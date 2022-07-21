Зеленский выложил срочное обращение после новостей о тяжелом ранении - 21.07.2022 Украина.ру
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Зеленский выложил срочное обращение после новостей о тяжелом ранении
Зеленский выложил срочное обращение после новостей о тяжелом ранении - 21.07.2022 Украина.ру
Зеленский выложил срочное обращение после новостей о тяжелом ранении
В официальных соцсетях президента Владимира Зеленского 21 июля было опубликовано видео, в котором он заверяет в том, что не был ранен и обвиняет Россию в фейках
2022-07-21T16:24
2022-07-21T16:24
новости
владимир зеленский
радио
фейк
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Ранее украинские радио "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении президента Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации.Вскоре компания TAVR Media сообщила о кибератаке на свои серверы. В компании также подчеркнули, что информация о проблемах со здоровьем Зеленского не соответствует действительности."Так вот, нахожусь я в кабинете и так крепко, как сейчас я себя никогда еще не чувствовал. И плохая новость для вас, для всех, кто запускает такие фейки: я не один такой, нас сорок миллионов", - сказал в видео Зеленский.Также, он с полной уверенностью заявил, что взлом радиостанций – "очередной фейк России".
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новости, владимир зеленский, радио, фейк

Зеленский выложил срочное обращение после новостей о тяжелом ранении

16:24 21.07.2022
 
© president.gov.uaЗеленский погранслужба
Зеленский погранслужба
© president.gov.ua
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В официальных соцсетях президента Владимира Зеленского 21 июля было опубликовано видео, в котором он заверяет в том, что не был ранен и обвиняет Россию в фейках
Ранее украинские радио "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении президента Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации.
Вскоре компания TAVR Media сообщила о кибератаке на свои серверы. В компании также подчеркнули, что информация о проблемах со здоровьем Зеленского не соответствует действительности.
"Так вот, нахожусь я в кабинете и так крепко, как сейчас я себя никогда еще не чувствовал. И плохая новость для вас, для всех, кто запускает такие фейки: я не один такой, нас сорок миллионов", - сказал в видео Зеленский.
Также, он с полной уверенностью заявил, что взлом радиостанций – "очередной фейк России".
Зеленский Владимир - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
16:03
Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении ЗеленскогоУкраинские радио "Байрактар" и "Мелодия" были взломаны, в эфире передали сообщение о тяжелом ранении президента Владимира Зеленского, а также о том, что он в реанимации, сообщают пользователи соцсетей 21 июля
 
НовостиВладимир Зеленскийрадиофейк
 
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