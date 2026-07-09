"Мы их прекрасно пожгли": эксперт о том, почему с передовой пропали "Абрамсы" и "Леопарды" - 09.07.2026 Украина.ру
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"Мы их прекрасно пожгли": эксперт о том, почему с передовой пропали "Абрамсы" и "Леопарды"
"Мы их прекрасно пожгли": эксперт о том, почему с передовой пропали "Абрамсы" и "Леопарды" - 09.07.2026 Украина.ру
"Мы их прекрасно пожгли": эксперт о том, почему с передовой пропали "Абрамсы" и "Леопарды"
Западная бронетехника, которую так расхваливали на Украине, исчезла с передовой — российские войска выжигали "Абрамсы" и "Леопарды" в первом же бою. В настоящее время танки используют только с закрытых огневых позиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-07-09T05:30
2026-07-09T12:26
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Продолжая тему бронетехники, Баранец заявил, что западные танки уже практически не используются на передовой. "У украинцев на передке сейчас тоже нет всех этих "Леопардов" и "Абрамсов". Мы их в первом же бою прекрасно пожгли", — пояснил эксперт.По словам собеседника издания, у нынешней войны совсем другой смысл. "Если танки и используют, то только с закрытых огневых позиций. Где-то с тылов прикопанные танки применяются в качестве артиллерии", — отметил Баранец.Как подчеркнул обозреватель, российские командиры понимают: средства поражения врага бьют по бронетехнике, и поэтому не рискуют применять ее в лобовых атаках."Повторюсь, СВО заставит наших гениев военного дела менять уставы и тактику применения бронетанковых войск", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по топливной инфраструктуре — в материале Павла Котова "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, виктор баранец, украина.ру, главные новости, танки, бронетехника, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главное, m1 abrams, leopard-2 (танк), война, война на украине
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"Мы их прекрасно пожгли": эксперт о том, почему с передовой пропали "Абрамсы" и "Леопарды"

05:30 09.07.2026 (обновлено: 12:26 09.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Западная бронетехника, которую так расхваливали на Украине, исчезла с передовой — российские войска выжигали "Абрамсы" и "Леопарды" в первом же бою. В настоящее время танки используют только с закрытых огневых позиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Продолжая тему бронетехники, Баранец заявил, что западные танки уже практически не используются на передовой. "У украинцев на передке сейчас тоже нет всех этих "Леопардов" и "Абрамсов". Мы их в первом же бою прекрасно пожгли", — пояснил эксперт.
По словам собеседника издания, у нынешней войны совсем другой смысл. "Если танки и используют, то только с закрытых огневых позиций. Где-то с тылов прикопанные танки применяются в качестве артиллерии", — отметил Баранец.
Как подчеркнул обозреватель, российские командиры понимают: средства поражения врага бьют по бронетехнике, и поэтому не рискуют применять ее в лобовых атаках.
"Повторюсь, СВО заставит наших гениев военного дела менять уставы и тактику применения бронетанковых войск", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
Также на тему ударов по топливной инфраструктуре — в материале Павла Котова "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу" на сайте Украина.ру.
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