https://ukraina.ru/20260709/voyna-nachnetsya-posle-19-iyulya-vostokoved--predrek-novuyu-seriyu-udarov-ssha-po-iranu-1081232462.html
"Война начнется после 19 июля": востоковед предрек новую серию ударов США по Ирану
"Война начнется после 19 июля": востоковед предрек новую серию ударов США по Ирану - 09.07.2026 Украина.ру
"Война начнется после 19 июля": востоковед предрек новую серию ударов США по Ирану
Война США с Ираном начнется после 19 июля — Трамп уже отказался от меморандума. Американские военные готовят новый план ударов, который будет значительно эффективнее февральского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-07-09T05:45
2026-07-09T05:45
2026-07-09T05:45
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Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в турецкой столице заявил о прекращении перемирия с Ираном, назвав руководство исламской республики "больными людьми". В ночь на 8 июля 2026 года армия США нанесла удары по 80 целям в Иране, после чего Корпус стражей исламской революции атаковал 85 американских военных объектов.Отвечая на вопрос о вероятности нового большого конфликта после заявлений президента США, эксперт заявил, что все указывает на его неизбежность.Ибрагимов сообщил, что неоднократно указывал на нежизнеспособность меморандума. "Я неоднократно указывал, что меморандум, подписанный Трампом и [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом, неестественен и нежизнеспособен, поскольку в рамках меморандума не прописаны ключевые аспекты, связанные с урегулированием основополагающих вопросов", — пояснил эксперт.Ибрагимов пояснил, что суть противостояния сводится к трем нерешенным вопросам: Ормузскому проливу, свободной поставке энергоресурсов Ирана и ядерной программе Тегерана. Меморандум лишь подразумевал намерение когда-либо заключить соглашение.Эксперт заявил, что заявление Трампа было ожидаемо. "Я предполагал, что война будет после 19 июля. Трамп заранее рассказал, что отказывается от меморандума, и уже после 19 июля начнется вторая фаза ударов по иранской территории", — сообщил он.Американские военные все это время проводили работу над ошибками и готовили новый план ударов, который должен быть значительно эффективнее, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана" на сайте Украина.ру.Саммит в Анкаре четко показал, что все эти годы Украина была главной натовской лабораторией и полигоном, где тестировались новые технологии. Подробнее об этом — в материале "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, украина, дональд трамп, украина.ру, нато, война, война в иране, ближний восток, масуд пезешкиани, меморандум, главные новости, главное, эксперты, аналитики, аналитика, мир без границ
Новости, США, Иран, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, война, война в Иране, Ближний Восток, Масуд Пезешкиани, меморандум, Главные новости, главное, эксперты, аналитики, Аналитика, Мир без границ
"Война начнется после 19 июля": востоковед предрек новую серию ударов США по Ирану
Война США с Ираном начнется после 19 июля — Трамп уже отказался от меморандума. Американские военные готовят новый план ударов, который будет значительно эффективнее февральского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в турецкой столице заявил о прекращении перемирия с Ираном, назвав руководство исламской республики "больными людьми". В ночь на 8 июля 2026 года армия США нанесла удары по 80 целям в Иране, после чего Корпус стражей исламской революции атаковал 85 американских военных объектов.
Отвечая на вопрос о вероятности нового большого конфликта после заявлений президента США, эксперт заявил, что все указывает на его неизбежность.
Ибрагимов сообщил, что неоднократно указывал на нежизнеспособность меморандума. "Я неоднократно указывал, что меморандум, подписанный Трампом и [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом, неестественен и нежизнеспособен, поскольку в рамках меморандума не прописаны ключевые аспекты, связанные с урегулированием основополагающих вопросов", — пояснил эксперт.
Ибрагимов пояснил, что суть противостояния сводится к трем нерешенным вопросам: Ормузскому проливу, свободной поставке энергоресурсов Ирана и ядерной программе Тегерана. Меморандум лишь подразумевал намерение когда-либо заключить соглашение.
Эксперт заявил, что заявление Трампа было ожидаемо. "Я предполагал, что война будет после 19 июля. Трамп заранее рассказал, что отказывается от меморандума, и уже после 19 июля начнется вторая фаза ударов по иранской территории", — сообщил он.
Американские военные все это время проводили работу над ошибками и готовили новый план ударов, который должен быть значительно эффективнее, резюмировал собеседник издания.
Саммит в Анкаре четко показал, что все эти годы Украина была главной натовской лабораторией и полигоном, где тестировались новые технологии. Подробнее об этом — в материале "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.