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Тегеран заявил, что откроет Ормузский пролив только на условиях Ирана
Тегеран заявил, что откроет Ормузский пролив только на условиях Ирана - 09.07.2026 Украина.ру
Тегеран заявил, что откроет Ормузский пролив только на условиях Ирана
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф после возобновления ударов США по Ирану заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях. Об этом в ночь на 9 июля сообщает телеканал Press TV
2026-07-09T05:17
2026-07-09T05:17
2026-07-09T05:17
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"Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях, а не через американские угрозы", — сказал Галибаф.Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты возобновили удары по Ирану, взрывы прогремели в городах Бендер-Аббас и Сирик на юге страны.Вооружённые силы Ирана в ответ на американские удары атаковали объекты в странах Персидского залива — союзниках США.Накануне преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов в интервью изданию Украина.ру заявил, что Трамп не сможет выиграть войну с Ираном, поскольку Тегеран наносит два удара за один американский - "Ястребы" Рубио перехватили инициативу: Ибрагимов рассказал о смене курса Белого дома.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Тегеран заявил, что откроет Ормузский пролив только на условиях Ирана
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф после возобновления ударов США по Ирану заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях. Об этом в ночь на 9 июля сообщает телеканал Press TV