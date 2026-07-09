Галузин объяснил, зачем Евросоюзу переговоры с Москвой - 09.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260709/galuzin-obyasnil-zachem-evrosoyuzu-peregovory-s-moskvoy-1081245846.html
Галузин объяснил, зачем Евросоюзу переговоры с Москвой
Галузин объяснил, зачем Евросоюзу переговоры с Москвой - 09.07.2026 Украина.ру
Галузин объяснил, зачем Евросоюзу переговоры с Москвой
Европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Москвой как ширму для подготовки к новому этапу эскалации, объяснил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости
2026-07-09T07:24
2026-07-09T07:24
новости
россия
москва
британия
михаил галузин
сергей лавров
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной, инструмент навязывания собственных, заведомо неприемлемых для нас ультимативных требований", - сказал дипломат.По словам Галузина, это подтвердила и его встреча в МИД России в июне с послами Британии, Германии и Франции, "которые ничего нового и конструктивного в плане поиска путей решения украинского конфликта сказать не смогли".В июне глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Подробнее - в материале ЕС созрел для диалога с Россией на сайте Украина.ру.
россия
москва
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, британия, михаил галузин, сергей лавров, ес, украина.ру
Новости, Россия, Москва, Британия, Михаил Галузин, Сергей Лавров, ЕС, Украина.ру

Галузин объяснил, зачем Евросоюзу переговоры с Москвой

07:24 09.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Москвой как ширму для подготовки к новому этапу эскалации, объяснил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости
"Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной, инструмент навязывания собственных, заведомо неприемлемых для нас ультимативных требований", - сказал дипломат.
По словам Галузина, это подтвердила и его встреча в МИД России в июне с послами Британии, Германии и Франции, "которые ничего нового и конструктивного в плане поиска путей решения украинского конфликта сказать не смогли".
В июне глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине.
Подробнее - в материале ЕС созрел для диалога с Россией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваБританияМихаил ГалузинСергей ЛавровЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:07"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре Европы
17:52Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт
17:48Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО
17:46Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
17:44Фермеры Европы переплатили €250 млн за удобрения из-за отказа от России
17:35Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
17:29"Герань" сбила Ми-8 ВСУ в Полтавской области
17:21Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО
17:19Почти половина поляков считает помощь Украине чрезмерной
17:11Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
17:10"Ликвидировали для защиты страны": адвокат объяснил убийство Березовской в суде
17:04"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре
17:0215% украинских школьников не набрали даже минимальных баллов на НМТ — аналоге ЕГЭ
16:53Производитель дронов Fire Point объяснил, почему Украине нельзя заключать перемирие
16:26"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
16:16Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
16:12НАТО дала истребителям в Прибалтике право сбивать воздушные цели
16:00"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"
15:50"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
15:45Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
Лента новостейМолния