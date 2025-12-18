"Через Великий Бурлук еще перебрасывают подкрепления": военкор о следующей важной цели ВС РФ - 18.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251218/cherez-velikiy-burluk-esche-idut-podkrepleniya-voenkor-o-sleduyuschey-vazhnoy-tseli-vs-rf-1073260300.html
"Через Великий Бурлук еще перебрасывают подкрепления": военкор о следующей важной цели ВС РФ
"Через Великий Бурлук еще перебрасывают подкрепления": военкор о следующей важной цели ВС РФ - 18.12.2025 Украина.ру
"Через Великий Бурлук еще перебрасывают подкрепления": военкор о следующей важной цели ВС РФ
Недавний удар ВС РФ по плотине Печенежского водохранилища имеет глубокий оперативный смысл. Его цель — изолировать целый участок фронта и перебить ключевые пути снабжения ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
2025-12-18T05:30
2025-12-18T10:43
новости
россия
купянск
харьковская область
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_245418e85df60138b2833deb233a29bb.jpg
Комментируя удар по плотине, журналист связал его с общей логикой наступления ВС РФ. "Мы же не так давно нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. Это может говорить о том, что начинается изоляция района поля боя к востоку от Северского Донца", — заявил Коц.Он прямо указал на следующую важную цель в этом районе. "Под удар может попасть Великий Бурлук, через который ВСУ все еще перебрасывают подкрепления под Купянск. Если мы его возьмем, это серьезно упростит наше положение к западу от Оскола", — пояснил военкор. При этом эксперт отметил, что быстрого штурма не предвидится."Понятно, что Великий Бурлук за это время мы не возьмем. До него еще идти и идти. Но, судя по конфигурации фронта в Харьковской области будут направлены именно на него", — констатировал Андрей Коц. Таким образом, по словам военкора, это направление останется одним из приоритетных. "Я бы ожидал новых успехов в районе Волчанска", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Олега Измайлова: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки на сайте Украина.ру.
россия
купянск
харьковская область
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4206a27518b639dd823a18b0759fafa6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянск, харьковская область, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, волчанск, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Россия, Купянск, Харьковская область, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Волчанск, наступление ВС РФ, наступление России

"Через Великий Бурлук еще перебрасывают подкрепления": военкор о следующей важной цели ВС РФ

05:30 18.12.2025 (обновлено: 10:43 18.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Недавний удар ВС РФ по плотине Печенежского водохранилища имеет глубокий оперативный смысл. Его цель — изолировать целый участок фронта и перебить ключевые пути снабжения ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Комментируя удар по плотине, журналист связал его с общей логикой наступления ВС РФ. "Мы же не так давно нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища. Это может говорить о том, что начинается изоляция района поля боя к востоку от Северского Донца", — заявил Коц.
Он прямо указал на следующую важную цель в этом районе. "Под удар может попасть Великий Бурлук, через который ВСУ все еще перебрасывают подкрепления под Купянск. Если мы его возьмем, это серьезно упростит наше положение к западу от Оскола", — пояснил военкор. При этом эксперт отметил, что быстрого штурма не предвидится.
"Понятно, что Великий Бурлук за это время мы не возьмем. До него еще идти и идти. Но, судя по конфигурации фронта в Харьковской области будут направлены именно на него", — констатировал Андрей Коц.
Таким образом, по словам военкора, это направление останется одним из приоритетных. "Я бы ожидал новых успехов в районе Волчанска", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Олега Измайлова: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКупянскХарьковская областьСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОСпецоперациявойнавойна на УкраинеВолчанскнаступление ВС РФнаступление России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14Саммит ЕС в Брюсселе: Как авантюра с российскими активами расколола Европу и обнажила её кризис
18:12Запах хвои и противодействие фейкам: как Венесуэла готовится к вторжению США
18:11Погиб весь экипаж: ВСУ заявили о потере вертолета Ми-24
18:07После войны Украину на долгие годы захлестнет разгул преступности и беспредела - Бондаренко
18:00Александр Камкин: Германия становится стальным тараном Европы, чтобы начать большую войну с Россией
17:43Брифинг начальника ГШ РФ Валерия Герасимова: главные тезисы
17:30Зеленский на саммите ЕС намекнул на скоропостижную смерть Трампа
17:17Над Черным морем работает авиация НАТО — военкор Юрий Котенок
17:16ВСУ выбиты с позиций в Купянске
17:09Упрашивания Зеленского отдать ему замороженные активы России на саммите ЕС в Брюсселе - тезисы
16:54Что меняет сознание жителей Украины и как России вести себя с Трампом — Миронов
16:53"Не нападайте на меня": Туск и Макрон столкнулись с неожиданной проблемой на саммите ЕС
16:25После освобождения Северска: "Дневник Десантника" рассказал, что происходит на этом направлении
16:21Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВСУ атакуют окраины Купянска, но гибнут под ударами РСЗО и ТОС
16:18Кремль готовит контакты с США, запуск нового "Искандера", Казахстан против ЛГБТ*. Главное к этому часу
16:14Мораторий на взыскание долгов ввели для жителей Донбасса и приграничья
16:08"Я готов жить в Киеве, в составе Российской Федерации" — политолог Вакаров
16:00Не позднее нападения на Югославию стало понятно, что России придётся воевать
15:52Выдрин: главное глобальное последствие украинского кризиса — ускорение разворота России
15:29"Украина вообще исчезнет с карты": Лукашенко о правоте Трампа и реалиях войны
Лента новостейМолния