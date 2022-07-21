https://ukraina.ru/20220721/1036735192.html

Сравняется с российским рублем или обскачет оккупанта: эксперты о девальвации гривны

Сравняется с российским рублем или обскачет оккупанта: эксперты о девальвации гривны - 21.07.2022 Украина.ру

Сравняется с российским рублем или обскачет оккупанта: эксперты о девальвации гривны

Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T15:43

2022-07-21T15:43

2022-07-21T15:43

эксклюзив

гривна

девальвация

экономика

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Национальный банк Украины девальвировал гривну. Сегодня официальный курс национальной валюты к доллару установился на отметке 36,56 гривен (было 29,2 грн). В обменных пунктах курс вырос до 40 гривен за доллар."Девальвация позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей и "поддержать устойчивость экономики в условиях войны", - так прокомментировали в Нацбанке. А вот как встретили новость украинские бизнесмены и эксперты – в обзоре издания Украина.ру.Экономист Алексей Кущ ожидает от Нацбанка дальнейших шагов по ключевой ставке:"Нацбанк откорректировал официциальный курс гривны к доллару на отметку 36,56 и не открыл межбанк. То есть выбрал модель курсового коридора, о которой я писал весь месяц. Правильное решение. Но теперь, еще больше "подсветилось" ошибочное решение по увеличению учетной ставки до 25%, которое можно было оправдать лишь ошибочной либерализацией валютного рынка. Теперь ждем новое решение по учетной ставке.Или исправление ошибки и возврат к политике отрицательных ставок или продолжение роста до 30%, то есть упорствование в ошибке.Если НБУ сказал А, прислушавшись к модели курсового коридора, то пора говорить и Б, снижая ставку."Бизнесмен Алексей Давиденко написал о практических советах для обычных граждан:"По курсу НБУ. Единственное, что я могу сказать. Если вы что-то из импортных товаров планировали купить в ближайшее время: - бытовая химия, - косметика, - импортное лекарство, - топливо, - бытовая техника. Лучше будет это сделать прямо сейчас. Ближайшие часы – именно то время, когда вы еще можете успеть сделать это по ценам вчерашнего дня. Потому что сейчас, когда у украинского бизнеса почти отсутствует запас прочности, реакция на действия НБУ будет мгновенной – все импортные товары в магазинах в ближайшие дни поднимутся в ценах на 25-30%. За ними поднимутся в стоимости и товары украинского производства, где присутствует составляющая импортного сырья и импортных комплектующих. Это только вопрос времени на переоценку. А учитывая, что большинство товаров общего пользования и бытовой корзины – импортные, это будет достаточно ощутимо по чекам в магазинах. Логика импортеров проста. Продав товар сегодня по курсу 29.5, завтра по курсу 36 просто не хватит гривны чтобы купить этот импортный товар снова. И когда вам тупые комментаторы в ФБ говорили, что импортеры и так и так считали по 40 – это был миф и не правда. Абсолютное большинство импортеров покупало валюту по 29.5, уплачивало фрахт по 29.5, уплачивало налоги из расчета 29.5 и затем по этому же курсу продавали этот товар украинским потребителям. Решение НБУ понятно. Поэтому просто воспользуйтесь последней возможностью купить что-то важное со скидкой 25%".Бывший народный депутат Александр Дубинский иначе видит обстоятельства обвала гривны: "Все, как я и прогнозировал.После того, как из ЗВР НБУ (золотовалютные резервы Национального банка Украины - Ред.) были фактически украдены 7 млрд долларов, которые были проданы избранным импортерам по 29.25 грн за доллар, Кирилл Шевченко поднял официальный курс гривны сразу на 25% до 36,56 грн/доллар.Оленей обилетил по-полной. Заслуживает повышения".Бизнесмен Влад Коваленко намерен выводить свой бизнес из страны: "Хотел написать немного экономики и цифр нашего выживающего семейного бизнеса, сказать о новой ставке нбу какой это ****** для нас, потому что теперь чтобы выровняться к доллару и быть хотя бы при том же нужно поднять цены еще на 25%, но психологически такие цены еще несколько месяцев не будут восприниматься и так мы окончательно добьем свою деятельность. Но параллельно подумал о том, что военным куда сложней и куда там мне со своими цифрами и убытками, когда они рискуют жизнью.И ничего кроме потока сознания не вышло.Нужно просто качественней работать и вырваться на внешние рынки.День сурка"Политический эксперт Валерий Песецкий предрекает, что гривны вскоре сравняется с рублем: "Ну что доллар в Украине отправился в космический полет. Спекулянты продают его за 40. Интересно, где он остановится? Сравняется с российским рублем или обскачет оккупанта?Сегодня брал в аптеке одно импортное лекарство, которое за день, только на слухах, поднялось в цене с 1500 до 1900 гривен".Министр налогов и сборов в партии Демократическая сокира Микита Соловйов поддерживает решение НБУ: "Сегодня НБУ объявил наконец о повышении официального курса доллара к гривне с 29,25 до 36,6. На мой взгляд, решение очень правильное, хотя и сильно запоздалое. В конце распишу, как я себе вижу следующие необходимые шаги.Решение о фиксации курса и введении жестких ограничений на валютном рынке 24-го февраля было абсолютно правильным. Потому что иначе мы бы за один день на волне паники столкнулись с девальвацией в разы, безумным оттоком валюты и, как следствие, гиперинфляцией круче чем в начале 90-х. И первые месяц-полтора удержание старого курса было оправдано.Когда ситуация на фронте и в финансовом секторе немного стабилизировались, необходимость в настолько жестких ограничениях снизилась. При этом начали сказываться негативные факторы этих ограничений. Первый и основной из них, это "налог на экспортеров", равный разнице между реальным и официальным курсом. Когда и так украинский экспорт сократился в разы, делать его на 15-20% менее рентабельным очень странная идея. Дополнительным побочным эффектом стало появление черного рынка валюты. Причем не только в наличном обмене, но и между предприятиями. Правда, пока на оптовом рынке этот процесс не зашел далеко, это довольно инерционная система.Кроме фиксации курса, одновременно был принят длинный список ограничений на валютные операции и расчеты в валюте. Если совсем грубо, то кроме некоторых лазеек оставили только возможность оплачивать критический импорт. Ну и осталась возможность рассчитываться гривневыми картами за рубежом, что породило так называемый "обменный туризм". Причем опять-таки, на конец февраля эти ограничения были правильными и своевременными. Значительная их часть остается такими и сейчас.Кроме собственно правил работы на валютном рынке, очень сильно сказывается на рыночном курсе эмиссия, которую проводит НБУ. Опять-таки, эмиссия неизбежная и оправданная. Хотя по ее порядку, размеру и способам у меня есть масса вопросов. Но это отдельная большая тема. Пока просто важно понимать, что у нас идет очень сильная эмиссия гривны через выкуп НБУ долговых обязательств Минфина.Отдельно нужно помнить, что за последние несколько месяцев доллар укрепился на 15+% к большинству мировых валют. И только курс к гривне остался прежним.Сейчас было принято решение, оставляющее курс фиксированным, но очень сильно приблизившим его к рыночному. Точнее, к курсу черного рынка, потому что никакого другого нет. Что это даст?1) Экспортеры смогут получать за свою продукцию справедливую цену. А значит, не будет антистимулов для заведения валюты в страну.2) Черный рынок если не полностью исчезнет (он существует всегда), но станет необязательным. Для большинства участников станут вполне приемлемыми условия легального рынка.Какие могут быть негативные последствия?1) Возможен еще некоторый рост цен. Хотя мне кажется, что он будет не слишком большим. Большинство экспортеров и так ориентировались при ценообразовании не на официальный, а на реальный курс.2) Так как ограничения на операции с валютой сохранились, то может еще вырасти курс черного рынка. Вернее, это скорее всего случится. Но мне кажется, это будет не слишком заметный рост. Хотя возможны пики в один-два дня.Что, на мой взгляд, необходимо делать дальше?Если рост курса черного рынка не будет значительным, то необходимо через какое-то небольшое время возвращаться от фиксированного курса к определению курса по результатам торгов. То есть для начала вернуть сами эти торги на Межбанке. Сначала сохраняя большинство административных ограничений. Если эта стадия пройдет нормально, то в дальнейшем постепенно снимать ограничения на операции с валютой.И очень важно упорядочить ситуацию с эмиссией. Это уже дело в первую очередь не НБУ, а Минфина, но участвуют в игре оба. Я не думаю, что мы сейчас в состоянии полностью отказаться от эмиссии. Во время войны к этому инструменту прибегают почти все страны. Но сделать более понятной рынку и предсказуемой эмиссию наверняка возможно. И уж точно необходимо поднять процентные ставки по облигациям, чтобы кроме НБУ еще кто-то был готов их покупать.Краткое резюме для тех, кто не уснул.Решение мне кажется абсолютно правильным. Позитивные последствия будут намного больше негативных. Считаю необходимым продолжить движение по частичному возврату к рынку валют. Естественно, еще долгое время с массой административных ограничений".

https://ukraina.ru/20220721/1036726679.html

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https://ukraina.ru/20220720/1036673270.html

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, гривна, девальвация, экономика, соцсети