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Производство ракет Patriot займет у Киева годы - Bloomberg
Производство ракет Patriot займет у Киева годы - Bloomberg - 09.07.2026 Украина.ру
Производство ракет Patriot займет у Киева годы - Bloomberg
Предполагаемое производство собственных ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot займет у Украины годы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов
2026-07-09T08:58
2026-07-09T08:58
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По словам эксперта отдела экономики Bloomberg Бекки Вассер, производство одной ракеты Patriot занимает годы, и в краткосрочной перспективе они Киеву не помогут. Как отмечает агентство, открытие нового производства ракет потребует особого оборудования и подготовки, на что также понадобится время.Агентство поясняет, что некоторые детали ракет, например, их корпус, относительны просты в изготовлении, но ряд других - наоборот.По словам старшего научного сотрудника американского аналитического центра Stimson Center Келли Гриеко, американское производство ракет Patriot уже ограничено проблемами с цепочками поставок. Даже если Украина построит завод, ей потребуется наладить сеть поставщиков, что является трудной задачей, добавляет она.Накануне американский президент Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро производить перехватчики Patriot, когда получит объяснения, как это делать.Подробнее о ЗРК - в материале Что не так с украинскими Patriot и в чем ущербность дипломатии Сербии. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Украина.ру
Производство ракет Patriot займет у Киева годы - Bloomberg
Предполагаемое производство собственных ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot займет у Украины годы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов
По словам эксперта отдела экономики Bloomberg Бекки Вассер, производство одной ракеты Patriot занимает годы, и в краткосрочной перспективе они Киеву не помогут. Как отмечает агентство, открытие нового производства ракет потребует особого оборудования и подготовки, на что также понадобится время.
Агентство поясняет, что некоторые детали ракет, например, их корпус, относительны просты в изготовлении, но ряд других - наоборот.
"(Производство - ред.) твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности и стабильного качества будет намного труднее, так же, как и небольших рулевых двигателей (ракет - ред.) PAC-3... Мало какие из этих деталей можно найти в готовом виде, если такие вообще есть", - говорится в материале.
По словам старшего научного сотрудника американского аналитического центра Stimson Center Келли Гриеко, американское производство ракет Patriot уже ограничено проблемами с цепочками поставок. Даже если Украина построит завод, ей потребуется наладить сеть поставщиков, что является трудной задачей, добавляет она.
Накануне американский президент Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро производить перехватчики Patriot, когда получит объяснения, как это делать.