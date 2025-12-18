https://ukraina.ru/20251218/cherez-velikiy-burluk-esche-idut-podkrepleniya-voenkor-o-sleduyuschey-vazhnoy-tseli-vs-rf-1073260300.html

Недавний удар ВС РФ по плотине Печенежского водохранилища имеет глубокий оперативный смысл. Его цель — изолировать целый участок фронта и перебить ключевые пути снабжения ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

Комментируя удар по плотине, журналист связал его с общей логикой наступления ВС РФ. "Мы же не так давно нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. Это может говорить о том, что начинается изоляция района поля боя к востоку от Северского Донца", — заявил Коц.Он прямо указал на следующую важную цель в этом районе. "Под удар может попасть Великий Бурлук, через который ВСУ все еще перебрасывают подкрепления под Купянск. Если мы его возьмем, это серьезно упростит наше положение к западу от Оскола", — пояснил военкор. При этом эксперт отметил, что быстрого штурма не предвидится."Понятно, что Великий Бурлук за это время мы не возьмем. До него еще идти и идти. Но, судя по конфигурации фронта в Харьковской области будут направлены именно на него", — констатировал Андрей Коц. Таким образом, по словам военкора, это направление останется одним из приоритетных. "Я бы ожидал новых успехов в районе Волчанска", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Олега Измайлова: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки на сайте Украина.ру.

