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"Мы их прекрасно пожгли": эксперт о том, почему с передовой пропали "Абрамсы" и "Леопарды"

"Мы их прекрасно пожгли": эксперт о том, почему с передовой пропали "Абрамсы" и "Леопарды" - 09.07.2026 Украина.ру

"Мы их прекрасно пожгли": эксперт о том, почему с передовой пропали "Абрамсы" и "Леопарды"

Западная бронетехника, которую так расхваливали на Украине, исчезла с передовой — российские войска выжигали "Абрамсы" и "Леопарды" в первом же бою. В настоящее время танки используют только с закрытых огневых позиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-07-09T05:30

2026-07-09T05:30

2026-07-09T12:26

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Продолжая тему бронетехники, Баранец заявил, что западные танки уже практически не используются на передовой. "У украинцев на передке сейчас тоже нет всех этих "Леопардов" и "Абрамсов". Мы их в первом же бою прекрасно пожгли", — пояснил эксперт.По словам собеседника издания, у нынешней войны совсем другой смысл. "Если танки и используют, то только с закрытых огневых позиций. Где-то с тылов прикопанные танки применяются в качестве артиллерии", — отметил Баранец.Как подчеркнул обозреватель, российские командиры понимают: средства поражения врага бьют по бронетехнике, и поэтому не рискуют применять ее в лобовых атаках."Повторюсь, СВО заставит наших гениев военного дела менять уставы и тактику применения бронетанковых войск", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по топливной инфраструктуре — в материале Павла Котова "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу" на сайте Украина.ру.

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