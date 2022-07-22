https://ukraina.ru/20220722/1036758918.html

Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация

Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация - 22.07.2022 Украина.ру

Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация

В информационном пространстве обсуждается информация о том, что после Донбасса ключевые события развернутся на херсонском направлении. Так ли это, и какие города дальше по списку, в интервью изданию Украина.ру ответил военный журналист Роман Сапоньков

2022-07-22T08:34

2022-07-22T08:34

2022-07-22T08:34

журналист

города

украина

донбасс

приднестровье

херсон

николаев

одесса

запорожье

днепропетровск

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Он напомнил, что задача второго этапа спецоперации была озвучена еще в апреле, и подразумевает она выход на границу с Приднестровьем, то есть отрезание Николаева и Одессы от остальной части Украины.

https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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журналист, города, украина, донбасс, приднестровье, херсон, николаев, одесса, запорожье, днепропетровск