https://ukraina.ru/20260709/voyna-nachnetsya-posle-19-iyulya-vostokoved--predrek-novuyu-seriyu-udarov-ssha-po-iranu-1081232462.html

"Война начнется после 19 июля": востоковед предрек новую серию ударов США по Ирану

"Война начнется после 19 июля": востоковед предрек новую серию ударов США по Ирану - 09.07.2026 Украина.ру

"Война начнется после 19 июля": востоковед предрек новую серию ударов США по Ирану

Война США с Ираном начнется после 19 июля — Трамп уже отказался от меморандума. Американские военные готовят новый план ударов, который будет значительно эффективнее февральского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-07-09T05:45

2026-07-09T05:45

2026-07-09T05:45

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Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в турецкой столице заявил о прекращении перемирия с Ираном, назвав руководство исламской республики "больными людьми". В ночь на 8 июля 2026 года армия США нанесла удары по 80 целям в Иране, после чего Корпус стражей исламской революции атаковал 85 американских военных объектов.Отвечая на вопрос о вероятности нового большого конфликта после заявлений президента США, эксперт заявил, что все указывает на его неизбежность.Ибрагимов сообщил, что неоднократно указывал на нежизнеспособность меморандума. "Я неоднократно указывал, что меморандум, подписанный Трампом и [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом, неестественен и нежизнеспособен, поскольку в рамках меморандума не прописаны ключевые аспекты, связанные с урегулированием основополагающих вопросов", — пояснил эксперт.Ибрагимов пояснил, что суть противостояния сводится к трем нерешенным вопросам: Ормузскому проливу, свободной поставке энергоресурсов Ирана и ядерной программе Тегерана. Меморандум лишь подразумевал намерение когда-либо заключить соглашение.Эксперт заявил, что заявление Трампа было ожидаемо. "Я предполагал, что война будет после 19 июля. Трамп заранее рассказал, что отказывается от меморандума, и уже после 19 июля начнется вторая фаза ударов по иранской территории", — сообщил он.Американские военные все это время проводили работу над ошибками и готовили новый план ударов, который должен быть значительно эффективнее, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана" на сайте Украина.ру.Саммит в Анкаре четко показал, что все эти годы Украина была главной натовской лабораторией и полигоном, где тестировались новые технологии. Подробнее об этом — в материале "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.

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