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Зеленский выложил срочное обращение после новостей о тяжелом ранении
Зеленский выложил срочное обращение после новостей о тяжелом ранении - 21.07.2022 Украина.ру
Зеленский выложил срочное обращение после новостей о тяжелом ранении
В официальных соцсетях президента Владимира Зеленского 21 июля было опубликовано видео, в котором он заверяет в том, что не был ранен и обвиняет Россию в фейках
2022-07-21T16:24
2022-07-21T16:24
2022-07-21T16:24
новости
владимир зеленский
радио
фейк
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Ранее украинские радио "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении президента Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации.Вскоре компания TAVR Media сообщила о кибератаке на свои серверы. В компании также подчеркнули, что информация о проблемах со здоровьем Зеленского не соответствует действительности."Так вот, нахожусь я в кабинете и так крепко, как сейчас я себя никогда еще не чувствовал. И плохая новость для вас, для всех, кто запускает такие фейки: я не один такой, нас сорок миллионов", - сказал в видео Зеленский.Также, он с полной уверенностью заявил, что взлом радиостанций – "очередной фейк России".
https://ukraina.ru/20220721/1036741189.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, радио, фейк
Зеленский выложил срочное обращение после новостей о тяжелом ранении
В официальных соцсетях президента Владимира Зеленского 21 июля было опубликовано видео, в котором он заверяет в том, что не был ранен и обвиняет Россию в фейках
Ранее украинские радио "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении президента Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации.
Вскоре компания TAVR Media сообщила о кибератаке на свои серверы. В компании также подчеркнули, что информация о проблемах со здоровьем Зеленского не соответствует действительности.
"Так вот, нахожусь я в кабинете и так крепко, как сейчас я себя никогда еще не чувствовал. И плохая новость для вас, для всех, кто запускает такие фейки: я не один такой, нас сорок миллионов", - сказал в видео Зеленский.
Также, он с полной уверенностью заявил, что взлом радиостанций – "очередной фейк России".