активы будут использованы для обеспечения такого кредита, Украина будет обязана его вернуть только тогда, когда РФ начнет выплачивать ей репарации, то есть возмещение кредита будет происходить за российские деньги. Очевидно, что Россия никаких репараций выплачивать Украине не собирается и не будет. Это прекрасно понимают в Европе. И поэтому полностью отдают себе отчет в том, что, передавая российские деньги Украине, фактически воруют их и вливают без каких-либо ограничений в бюджет Украины.Эти же действия, по всей видимости, и делают столь неуступчивой в плане мирных переговоров позицию Киева, вернее главы украинского режима Зеленского.Однако в Европе согласия нетНа саммите 18-19 декабря эта инициатива, как ожидается, будет либо принята, либо отвергнута. По данным издания Politico, на предстоящей встрече лидеры ЕС примут формальное решение об изъятии российских активов.Как рассказал журналистам европейский дипломат, знакомый с ходом переговоров, все технические вопросы, как это будет происходить, отложат на потом, а именно на усмотрение Совета ЕС и европарламента.Евросоюз разрешит использование российских активов, но сразу все 280 млрд не пойдут в оборот, полагает политолог, кандидат исторических наук, эксперт по странам Европы Вадим Трухачев.Проблема для сторонников этой идеи заключается в том, что не все в Европейском союзе поддерживают такую инициативу.Одним из главных противников дележа российских считается Бельгия, которая является крупнейшим в Европе держателем этих средств."По окончании войны проигравшее государство должно отказаться от этих активов полностью или частично, чтобы компенсировать ущерб победителям. Кто в самом деле верит, что Россия потерпит поражение на Украине? Это сказки, сплошные иллюзии", - заявлял премьер-министр этой страны Барт Де Вевер.По его словам, передача в том или ином виде российских активов Украине будет являться "незаконной экспроприацией".Негодование Бельгии связано с тем, что в случае чего ее буквально затаскают по судам, где у России хорошие перспективы привлечь эту страну к ответственности, а ответные меры РФ ощутимо ударят по бельгийской экономике.Кроме того, эксперты полагают, что изъятие активов суверенного государства подорвет доверие к Европе, приведет к оттоку из нее капитала, разгону инфляции и прочим негативным последствиям.Тем не менее все эти соображения не впечатляют руководство ЕС, которое упорно гнет свою линию. По информации западных СМИ, в Евросоюзе обсуждается вариант, при котором решение по активам России будет приниматься не консенсусом, а квалифицированным большинством. Иными словами, всем недовольным просто заткнут рот."Важно, чтобы Бельгия была частью [сделки], но давайте посмотрим. Если этот вариант будет единственным, то почему нет?" - сказала в комментарии Politico премьер-министр Латвии Эвика Силиня.Позиция СШАНекоторые считают, что в вопросе изымать российские активы или нет, для европейцев будет играть роль позиция Соединенных Штатов. Как пишет Politico со ссылкой на источники, Вашингтон оказывает давление на европейские власти, чтобы они отказались от такого шага."Представители администрации [Дональда] Трампа оказывают давление на европейские правительства — по крайней мере, на те, которые они считают наиболее дружественными, — с целью добиться отказа от плана использовать российские активы <...> для финансирования Украины", - говорится в материале.Официально представители американской администрации это не подтверждали. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла эти сообщения."Единственная цель США — добиться мира в этом конфликте. Как украинцы, так и россияне ясно высказали свои позиции относительно замороженных активов, и наша единственная работа заключается в том, чтобы содействовать обсуждениям, которые могут в конце концов привести к сделке", - сказала она.В мирном плане Трампа, который сейчас находится на стадии обсуждения у всех заинтересованных сторон, замороженные российские активы предполагалось передать (как минимум их часть) американцам, которые направят их на свои проекты на Украине, а также на совместные проекты с РФ.В тоже время позиция администрации Трампа так же кажется не столь стабильной. Дело в том, что через девять месяцев в США пройдут выборы в Конгресс, в ходе которых Трамп рискует потерять неустойчивое большинство в американском парламенте, где смогут сформировать сначала большинство, а потом и антитрамповскую коалицию (включая некоторых радикально настроенных к России и нынешней администрации Трампа республиканцев), что автоматически сделает президента США неработоспособным по украинскому треку. И тогда все нынешние договоренности между РФ и США, а так же позиция США в отношении ЕС, российских денег и вообще Украины может кардинально изменится в сторону большей поддержки европейских глобалистов. И именно на эти изменения делают расчеты в ЕС и Великобритании, когда оттягивают и всячески препятствуют мирному решению российско-украинского конфликта на приемлемых для РФ условиях. Отсюда и решение передать российские деньги Украине, что делает практически невозможным заключение мирного договора между Россией и Украиной именно по российской инициативе.Такая вот иезуитская и агрессивно-скрытая позиция у евросоюзных чиновников, возглавляемых Урсулой фон дер Ляйен.Чем ответит Россия?Пока в качестве ответных мер РФ ввела схему, по которой активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.Неофициальные оценки этих активов находятся на уровне 15 трлн рублей. Теоретически, эти средства могут быть конфискованы Россией в ответ на действия с ее активами в Европе.Кроме того, Центральным банком России подан иск на 18 трлн рублей к бельгийской Euroclear.В случае конфискации или любого другого неправомерного использования российских активов ответ Москвы не заставит себя ждать, рассказала на днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС", - сказала она.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы Михаил Делягин, симметричные шаги в ответ на изъятие российских активов не будут иметь должного эффекта."Можно достаточно много заниматься различного рода расчетами в этой сфере, но мне кажется, что тут нужно действовать следующим образом. Мы же видим, что заморозка средств ЕС не оказывает на него влияния — просто по порядку величин. Миллиард евро для нас и миллиард евро для них — совершенно разные по значению суммы. Поэтому, считаю, что наша задача — нанести им такой существенный ущерб, который был бы для них чувствителен, заставил их остановиться и пойти на переговоры, как минимум", - сказал он.Неприемлемый ущерб европейцам можно нанести, полагает парламентарий, отменой интеллектуальной собственности стран Европы на территории России.Сasus belliСитуация, которую сформировала в нынешнем политическом поле европейская администрация (руководство Евросоюза), можно смело назвать - Сasus belli. То есть сформирован повод для начала войны между Россией и Европой. На этот шаг Европейский союз в лице его руководства идет абсолютно сознательно.1. Передача российских активов одной из воюющих сторон является беспрецедентным шагом, который даже во Второй мировой войне не предпринимали против воюющих сторон ни одно правительство в мире.2.Фактически речь идет о том, что за российские средства украинская армия будет воевать, а следовательно убивать российских солдат.3. Решение о передаче российских финансовых активов, украденных еврочиновниками, Украине принимается именно в тот момент, когда кажется вопрос урегулирования российско-украинского конфликта делом почти решенным. То есть ЕС срывает мирный процесс намеренно и продуманно.4. Поскольку активной стороной мирного урегулирования являются США - эти действия чиновников Евросоюза направлены и конкретно против Трампа и его администрации.В любом случае, изъятие российских активов - беспрецедентный шаг, который можно сравнить с объявлением Европой войны России. И решение об этом будет приниматься в эти дни - 18-19 декабря.Подробнее по теме - в материале издания Украина.ру ЕС заберет у России деньги и будет откусывать их кусками. Кто будет воевать в Европе против России.

