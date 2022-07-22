https://ukraina.ru/20220722/1036757561.html

Приднестровье намерено присоединиться к России — глава МИД

Приднестровье намерено присоединиться к России — глава МИД - 22.07.2022 Украина.ру

Приднестровье намерено присоединиться к России — глава МИД

Власти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Об этом заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев, передает 22 июля РИА Новости

2022-07-22T07:37

2022-07-22T07:37

2022-07-22T07:47

приднестровье

россия

новости

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"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет", — сказал Игнатьев.По его словам, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы, и "вряд ли кто-то в состоянии их оспорить".В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.

https://ukraina.ru/20220721/1036743295.html

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приднестровье, россия, новости