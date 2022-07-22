https://ukraina.ru/20220722/1036757561.html
Приднестровье намерено присоединиться к России — глава МИД
Приднестровье намерено присоединиться к России — глава МИД - 22.07.2022 Украина.ру
Приднестровье намерено присоединиться к России — глава МИД
Власти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Об этом заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев, передает 22 июля РИА Новости
2022-07-22T07:37
2022-07-22T07:37
2022-07-22T07:47
приднестровье
россия
новости
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"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет", — сказал Игнатьев.По его словам, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы, и "вряд ли кто-то в состоянии их оспорить".В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.
https://ukraina.ru/20220721/1036743295.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
приднестровье, россия, новости
Приднестровье намерено присоединиться к России — глава МИД
07:37 22.07.2022 (обновлено: 07:47 22.07.2022)
Власти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Об этом заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев, передает 22 июля РИА Новости
"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет", — сказал Игнатьев.
По его словам, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы, и "вряд ли кто-то в состоянии их оспорить".
"Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно", — заключил глава МИД.
В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.