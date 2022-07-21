ЮНИСЕФ отказал встретиться с девочкой из базы "Миротворца"
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"Недетские угрозы": в ЮНИСЕФ отказали встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"
ЮНИСЕФ отказал встретиться с девочкой из базы "Миротворца"
"Недетские угрозы": в ЮНИСЕФ отказали встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"
Девочка из ЛНР Фаина Савенкова, которая попала в базу "Миротворца", в рамках пресс-конференции 21 июля рассказала, что ЮНИСЕФ так и не провел с ней обещанную встречу
2022-07-21T16:59
2022-07-21T17:00
новости
фаина савенкова
девочка
миротворец
украина
лнр
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Тринадцатилетняя писательница Фаина Савенкова рассказала журналистам, что обратилась к генсеку ООН и ЮНИСЕФ с просьбой поспособствовать удалению ее данных из базы "Миротворец".При этом она добавила, что ЮНИСЕФ вместо личной встречи предложил ей стать посланником мира.Фаина попала в базу "Миротворца" в прошлом году. Перед этим она записала видеообращение к членам Совбеза ООН, в котором призвала не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.В офисе официального представителя генсека, в свою очередь, призвали не использовать несовершеннолетних и жителей, затронутых региональными конфликтами, в политических целях. После этого семье Фаины начали угрожать. Постоянное представительство России при ООН в этой связи обращалось к руководству организации за содействием в изъятии ее личных данных из базы.На этой неделе Москва направила письмо генсеку Антониу Гутеррешу с просьбой содействовать закрытию сайта "Миротворец". Как сообщил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, в скандально известный список вносят как взрослых, так и детей, число которых уже достигло 327.Сайт "Миротворец" обнародует информацию о журналистах, ополченцах из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их изменниками родины и обвиняя в якобы угрозе национальной безопасности Украины. Портал публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году, что нарушает международное законодательство.
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новости, фаина савенкова, девочка, миротворец, украина, лнр

"Недетские угрозы": в ЮНИСЕФ отказали встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"

16:59 21.07.2022 (обновлено: 17:00 21.07.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Andrew ButkoФаина Савенкова
Фаина Савенкова - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© commons.wikimedia.org / Andrew Butko
Читать в
Девочка из ЛНР Фаина Савенкова, которая попала в базу "Миротворца", в рамках пресс-конференции 21 июля рассказала, что ЮНИСЕФ так и не провел с ней обещанную встречу
Тринадцатилетняя писательница Фаина Савенкова рассказала журналистам, что обратилась к генсеку ООН и ЮНИСЕФ с просьбой поспособствовать удалению ее данных из базы "Миротворец".
Я обратилась к генсеку ООН и ЮНИСЕФ, чтобы данные были удалены, не только мои, но и других детей. ЮНИСЕФ обещали со мной встретиться, но, к сожалению, у них не получилось. Надеюсь, что <...> сайт "Миротворец" будет заблокирован.
Фаина Савенкова
Фаина Савенкова
При этом она добавила, что ЮНИСЕФ вместо личной встречи предложил ей стать посланником мира.
Фаина попала в базу "Миротворца" в прошлом году. Перед этим она записала видеообращение к членам Совбеза ООН, в котором призвала не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.
В офисе официального представителя генсека, в свою очередь, призвали не использовать несовершеннолетних и жителей, затронутых региональными конфликтами, в политических целях.
После этого семье Фаины начали угрожать. Постоянное представительство России при ООН в этой связи обращалось к руководству организации за содействием в изъятии ее личных данных из базы.
На этой неделе Москва направила письмо генсеку Антониу Гутеррешу с просьбой содействовать закрытию сайта "Миротворец". Как сообщил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, в скандально известный список вносят как взрослых, так и детей, число которых уже достигло 327.
Сайт "Миротворец" обнародует информацию о журналистах, ополченцах из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их изменниками родины и обвиняя в якобы угрозе национальной безопасности Украины. Портал публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году, что нарушает международное законодательство.
Генри Киссинджер на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 17:11
«Антиукраинский пропагандист»: Киссинджер попал на «Миротворец»Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» за то, что предложил официальному Киеву договориться с Россией ради бизнеса. Его данные появились на сайте 27 мая
 
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