"Через Великий Бурлук еще перебрасывают подкрепления": военкор о следующей важной цели ВС РФ
Недавний удар ВС РФ по плотине Печенежского водохранилища имеет глубокий оперативный смысл. Его цель — изолировать целый участок фронта и перебить ключевые пути снабжения ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
2025-12-18T05:30
2025-12-18T05:30
2025-12-18T10:43
Комментируя удар по плотине, журналист связал его с общей логикой наступления ВС РФ. "Мы же не так давно нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. Это может говорить о том, что начинается изоляция района поля боя к востоку от Северского Донца", — заявил Коц.Он прямо указал на следующую важную цель в этом районе. "Под удар может попасть Великий Бурлук, через который ВСУ все еще перебрасывают подкрепления под Купянск. Если мы его возьмем, это серьезно упростит наше положение к западу от Оскола", — пояснил военкор. При этом эксперт отметил, что быстрого штурма не предвидится."Понятно, что Великий Бурлук за это время мы не возьмем. До него еще идти и идти. Но, судя по конфигурации фронта в Харьковской области будут направлены именно на него", — констатировал Андрей Коц. Таким образом, по словам военкора, это направление останется одним из приоритетных. "Я бы ожидал новых успехов в районе Волчанска", — подытожил собеседник издания.
05:30 18.12.2025 (обновлено: 10:43 18.12.2025)
Комментируя удар по плотине, журналист связал его с общей логикой наступления ВС РФ. "Мы же не так давно нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. Это может говорить о том, что начинается изоляция района поля боя к востоку от Северского Донца", — заявил Коц.
Он прямо указал на следующую важную цель в этом районе. "Под удар может попасть Великий Бурлук, через который ВСУ все еще перебрасывают подкрепления под Купянск. Если мы его возьмем, это серьезно упростит наше положение к западу от Оскола", — пояснил военкор. При этом эксперт отметил, что быстрого штурма не предвидится.
"Понятно, что Великий Бурлук за это время мы не возьмем. До него еще идти и идти. Но, судя по конфигурации фронта в Харьковской области будут направлены именно на него", — констатировал Андрей Коц.
Таким образом, по словам военкора, это направление останется одним из приоритетных. "Я бы ожидал новых успехов в районе Волчанска", — подытожил собеседник издания.