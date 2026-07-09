"Украинцы воют": ВС РФ выносят локомотивы и заправки на Украине, выбивая логистику ВСУ - 09.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260709/ukraintsy-voyut-vs-rf-vynosyat-lokomotivy-i-zapravki-na-ukraine-vybivaya-logistiku-vsu-1081239517.html
"Украинцы воют": ВС РФ выносят локомотивы и заправки на Украине, выбивая логистику ВСУ
"Украинцы воют": ВС РФ выносят локомотивы и заправки на Украине, выбивая логистику ВСУ - 09.07.2026 Украина.ру
"Украинцы воют": ВС РФ выносят локомотивы и заправки на Украине, выбивая логистику ВСУ
Российские войска активно выбивают локомотивы и заправки на Украине, и это серьезно бьет по логистике ВСУ. Сами украинцы признают, что у них осталось всего 18 локомотивов вместо 200. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-07-09T06:00
2026-07-09T06:00
новости
россия
украина
виктор баранец
главные новости
главное
сво
прогнозы сво
новости сво россия
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076361206_21:0:2752:1536_1920x0_80_0_0_ed95671acce580221a2efb04e9f5cbd1.png
Отвечая на вопрос об эффективности ударов по локомотивам и заправкам, Баранец заявил, что это важнейший элемент нарушения логистики ВСУ."Сами украинцы воют, что у них осталось всего лишь 18 локомотивов, хотя раньше было больше 200. Это важнейший элемент нарушения логистики противника", — пояснил эксперт.Удары по заправкам и топливным хранилищам лишают ВСУ возможности перебрасывать технику и вести боевые действия. "По заправкам бить тоже надо. Топливо – это кровь любой войны", — отметил Баранец.Противник, в свою очередь, пытается решать аналогичную задачу, стремясь оставить российскую армию без топлива. "Но это ему не удастся. Запасы у нас гигантские", — подчеркнул эксперт.Баранец отметил, Россия предпринимает все меры по защите логистики. "Мы уже предпринимаем меры по защите этих маршрутов. Трасса "Новороссия", где некоторое время резвился враг, становится более безопасной", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по топливной инфраструктуре — в материале Павла Котова "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу" на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076361206_520:0:2568:1536_1920x0_80_0_0_91cbc0978f89747b90a2bf8c81d7ecd1.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, виктор баранец, главные новости, главное, сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, топливо, логистика, война, война на украине
Новости, Россия, Украина, Виктор Баранец, Главные новости, главное, СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, топливо, логистика, война, война на Украине

"Украинцы воют": ВС РФ выносят локомотивы и заправки на Украине, выбивая логистику ВСУ

06:00 09.07.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска активно выбивают локомотивы и заправки на Украине, и это серьезно бьет по логистике ВСУ. Сами украинцы признают, что у них осталось всего 18 локомотивов вместо 200. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Отвечая на вопрос об эффективности ударов по локомотивам и заправкам, Баранец заявил, что это важнейший элемент нарушения логистики ВСУ.
"Сами украинцы воют, что у них осталось всего лишь 18 локомотивов, хотя раньше было больше 200. Это важнейший элемент нарушения логистики противника", — пояснил эксперт.
Удары по заправкам и топливным хранилищам лишают ВСУ возможности перебрасывать технику и вести боевые действия. "По заправкам бить тоже надо. Топливо – это кровь любой войны", — отметил Баранец.
Противник, в свою очередь, пытается решать аналогичную задачу, стремясь оставить российскую армию без топлива. "Но это ему не удастся. Запасы у нас гигантские", — подчеркнул эксперт.
Баранец отметил, Россия предпринимает все меры по защите логистики. "Мы уже предпринимаем меры по защите этих маршрутов. Трасса "Новороссия", где некоторое время резвился враг, становится более безопасной", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
Также на тему ударов по топливной инфраструктуре — в материале Павла Котова "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВиктор БаранецГлавные новостиглавноеСВОпрогнозы СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперациятопливологистикавойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:07"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре Европы
17:52Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт
17:48Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО
17:46Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
17:44Фермеры Европы переплатили €250 млн за удобрения из-за отказа от России
17:35Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
17:29"Герань" сбила Ми-8 ВСУ в Полтавской области
17:21Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО
17:19Почти половина поляков считает помощь Украине чрезмерной
17:11Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
17:10"Ликвидировали для защиты страны": адвокат объяснил убийство Березовской в суде
17:04"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре
17:0215% украинских школьников не набрали даже минимальных баллов на НМТ — аналоге ЕГЭ
16:53Производитель дронов Fire Point объяснил, почему Украине нельзя заключать перемирие
16:26"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
16:16Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
16:12НАТО дала истребителям в Прибалтике право сбивать воздушные цели
16:00"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"
15:50"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
15:45Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
Лента новостейМолния