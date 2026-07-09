https://ukraina.ru/20260709/galuzin-obyasnil-zachem-evrosoyuzu-peregovory-s-moskvoy-1081245846.html

Галузин объяснил, зачем Евросоюзу переговоры с Москвой

Галузин объяснил, зачем Евросоюзу переговоры с Москвой - 09.07.2026 Украина.ру

Галузин объяснил, зачем Евросоюзу переговоры с Москвой

Европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Москвой как ширму для подготовки к новому этапу эскалации, объяснил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости

2026-07-09T07:24

2026-07-09T07:24

2026-07-09T07:24

новости

россия

москва

британия

михаил галузин

сергей лавров

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg

"Сегодня европейцы рассматривают гипотетические переговоры с Россией не как возможность сближения позиций и поиска взаимоприемлемых решений украинского кризиса, а как ширму для подготовки к новому этапу эскалации противостояния с нашей страной, инструмент навязывания собственных, заведомо неприемлемых для нас ультимативных требований", - сказал дипломат.По словам Галузина, это подтвердила и его встреча в МИД России в июне с послами Британии, Германии и Франции, "которые ничего нового и конструктивного в плане поиска путей решения украинского конфликта сказать не смогли".В июне глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Подробнее - в материале ЕС созрел для диалога с Россией на сайте Украина.ру.

россия

москва

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, британия, михаил галузин, сергей лавров, ес, украина.ру