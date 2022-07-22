Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация - 22.07.2022 Украина.ру
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Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация
Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация - 22.07.2022 Украина.ру
Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация
В информационном пространстве обсуждается информация о том, что после Донбасса ключевые события развернутся на херсонском направлении. Так ли это, и какие города дальше по списку, в интервью изданию Украина.ру ответил военный журналист Роман Сапоньков
2022-07-22T08:34
2022-07-22T08:34
журналист
города
украина
донбасс
приднестровье
херсон
николаев
одесса
запорожье
днепропетровск
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Он напомнил, что задача второго этапа спецоперации была озвучена еще в апреле, и подразумевает она выход на границу с Приднестровьем, то есть отрезание Николаева и Одессы от остальной части Украины.
https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html
https://ukraina.ru/20220722/1036758004.html
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журналист, города, украина, донбасс, приднестровье, херсон, николаев, одесса, запорожье, днепропетровск

Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация

08:34 22.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В информационном пространстве обсуждается информация о том, что после Донбасса ключевые события развернутся на херсонском направлении. Так ли это, и какие города дальше по списку, в интервью изданию Украина.ру ответил военный журналист Роман Сапоньков
Он напомнил, что задача второго этапа спецоперации была озвучена еще в апреле, и подразумевает она выход на границу с Приднестровьем, то есть отрезание Николаева и Одессы от остальной части Украины.

"Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован. И слухи о том, что на херсонском направлении будет нанесен наш основной удар, — это хорошо. Потому что выход к портам Черного моря ключевой для нас. А следующий этап — это выход к городам, стоящим по Днепру, таким как Запорожье и Днепропетровск",- резюмировал корреспондент.

Роман Сапоньков интервью
Вчера, 15:15
Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARSов
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
07:58
Европа признала территорию Запорожья частью России — РоговЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 22 июля поделился мнением в своем Telegram, что документом о седьмом пакете санкций Евросоюза против РФ Европа по сути признала территорию Запорожья частью России
 
журналистгородаУкраинаДонбассПриднестровьеХерсонНиколаевОдессаЗапорожьеДнепропетровск
 
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