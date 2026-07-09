https://ukraina.ru/20260709/uroki-proshlogo-bunkernaya-revolyutsiya-envera-khodzhi--1081043025.html

Уроки прошлого: бункерная революция Энвера Ходжи

Уроки прошлого: бункерная революция Энвера Ходжи - 09.07.2026 Украина.ру

Уроки прошлого: бункерная революция Энвера Ходжи

Самой бункеризованной страной в мире по праву считается Албания. В 1970-80-х годах в этой небольшой балканской стране был построен 173 371 бункер разного назначения. Это по шесть штук на квадратный километр территории или по одному на каждые 17 жителей. Ничего подобного история не знает…

2026-07-09T08:00

2026-07-09T08:00

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Резолюция об укреплении страны была принята на XII Пленуме ЦК Албанской партии труда в марте 1971 года (фактически строительство началось в 1967 году), а её инициатором выступил премьер-министр Мехмет Шеху. Проект подготовила группа офицеров инженерных войск во главе с Юсефом Зенгалом и будущим президентом Альфредом Мойсиу.Программа предусматривала строительство 221 143 бункеров, но до смерти Ходжи полностью выполнена не была. По неизвестной причине в западных СМИ встречаются многократно завышенные оценки – в полмиллиона и даже в 750 тыс. бункеров. Скорее всего это следствие многолетней закрытости страны и того впечатления, которое производят целые поля ДОТов вокруг Тираны. На самом деле производство бункеров было централизовано и их количество самим албанцам хорошо известно.Программа строительства бункеров исходила особенностей внешней и оборонной политики Албании.Энвер Ходжа ухитрился испортить отношения вообще со всеми – он порвал и с СССР, и с КНР, и с Югославией, обвиняя их в "ревизионизме" (предательстве идеалов социализма*), а последнюю отдельно ещё в геноциде албанского населения и намерении присоединить Албанию к СФРЮ. В общем: "ревизионисты атакуют нас с гор, империалисты с моря, а враги народа – из наших собственных городов и сёл". Это, конечно, паранойя, но из Варшавского договора Албания вышла в 1968 году – после операции "Дунай", которую Ходжа осудил. Правда из СЭВ Албания вышла ещё в 1962 году, а отношения с СССР расстроились после XX съезда КПСС, хотя ещё в 1959 году Ходжа посещал Союз и вёл переговоры с Хрущёвым. В начале 1970-х страна стала одной из самых закрытых в мире и точно самой закрытой в Европе.Военная доктрина Албании была основана на концепции "народной войны". Формально эта концепция была развитием опыта албанских партизан во время Второй Мировой войны – эта страна, так же, как Югославия, была освобождена от оккупантов без помощи союзников, но фактически от этого опыта осталась только всеобщая милитаризация. Все граждане с 18 до 56 лет ходили на курсы военной подготовки. К армии и теробороне были приписаны примерно 800 тыс. человек при населении 3 млн в 1985 году, т.е. – около 27% населения (для сравнения – в КНДР в 2025 году это показатель составлял 28,6%, в СССР в 1980-м – порядка 10%).Тактика же была основана на обороне буквально каждого метра территории страны, что и достигалось путём строительства бункеров. Расчёт тут был как политический, так и технический – после разрыва военно-технического сотрудничества в рамках Организации Варшавского договора и многочисленных чисток в армии у албанцев просто не осталось ни высокотехнологических вооружений, ни солдат и офицеров, способных ими управлять и их обсуживать. Самолёты, допустим, ещё летали, а вот управляемые ракеты отсутствовали как класс. В условиях же войны с технологически более сильной армией логично закапываться в землю (так действовали корейцы и китайские добровольцы в 1950-53 годах).Подавляющее большинство бункеров были стандартными долговременным огневыми точками (ДОТами) типа QZ (Qender Zjarri, "огневая позиция") представлявшие собой полусферический бетонный купол диаметром 3 метра и высотой 2 с бойницей, рассчитанный на 1-2 бойцов. Толщина стенок купола – 300 мм., что для капитальных конструкций скромно (огневые точки "линии Мажино" тоже имели толщину стенок 300 мм., но это броня, а не бетон). По популярной легенде, Ходжа принял проект такого бункера только после обстрела из танкового орудия. При этом бункере находился разработавший его инженер.Такие ДОТы привозили на место установки уже в сборе. Как правило, они соединялись сборными подземными переходами с другими такими же и с командным бункером. Командный бункер типа PZ (Pike Zjarr, "огневая точка") имели диаметр 8 метров, их купола собирали из готовых сегментов весом 8-9 тонн. В городах строились также крупные бункеры в качестве убежищ на случай войны.Для высшего руководства Албанской партии труда – самого Ходжи и премьер-министра Мехмета Шеху был построен пятиэтажный подземный дворец на окраине Тираны. Он включает около 3 километров туннелей, 106 комнат, центр связи, хранилище боеприпасов и продуктов питания, и даже актовый зал. В ноябре 2014 года этот бункер был открыт в качестве музейно-выставочного объекта (открыт условно – он находится на территории воинской части, проход туда ограничен; впрочем, и т.н. "бункер Сталина" на Таганке числится военным объектом и посещать его можно только в составе экскурсий). Залы посвящены жизни самого Ходжи и обычных албанцев. Наиболее популярный экспонат музея – легендарный красный унитаз Ходжи (судя по всему – не оригинальный, а специально изготовленный для музея арт-объект, к коммуникациям он не подключен). Часть помещений бункера закрыта, причём не только в связи с опасностью, но из соображений сохранения государственной тайны.Для главы МВД в 1986 году (т.о., это был последний или один из последних албанских бункеров – после смерти Ходжи в апреле 1985 года программа была свёрнута) был выстроен "Objekti Shtylla" в центре столицы. Вход в него изначально был только из здания МВД (в процессе музеефикации пространства появился выход на улицу). Он состоит из 24 комнат, квартиры министра и большого зала для управления органами внутренних дел. Сейчас в нём находится музей Министерства внутренних дел и полиции и политической полиции Сигурими.При жизни Ходжи бункеры по назначению не использовались. После – иногда применялись. Например, во время беспорядков в Албании в январе-марте 1997 года (их иногда называют "восстание" и даже "гражданская война"). В примыкающих к Косово районах страны бункеры использовались местными жителями в качестве убежищ, когда во время боевых действий на территорию Албании залетали сербские снаряды. Насколько можно понять, в современной войне бункеры албанского типа окажутся почти бесполезными – у них слишком большие амбразуры, лишённые бронезаслонок (неясно были ли они раньше).Подавляющее большинство сооружений просто заброшено – использование их затруднено, а работы по утилизации слишком дорогие. Албанцы за счёт американской помощи демонтировали часть бункеров вдоль береговой линии.Некоторые бункеры используются как хозяйственные постройки и даже под жильё, причём не только для бездомных и беженцев – если сделать пристройку и протянуть коммуникации то из крупного бункера получается вполне капитальный дом. В единичных случаях в бункерах открываются гостиницы и рестораны.* Албанцам было запрещено иметь машины, видеомагнитофоны, рояли, слушать рок и джаз, носить джинсы и пользоваться иностранной косметикой.4 июля 1866 года родился Сергей Дельвиг. Он стал выдающимся артиллеристом, в Русской императорской армии дослужился до генерал-лейтенанта. Подробнее - в материале Сергей Дельвиг: русский генерал и петлюровский дипломат

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история, албания, ссср, югославия, энвер ходжа, хрущев, иосиф сталин, мвд, кпсс, бункер, укрепления, бомбоубежища, 1970-е, 1980-е, украина.ру