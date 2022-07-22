https://ukraina.ru/20220722/1036758918.html
Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация
Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация - 22.07.2022 Украина.ру
Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация
В информационном пространстве обсуждается информация о том, что после Донбасса ключевые события развернутся на херсонском направлении. Так ли это, и какие города дальше по списку, в интервью изданию Украина.ру ответил военный журналист Роман Сапоньков
2022-07-22T08:34
2022-07-22T08:34
2022-07-22T08:34
журналист
города
украина
донбасс
приднестровье
херсон
николаев
одесса
запорожье
днепропетровск
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Он напомнил, что задача второго этапа спецоперации была озвучена еще в апреле, и подразумевает она выход на границу с Приднестровьем, то есть отрезание Николаева и Одессы от остальной части Украины.
https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html
https://ukraina.ru/20220722/1036758004.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
журналист, города, украина, донбасс, приднестровье, херсон, николаев, одесса, запорожье, днепропетровск
Военный журналист назвал города, куда скоро придет спецоперация
В информационном пространстве обсуждается информация о том, что после Донбасса ключевые события развернутся на херсонском направлении. Так ли это, и какие города дальше по списку, в интервью изданию Украина.ру ответил военный журналист Роман Сапоньков