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Галузин объяснил, зачем Евросоюзу переговоры с Москвой
Галузин объяснил, зачем Евросоюзу переговоры с Москвой - 09.07.2026 Украина.ру
Галузин объяснил, зачем Евросоюзу переговоры с Москвой
Европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Москвой как ширму для подготовки к новому этапу эскалации, объяснил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости
2026-07-09T07:24
2026-07-09T07:24
2026-07-09T07:24
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"Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной, инструмент навязывания собственных, заведомо неприемлемых для нас ультимативных требований", - сказал дипломат.По словам Галузина, это подтвердила и его встреча в МИД России в июне с послами Британии, Германии и Франции, "которые ничего нового и конструктивного в плане поиска путей решения украинского конфликта сказать не смогли".В июне глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Подробнее - в материале ЕС созрел для диалога с Россией на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, британия, михаил галузин, сергей лавров, ес, украина.ру
Новости, Россия, Москва, Британия, Михаил Галузин, Сергей Лавров, ЕС, Украина.ру
Галузин объяснил, зачем Евросоюзу переговоры с Москвой
Европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Москвой как ширму для подготовки к новому этапу эскалации, объяснил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости
"Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной, инструмент навязывания собственных, заведомо неприемлемых для нас ультимативных требований", - сказал дипломат.
По словам Галузина, это подтвердила и его встреча в МИД России в июне с послами Британии, Германии и Франции, "которые ничего нового и конструктивного в плане поиска путей решения украинского конфликта сказать не смогли".
В июне глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине.
Подробнее - в материале ЕС созрел для диалога с Россией на сайте Украина.ру.