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"Украинцы воют": ВС РФ выносят локомотивы и заправки на Украине, выбивая логистику ВСУ

"Украинцы воют": ВС РФ выносят локомотивы и заправки на Украине, выбивая логистику ВСУ - 09.07.2026 Украина.ру

"Украинцы воют": ВС РФ выносят локомотивы и заправки на Украине, выбивая логистику ВСУ

Российские войска активно выбивают локомотивы и заправки на Украине, и это серьезно бьет по логистике ВСУ. Сами украинцы признают, что у них осталось всего 18 локомотивов вместо 200. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-07-09T06:00

2026-07-09T06:00

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Отвечая на вопрос об эффективности ударов по локомотивам и заправкам, Баранец заявил, что это важнейший элемент нарушения логистики ВСУ."Сами украинцы воют, что у них осталось всего лишь 18 локомотивов, хотя раньше было больше 200. Это важнейший элемент нарушения логистики противника", — пояснил эксперт.Удары по заправкам и топливным хранилищам лишают ВСУ возможности перебрасывать технику и вести боевые действия. "По заправкам бить тоже надо. Топливо – это кровь любой войны", — отметил Баранец.Противник, в свою очередь, пытается решать аналогичную задачу, стремясь оставить российскую армию без топлива. "Но это ему не удастся. Запасы у нас гигантские", — подчеркнул эксперт.Баранец отметил, Россия предпринимает все меры по защите логистики. "Мы уже предпринимаем меры по защите этих маршрутов. Трасса "Новороссия", где некоторое время резвился враг, становится более безопасной", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по топливной инфраструктуре — в материале Павла Котова "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу" на сайте Украина.ру.

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