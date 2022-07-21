https://ukraina.ru/20220721/1036747089.html

"Недетские угрозы": в ЮНИСЕФ отказали встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"

ЮНИСЕФ отказал встретиться с девочкой из базы "Миротворца"

"Недетские угрозы": в ЮНИСЕФ отказали встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"

Девочка из ЛНР Фаина Савенкова, которая попала в базу "Миротворца", в рамках пресс-конференции 21 июля рассказала, что ЮНИСЕФ так и не провел с ней обещанную встречу

2022-07-21T16:59

2022-07-21T16:59

2022-07-21T17:00

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фаина савенкова

девочка

миротворец

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Тринадцатилетняя писательница Фаина Савенкова рассказала журналистам, что обратилась к генсеку ООН и ЮНИСЕФ с просьбой поспособствовать удалению ее данных из базы "Миротворец".При этом она добавила, что ЮНИСЕФ вместо личной встречи предложил ей стать посланником мира.Фаина попала в базу "Миротворца" в прошлом году. Перед этим она записала видеообращение к членам Совбеза ООН, в котором призвала не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.В офисе официального представителя генсека, в свою очередь, призвали не использовать несовершеннолетних и жителей, затронутых региональными конфликтами, в политических целях. После этого семье Фаины начали угрожать. Постоянное представительство России при ООН в этой связи обращалось к руководству организации за содействием в изъятии ее личных данных из базы.На этой неделе Москва направила письмо генсеку Антониу Гутеррешу с просьбой содействовать закрытию сайта "Миротворец". Как сообщил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, в скандально известный список вносят как взрослых, так и детей, число которых уже достигло 327.Сайт "Миротворец" обнародует информацию о журналистах, ополченцах из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их изменниками родины и обвиняя в якобы угрозе национальной безопасности Украины. Портал публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году, что нарушает международное законодательство.

https://ukraina.ru/20220527/1034048542.html

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новости, фаина савенкова, девочка, миротворец, украина, лнр