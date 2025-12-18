https://ukraina.ru/20251218/osvobozhdenie-mozhet-proizoyti-po-stsenariyu-kupyanska-voenkor-rasskazal-o-situatsii-v-gulyaypole-1073259709.html

Освобождение может произойти по сценарию Купянска: военкор рассказал о ситуации в Гуляйполе

Наступление группировки "Восток" создало новую оперативную реальность под Гуляйполем. Захват плацдарма за рекой Гайчур открывает путь для развития успеха по проверенному сценарию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Восток" севернее Гуляйполя взяли крупный узел обороны ВСУ в районе населённого пункта Песчаное и создали плацдарм на западном берегу реки Гайчур.Отвечая на вопрос о перспективах освобождения Гуляйполя, эксперт отметил, что есть основания для оптимизма. "Противник не ожидал, что мы пойдем на него с севера. Как только наш "дальневосточный экспресс" этой осенью двинулся вперед... украинцы стали спешно выстраивать хоть какие-то оборонительные позиции за Гайчуром", — заявил Коц.Он детально описал возможное развитие наступления ВС РФ. "Если мы будем двигаться южнее Песчаного вдоль русла реки, то сможем обойти все позиции, которые противник спешно выстраивал. Поэтому подвижки в районе Гуляйполя у нас будут", — уверен военкор.Проводя историческую параллель, журналист согласился, что сценарий освобождения Гуляйполя может напоминать предыдущие операции. "Да, да. Это напоминает Двуречанский плацдарм, когда мы двигались с севера на юг, чтобы отрезать от снабжения восточную часть Купянска", — пояснил он. "Судя по оперативной обстановке, ВСУ сейчас сконцентрировались на Купянском направлении и туда направляют подкрепления... судя по всему, Гуляйполе тоже будет ослабляться в пользу Купянска", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Олега Измайлова: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки на сайте Украина.ру.

