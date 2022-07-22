Разумков предложил воровать российский газ - 22.07.2022 Украина.ру
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Разумков предложил воровать российский газ
Разумков предложил воровать российский газ - 22.07.2022 Украина.ру
Разумков предложил воровать российский газ
Украине следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории. Такое мнение высказал на днях депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в колонке для "Украинской правды"
2022-07-22T07:49
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Он признал, что Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед партнерами, однако предложил решить энергетические проблемы Украины за счет нарушения прав российской стороны. Он добавил, что украинские власти вместе с "Нафтогазом" должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.
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новости, газ, разумков, украина, россия

Разумков предложил воровать российский газ

07:49 22.07.2022 (обновлено: 07:59 22.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро РазумковДмитрий Разумков
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Разумков
Читать в
Украине следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории. Такое мнение высказал на днях депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в колонке для "Украинской правды"
Он признал, что Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед партнерами, однако предложил решить энергетические проблемы Украины за счет нарушения прав российской стороны.

"Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами", — написал Разумков.

Он добавил, что украинские власти вместе с "Нафтогазом" должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 09:37
В МИД РФ рассказали, что будет с транзитом газа через Украину после 2024 годаМосква допускает возможность продления украинского транзита после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии. Об этом 13 июля рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости
 
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