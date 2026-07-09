Российский дрон вывел семью с ребенком из Константиновки - 09.07.2026 Украина.ру
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Российский дрон вывел семью с ребенком из Константиновки
Российский дрон вывел семью с ребенком из Константиновки - 09.07.2026 Украина.ру
Российский дрон вывел семью с ребенком из Константиновки
Операторы разведывательного БПЛА 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск сопроводили семью с ребенком до точки эвакуации из Константиновки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ в ночь на 9 июля пишет РИА Новости
2026-07-09T05:54
2026-07-09T05:56
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спецоперация
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наступление вс рф
днр
константиновка
мирные жители
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Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российскими войсками. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, открывающим прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск."Во время мониторингового облета жилых кварталов Константиновки операторы … обнаружили в одном из полуразрушенных домов мирных жителей... Операторы FPV-дронов незамедлительно доставили мирным жителям рацию и записку с описанием безопасного маршрута. Затем наши дроноводы сопроводили семью до точки эвакуации, далее на автотранспорте бойцы доставили жителей Константиновки в безопасный район", — говорится в сообщении Минобороны РФ.Жительница Константиновки Юлия на видео Минобороны РФ рассказала, что услышав звуки БПЛА они решили рискнуть и показать плакат с надписью от руки "Семья с ребенком"."Это было так эпично, это были сумерки. Мы вышли, я беру этот плакат, показываем, дрон такой летит, летит, такой "вжих" — он вот так вот посмотрел, мы показываем вот так вот, он как будто нам помахал и улетел. Приняли рацию… и первые слова: "Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации, сколько у вас человек, раненые, не раненые?" Я перечисляю... и потом такие слова: "Готовьтесь, мы будем готовить вас к выводу", — рассказала Юлия.По её словам, спустя некоторое время к ним вернулся российский дрон бойца с позывным Аляска, который должен был вывести семью в безопасный район."Мы бежим и слышим "сюда, сюда", потому что они тоже за нас очень переживали, они нас с крыши сопровождали, чтобы мы правильно прошли… Когда Аляска сказал идти, страха не было — это, знаете, как вот какой-то вот барьер, настолько чувство доверия было. Если я слышу Аляску, для меня это родной голос, который я услышала, я могу быть спокойна", — продолжила Юлия.По прибытию в безопасную зону семье оказали медицинскую помощь, предоставили питание и необходимые вещи."Вы делаете нереальную работу. Вести гражданских, которые не ориентируются, которые не знают, что как делать, ну, не военные. Это очень, мне кажется, сложно", — поблагодарила Юлия российских бойцов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, новости СВО, ВС РФ, наступление ВС РФ, ДНР, Константиновка, мирные жители, БПЛА, fpv-дрон, дроны, беспилотники, спасение, спасенные, Семья, Генштаб, Минобороны РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин

Российский дрон вывел семью с ребенком из Константиновки

05:54 09.07.2026 (обновлено: 05:56 09.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА группировки "Центр"
Боевая работа расчетов БПЛА группировки Центр - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Операторы разведывательного БПЛА 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск сопроводили семью с ребенком до точки эвакуации из Константиновки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ в ночь на 9 июля пишет РИА Новости
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российскими войсками. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, открывающим прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Во время мониторингового облета жилых кварталов Константиновки операторы … обнаружили в одном из полуразрушенных домов мирных жителей... Операторы FPV-дронов незамедлительно доставили мирным жителям рацию и записку с описанием безопасного маршрута. Затем наши дроноводы сопроводили семью до точки эвакуации, далее на автотранспорте бойцы доставили жителей Константиновки в безопасный район", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Жительница Константиновки Юлия на видео Минобороны РФ рассказала, что услышав звуки БПЛА они решили рискнуть и показать плакат с надписью от руки "Семья с ребенком".
"Это было так эпично, это были сумерки. Мы вышли, я беру этот плакат, показываем, дрон такой летит, летит, такой "вжих" — он вот так вот посмотрел, мы показываем вот так вот, он как будто нам помахал и улетел. Приняли рацию… и первые слова: "Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации, сколько у вас человек, раненые, не раненые?" Я перечисляю... и потом такие слова: "Готовьтесь, мы будем готовить вас к выводу", — рассказала Юлия.
По её словам, спустя некоторое время к ним вернулся российский дрон бойца с позывным Аляска, который должен был вывести семью в безопасный район.
"Мы бежим и слышим "сюда, сюда", потому что они тоже за нас очень переживали, они нас с крыши сопровождали, чтобы мы правильно прошли… Когда Аляска сказал идти, страха не было — это, знаете, как вот какой-то вот барьер, настолько чувство доверия было. Если я слышу Аляску, для меня это родной голос, который я услышала, я могу быть спокойна", — продолжила Юлия.
По прибытию в безопасную зону семье оказали медицинскую помощь, предоставили питание и необходимые вещи.
"Вы делаете нереальную работу. Вести гражданских, которые не ориентируются, которые не знают, что как делать, ну, не военные. Это очень, мне кажется, сложно", — поблагодарила Юлия российских бойцов.
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