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На Украине дерусифицировали "Крепостную"

На Украине дерусифицировали "Крепостную" - 21.07.2022 Украина.ру

На Украине дерусифицировали "Крепостную"

Известный украинский сериал "Крепостная" разорвал контракты со всеми российскими актерами и отказался от русского языка, сообщила на своей странице в Facebook* креативная продюсер и сценаристка Тала Присталецкая 20 июля

2022-07-21T14:33

2022-07-21T14:33

2022-07-21T14:33

новости

"крепостная"

сериал

украина

скандал

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Креативная команда сериала была вынуждена пойти на такие меры из-за скандала, разразившегося вокруг сериала, так как в проекте были задействованы многие актеры, имеющие российское гражданство.Так, главную героиню, крепостную Катерину Вербицкую, играла гражданка РФ Софья Присс, среди других исполнителей главных ролей также российские актеры Максим Радугин, Катерина Ковальчук, Михаил Гаврилов, Татьяна Ратникова, Юлия Ауг.Сериал "Крепостная" стал лидером среди всех телеканалов и лучшим проектом в истории украинского телеканала СТБ. Он также транслировался на телеканале "Россия 1".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, "крепостная", сериал, украина, скандал