"Никсон наоборот" против Китая. Почему России в отношениях с США нужно держать ухо востро

Соединенные Штаты при Дональде Трампе больше не мечтают о гегемонии, но все также не готовы терпеть конкурентов. Задача России в этих условиях не превратиться в американское оружие против Китая, извлекая выгоды из отношений как с Америкой, так и с КНР

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061349782_0:106:3078:1837_1920x0_80_0_0_8e4501e118422d96a3ba7c777ec1a852.jpg

Попутчики на пути к нормальностиВ мирном плане Трампа прекращение украинского кризиса является частью комплексных мер по урегулированию отношений России и Запада в целом и, в первую очередь, с США. В Вашингтоне пришли к мысли, что с Москвой лучше вести бизнес, чем воевать. В этой связи, встает принципиальный вопрос: какие выгоды, риски и вызовы для России несут эти инициативы в контексте ее отношений с Китаем, США и Западом в целом.Ключ к ответам на эти вопросы находится в обновленной стратегии национальной безопасности США. Согласно этому документу, Соединенные Штаты оставляют в прошлом свою политику по насаждению по всему миру западной политической модели и западного понимания прав человека.На смену этому приходит сдерживание конкурентов, которые угрожают экономическим и военным преимуществам Америки. Теперь, упрощенно говоря, если США не могут быть мировым гегемоном, значит таким гегемоном не должен быть никто. Россия не претендует на эту роль, поэтому ей от этого ни горячо ни холодно. Идейные союзы больше не в повестке дня, для американского руководства теперь в приоритете ситуативные союзы с любыми странами, которые могут быть полезны США. Поэтому развитие экономического сотрудничества России и США, как это предлагается в плане Трампа не может стать чем-то большим, как бы этого не опасались американские "прогрессисты" или, надеялись на это "русские трамписты". Интересам России, безусловно, отвечает "идеология нормальности", которую проповедует американский президент: ценность государственного суверенитета, традиционной семьи, роль религии, вопросы всевозможных меньшинств и др.Такую консервативную в этих аспектах идеологию намного раньше Трампа провозгласила и придерживается ее Россия. Поэтому, не союз, а хотя бы некое согласование действий, ситуативное партнерство России с американскими и европейскими "трампистами" (или евроскептиками) на почве "нормальности" против американских и европейских либерал-глобалистов с их поистине человеконенавистнической идеологией вполне возможны и даже желательны.Опасный сценарийВнешнеполитический реализм Белого дома дает хороший шанс на восстановление нормальных отношений России с США и, более того, на всестороннее сближение двух стран, разумеется, при категорическом условии взаимной выгоды и равноправия.Россия и США совсем не обречены на вечное противостояние: на дворе уже не холодная война. Если в Вашингтоне к власти пришла вменяемая администрация, пытающаяся преодолеть антироссийские комплексы своих предшественников, то такой шанс глупо было бы упускать.Вместе с тем сближение с США, наряду с очевидными выгодами несет для России определенные риски. Как следует из новой стратегии национальной безопасности, США будут использовать свою экономическую и военную мощь, дополненную ситуативными союзами для подавления стран, которых они заподозрят в стремлении к мировому лидерству.Хоть Пекин вполне искренне заявляет об отсутствии планов по превращению в гегемона, в Вашингтоне рассматривают сам факт сопоставимого с США уровня развития КНР как угрозу американским интересам. В этой ситуации администрация Трампа, скорее всего, попытается использовать ситуативное партнерство с Россией для противодействия Китаю по схеме "Никсон наоборот".Бывший госсекретарь Генри Киссинджер порекомендовал в свое время президенту США Ричарду Никсону восстановить дипломатические отношения с КНР и начать с ней экономическое сближение для геополитического ослабления СССР в холодной войне. Киссинджер, как раз в духе реализма, советовал эту же схему Трампу только в зеркальном отражении еще в его в первый президентский срок. Тогда реализовать ее помешало "российское досье" на Трампа и кампания лжи, развязанная Демпартией против его администрации.Сейчас очевидно, что Трамп принял эту схему как руководство к действию. В данной ситуации ее опасность в том, что США попытаются вынудить РФ обменять стратегическое партнерство с КНР на американские "пряники": капиталовложения, технологии и долгосрочные совместные экономические проекты.Санкционное давление на Москву с целью вынудить Россию на значительные уступки при урегулировании украинского кризиса должно, по замыслу Вашингтона, сильнее заинтересовать ее в таком сближении с США. В полном соответствии с новой стратегией, Вашингтон пытается сохранить киевский режим не только, чтобы сдерживать влияние России в регионе, но и как фактор шантажа: угрожая разморозкой украинского кризиса, подталкивать Россию к ослаблению связей с Китаем.В долгосрочном плане расчет Вашингтона на то, что длительное экономическое партнерство с США может сформировать в политико-деловых кругах России влиятельную группу, заинтересованную в продвижении американских интересов в ущерб партнерству с Китаем. Это крайне опасный сценарий, который может иметь тяжелые и вероятно непоправимые последствия для нашей страны.В чем можно взять пример с КитаяРоссия и Китай, каждый своими методами, противодействуют возвращению западной гегемонии и содействуют становлению многополярного мира. Это именно их усилия вынудили сейчас США отказаться от политики мирового гегемонизма.Геополитическое поражение одной из них, оставляет другую один на один с Западом, почти гарантированно обрекает ее на деградацию и угрожает потерей суверенитета. Победив КНР в геополитической конкуренции, Запад придет за Россией. Как верно и обратное. Расслабляться не стоит.Поэтому Россия не может допустить поражения Китая в экономическом соревновании с США, так же, как Китай, по недавнему признанию главы МИД КНР Ван И, не может допустить поражения России в войне с Западом на Украине.Чтобы указанные риски экономического сотрудничества с США не превратились в угрозы, оно не должно нести никакой политической нагрузки и не должно ставить под удар экономические и прочие проекты с Китаем, в том числе, в оборонной и в военно-технической области.Сам Китай является хорошим примером, как следует использовать американские внешнеполитические амбиции для собственного развития, оставаясь при этом самобытной страной и не изменяя собственным долгосрочным интересам.Подробнее о взглядах Вашингтона на завершение российско-украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Скотт Риттер: Сейчас Путин не должен соглашаться на сделку Вашингтона. Трамп уважает силу.

