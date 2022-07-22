Разумков предложил воровать российский газ

В МИД РФ рассказали, что будет с транзитом газа через Украину после 2024 года

Москва допускает возможность продления украинского транзита после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии. Об этом 13 июля рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости