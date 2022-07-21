https://ukraina.ru/20220721/1036731973.html

Олег Матвейчев: Никакой прекрасной Европы нет, это мираж

Олег Матвейчев: Никакой прекрасной Европы нет, это мираж - 21.07.2022 Украина.ру

Олег Матвейчев: Никакой прекрасной Европы нет, это мираж

Украина выполняет роль авангардной группы в мировой войне, которую Америка сейчас развязывает в попытке спасти свое положение мирового гегемона. Но попытка эта... Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T14:43

2022-07-21T14:43

2022-07-21T14:50

интервью

олег матвейчев

сша

европа

рф

китай

политика

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Украина выполняет роль авангардной группы в мировой войне, которую Америка сейчас развязывает в попытке спасти свое положение мирового гегемона. Но попытка эта обречена, считает политтехнолог, депутат Государственной Думы восьмого созыва Олег Матвейчев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег Анатольевич, мы все помним кандидатство Украины, Молдавии, теперь Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в Евросоюз. Кстати, ещё Зеленский сообщил о внутреннем дедлайне для Украины. Что это всё-таки – вечное кандидатство или какое-то покорение Эвереста по-зеленски, заветная мечта?– Знаете, это всё, на самом деле, болезнь, которая называется провинциализм. Всегда в любую провинцию из любой метрополии новости доходят очень поздно. В своё время даже такая шутка была, что, когда настанет конец света, нужно ехать на Украину – он придёт туда на 10 лет позже. Вот у них 90-е годы пришли на 20 лет позже, чем в Россию.У них много что, всегда новости, научные открытия, понимание чего бы то ни было – всё приходит позже, и люди обо всём узнают с большим-большим опозданием.Действительно, Европа, Евросоюз – всё это было классно, суперски, замечательно в 80-е, 90-е годы. Да, это действительно был рай на Земле. Я свидетель, я помню, как в 1998 году приехал сам во Францию, в Бельгию, в Голландию, в Германию, посетил эти страны, был в полном восторге, тем более, если вспомнить 1998 год, вспомнить дефолт, самый разгар 90-х, уничтожение половины экономики.Да, вот это всё, конечно, производило впечатление, когда я приехал в Европу, а там асфальт с мылом мыли, это не шутка, это действительно так. Плиточка, садики и так далее.И когда я поставил, не выбросил, а просто поставил бутылку рядом с мусорницей, выбежала бабка со второго этажа и сказала, что так делать нельзя, это некультурно, это нецивилизованно. И вообще, то есть, бутылку нужно в мусорку положить. Вот это всё было.Почему, кстати, это было? Это было в том числе и потому, что в 70-е годы мы в ту же самую Германию провели наши газопроводы, протянули трубы, и дешёвый абсолютно газ поднял немецкую промышленность, благодаря которой она стала богатеть, быть конкурентоспособной, продавать по всему миру, получать огромный положительный профицит торгового баланса.И на эти накопленные деньги, в общем-то, можно было и поднимать зарплаты, и делать кафель на улицах, и мыть его потом с порошком, делать хорошие соцпакеты, стричь кустики, платить, кстати, туркам, которые строили дешёвое им жильё и построили пол-Германии. И много чего другого делать. И, кстати, условием согласия на трубопроводы было то, что эти трубопроводы пойдут не через ГДР, а именно в ФРГ. Американцы иначе запрещали строить немцам это. В итоге такой компромисс был достигнут. А в противном случае именно ГДР социалистическая жила бы так же хорошо, прекрасно, и была бы самой развитой частью, и, возможно, могла бы поглотить ФРГ, была бы витриной.Но когда я в ту же самую Европу приезжал в 2005 году, в 2008 году, в 2012-2013 годах… По-моему, последние разы я был перед ковидом в 2019-2020 годах, я был в Швейцарии, в Италии, и так далее. Да и уже, собственно, в 2010-2012 годах я видел, что эта территория умирает, что никаких французов в Париже нет.Путешествовал я в 2011-2012 году по югу Франции, Марсель и так далее - я вообще там не увидел ни одного французского лица – это полностью захваченные арабами земли. Кстати говоря, в Марселе мне дальше порта вообще не рекомендовали выходить, потому что там ограбят, убьют и так далее - гигантский город портовый. Депопуляция страшная, замещение этих людей. Ну и каждый раз новость – День взятия Бастилии, Новый год – сжигается во Франции по тысяче машин - ну, фейерверк такой устраивают арабы.В Париже даже уже в 2001 году, когда я путешествовал, я раз десять наступил в собачье дерьмо на улице. Это тогда в 1998 мне ещё говорили, что не надо бутылку класть, окурки или ещё что-то… то сейчас там просто было всё завалено мусором.Когда я в одном из парков в Париже просто хотел прилечь, как многие, я удивился: эти люди многие-то - лежат, но они на чём лежат? Там везде какие-то окурки, бычки и так далее. Это всё не убирается. Я думал, что тоже можно на зелёную травку лечь, но им-то, оказывается, все равно, они как бомжи - уже привыкли. А я просто постеснялся на эту зелёную травку прилечь.В общем, на самом деле, это умирающая страна. Это о впечатлении я рассказываю, но есть экономическая статистика и по депопуляции, они прошли уже свой пик. Сейчас Европа – это страна 60-70-летних доживающих свой век пенсионеров. У них большая продолжительность жизни за счёт прежних достижений, они получили все накопленные свои пенсии и прочее, прочее, и будут жить до 100 лет, умирать в хосписах своих.Но молодёжи никакой нет. Их заменяет арабская молодёжь, африканская, беженцы со всех сторон. То есть, стремление в Европу, тем более, сейчас… Экономические показатели: не будет у них газа, подорожает всё, не просто там продукты, подорожает промышленное их производство. Промышленная инфляция 20-30% сейчас в той же Германии, да. Германия впервые, я не знаю, за сколько лет, наверное, такого не было лет 40, когда у неё торговый дефицит. Она всегда с профицитом продавала, положительное сальдо торгового баланса, когда мир что-то у Германии покупает. Сейчас мир у Германии не покупает, у неё дефицит торгового баланса.В Греции я был, по-моему, в 2018 году - всё заколочено. Идёшь по центральным улицам, когда-то там были бутики, сейчас всё заколочено вот так - крест-накрест, везде написано: "продаётся", "сдаётся" и так далее. Поэтому Европы никакой прекрасной нет.И вот, возвращаясь к тому, с чего я начал: все с ярмарки, а они на ярмарку. Провинциалы (имеется в виду Украина - Ред.) до сих пор живут в мировоззрении 90-х годов. Им всё ещё чудится та Европа, которая была 25 лет назад, и они всё ещё туда стремятся. Уже нужно давным-давно бежать из Европы, молодёжь уже учит китайский, ездит, работает в Шанхае, Сингапуре. В Дубае сидит огромное количество молодёжи со всего мира.Европа уже давно не является ни центром культуры, ни центром идеологии. Это побеждённая страна, это страна, которая деградирует стремительно, и стремиться в неё попасть – это, я говорю, как (кто-то – Ред.) проснулся спьяну - и идёт туда, когда уже праздник кончился. Ярмарка закончилась, они всё ещё туда лезут.И вот это всё бедные страны, все эти провинциалы, которые ещё продолжают (стремиться в Европу – Ред.), они же ничего в жизни не видели. Ну вот молдаване какие-нибудь, они Румынию видели, такую же нищую, как Молдавия. А вот в Италию приедут, и - о, классно, да, это Европа, супер! И так далее. Ребята, да Италия, которая была 20 лет назад – это было - да, Италия. А сейчас вы видите ошмётки той Италии. Но для них это все равно супер. То же самое украинские западенцы. Вот выедут они в Польшу – и "о, Европа, Польша, да, конечно, это супер, конечно, нам надо в Европу". Ребята, вы в Белоруссию съездите. Я ехал через всю Польшу и через всю Белоруссию, так вот: границу пересекаешь польско-белорусскую… и после плохих дорог начинаются красивые белорусские дороги с красивой разметкой, столбы стоят, а на столбах кашпо с цветами. И вдоль дорог ещё стоят такие беседочки, чтобы вы могли сесть, отдохнуть, шашлыки пожарить, пикничок устроить… Это в Белоруссии, это не в Польше.Вы съездите в Белоруссию, чуть-чуть на Север, и поймите, что ваша Европа – она здесь уже, она в Белоруссии начинается. А в Польше, я в Варшаве на центральном рынке был. Да, ну, то же самое и в Кракове видел, рыночная площадь главная, захожу в магазин… Уровень этого магазина – это наше сельпо. Самый дешёвый, для бедных - вот такой уровень магазина. Чего-нибудь подобного "Азбуке вкуса" в Варшаве, в Кракове и так далее - просто не существует!Но этого всего (стремящиеся в Европу – Ред.) не знают. Они думают, что в России люди не видели унитазов, они думают, что в России люди живут ещё хуже, чем в Украине, так их убедила пропаганда. А вот то, что в Европе ошмётки былой роскоши они видят – это для них предел мечтаний, возможностей и так далее. Вот так свёрнуто сознание.Европа разваливается, Англия благополучно первая сбежала из неё - совершенно верно сделала, понимая, что этой штуке конец, и она не хочет себя с ней ассоциировать. Заплатила хорошую за это сумму, потеряла много, но решила - все равно лучше сбежать, чем оставаться. Европейские правила не собирается в значительной степени выполнять Венгрия. Есть ещё ряд стран, которые тоже имеют по многим вопросам свою позицию. И как только начнутся серьёзные потрясения, начнётся расползание этой самой Европы.Никакой Европы как политической общности или ещё какой-то, в ближайшие 10 лет существовать не будет, поэтому - куда они там все собрались вступать, кандидатами в какие члены, членами членства чего они будут… Это иллюзия.– Недавно американский полковник Дуглас МакГрегор заявил о поражении Байдена в битве с Россией за Украину. Процитирую: любимая лошадь НАТО на последнем издыхании. Единственное, что падает быстрее рейтинга Байдена – это экономика США и Европы. Выходит так: антироссийские санкции Байдена плохо сказываются на европейских странах. Возьмём ту же Германию - там Олаф Шольц, наверное, должен понимать: если он вдруг возглавит некое шествие против огня, за сложение оружия, то вся политика Байдена против России тут же рухнет. Как быть с тем, что страны Евросоюза и США имеют абсолютно разные цели?– Ну, целей у Евросоюза нет никаких, потому что это побеждённые территории. Мы сегодня про Евросоюз начали говорить. Евросоюз представляет из себя кладбище империй. Когда-то в Европе были Великая Испанская империя, которая задавала стандарты, в которой была прекрасная живопись, культурные стандарты. Испанский двор давал стандарты церемониала на многие европейские дворы, гранды испанские – это всё было. Они открыли когда-то Америку, хорошо её пограбили, заселили половину Латинской Америки. Была Франция великая, тоже с огромным количеством колоний. Кстати, половина США нынешних принадлежала тоже в своё время Франции. И, естественно, Французская Африка огромная. Это были гигантские колониальные державы.Но дело в том, что американцы, англосаксы, сначала победили все эти державы. Сначала покончили с Испанией. Англичане начали, потом американцы завершили. Французы в противостоянии с Англией проиграли битву.Да, мы помогали им. Мы разгромили Наполеона, они финансировали этот вопрос, давали кредиты царской России, но - прикончили Францию, как империю. После этого она уже, как таковая, никогда не возродилась. С Германией ещё пару раз (нас – Ред.) столкнули… Австро-Венгерская империя и Немецкая империя закончились после Первой и Второй мировых войн. А вот Россия осталась единственная непобеждённой.То есть, на территории Европы нет самостоятельных субъектов и народов. Там стоят американские военные базы, там шустрят английские спецслужбы, и там они, собственно, всем и управляют. Там у этих наций нет никаких амбиций, им дано: кайфуйте, водка, табак, наркотики, гомосексуализм – вот теперь ваши ценности, господа побеждённые. Это то, что когда-то мечтал Розенберг устроить на территории России, что для побеждённых русских это всё – водка, наркотики, табак и никакой грамотности. Вот к чему, собственно, их там и приводят.Европа имела какую-то ценность, когда нужно было противостоять Советскому Союзу. Поскольку Европа была, согласно Ялтинским соглашениям, прежде всего, разделена между будущими победителями. Сначала американцы решили Европу - и Германию особенно – грабить. Был такой план Моргентау, когда Германию решили расчленить на несколько частей американцы и англичане, и просто засеять картошкой, там не должно было быть ни одного завода. Лишить их истории, лишить их языка, полностью раздробить, кончить, чтобы просто немцев из истории стереть, вообще стереть их имя.Но, когда они этот план осуществляли, через некоторое время поняли: а Советский Союз-то – он помогает и ГДР, и всем остальным. И может получиться, что страны постсоветского блока – они будут очень неплохо выглядеть по отношению к тем, кто остался в американской зоне влияния. Тогда план Моргентау был отвергнут, пришёл на смену план Маршала - они из Европы решили сделать свою витрину, точно так же, как из Южной Кореи и из Японии, предоставив им американские рынки, американские кредиты, сделав их своими отдельными штатами, по сути дела. В своём пространстве экономическом стали держать и - быстро-быстро возрождать, учитывая, что там есть кадровый и промышленный потенциал. Это европейцам помогло, но это не означает, что политический суверенитет у них остался.Сейчас, когда американцы поняли, что идёт закат их державы, что Китай стал главным внешнеторговым партнёром практически всех стран мира - и Европы, кстати, в том числе… что Америка за последние 20 лет в плане промышленного роста прибавила всего лишь 4-5%. То есть, всё остальное, что она там рисовала себе, ВВП, который у неё растёт, это всё - услуги, бумаги, это всё фикция. Промышленный рост в Америке за 20 лет – это 4%. Это просто с нами не сравнимо, ни с кем не сравнимо. И они, понимая, что единственный шанс у них ещё успеть как-то в этом мире остаться, пока в силах - попытаться выиграть новую мировую войну, которую они сейчас и затеяли.А если ещё 5-10 лет, то они уже не в силах будут никакой войны выиграть, их уже будет пинать каждый, арабы о них уже вытирают сапоги свои. Поэтому они решили вот эту всю заварушку устроить, спровоцировать Россию. Создали себе Украину в виде авангардного отряда, который должен помереть за американские интересы, за американский доллар, и пошли, что называется, вперёд.И у них есть два плана. Всегда должны быть два плана: что я могу выиграть, и что я потеряю в самом плохом случае. Хороший (для них – Ред.) вариант понятен: напали на Россию, завязали войну, Россия-Украина, НАТО им помогает. Ну, хорошо, оказалось, допустим, что в России революция свершилась какая-то, как это было в Первой мировой войне. Идёт война, может, Россия на поле боя побеждает, а в тылу происходит революция Февральская, царя свергают и дальше вся страна - в хаос и в катастрофу. Есть у них на это надежда? Если у них один раз так получилось, англичане сделали нам Февральскую революцию в России, ну - почему не получится второй раз? На это надежда есть.Но это, как говорится, если повезёт. А если не повезёт, то второй вариант какой? А второй вариант - что мы подсадим Европу на наш дорогой газ, и она будет неконкурентоспособная, она развалится, в ней всё будет плохо. Она выбудет из мировой игры, как реальный экономический субъект.Евросоюз создавался в своё время, как некая большая зона с полу-миллиардом населения, со своим евро и так далее, как новый экономический субъект, альтернативный Америке, Китаю, России. Ну и в итоге - развалится этот субъект, все страны сплотятся вокруг Америки и будут ей платить лишние деньги.У них же несколько планов было, как Европу построить: Обама хотел там евроатлантическое партнёрство, в котором американские корпорации были бы не подчинены законам европейских стран – отвергли это партнёрство. Трамп говорил: а давайте вы просто будете больше платить. Мы вас защищаем, поэтому - платите, что-то вы нам задолжали. А сейчас есть третий вариант у Байдена: ребята, вот на нас Путин напал, поэтому все платите, все срочно скидывайтесь, помогайте Украине, и вообще защищайте наши интересы.А в итоге кончается тем, что разрушается просто европейская экономика, капиталы из Европы бегут в Америку, кадры, мозги из Европы бегут в Америку. Ну и всё, Америка опять выигрывает, так же, как она выигрывала после Первой мировой войны от эмиграции, от кадров, от капиталов, после крушения Советского Союза, когда тоже можно было пограбить постсоветское пространство.Таким образом Америка рассчитывает продлить своё существование. Вот сейчас, считают в США, к нам ещё капиталы прибегут, люди прибегут, там ещё что-то прибежит, и мы заработаем ещё на гибели этой Европы. И таким образом оттянем конец, который у нас неизбежно маячит впереди, в связи с возрождением Китая. Вот способ сыграть в этой истории.НАТО – это ещё один мираж, НАТО – это фикция. То, что это голый король - станет ясно, если, допустим, доведут нас до ситуации, когда атомное оружие в Польше захотят поставить или в Прибалтике, перекроют они нам Калининград или ещё что-то, ну - и вступит наша нога на землю НАТО. И я Вас уверяю - можете запомнить мои слова, записать, проверить потом - никакая пятая статья не заработает, никакие бомбы не полетят в сторону России. Ничего это не будет работать по одной простой причине: ни один дурак в Вашингтоне не будет рисковать тем, что Вашингтон и Нью-Йорк будут бомбить атомным оружием из-за каких-то прибалтов, чехов, поляков, которых они за людей не считают.Их на карте никогда не найдут даже, где их страны находятся. НАТО – это просто способ собирать с этих дураков деньги, размещать на их территориях военные базы, которые они же и кормят, но при этом, конечно, не нести никаких обязательств. Обязательства очень гипотетические: вот если на вас нападут, тогда мы тут встанем. Ну, когда нападут, они, естественно, их кинут и всё. Поэтому то, что это мираж и фикция - предстоит европейцам ещё это всё познать.- Угроза со стороны Вашингтона последовала Пекину из-за возможного обхода антироссийских санкций, в том числе, поставок вооружения со стороны Китая России. Какую тут карту разыгрывает США, какие угрозы могут быть реализованы в отношении Китая?– Да никаких не может быть угроз. Китайцы над ними смеются, даже поменяли стиль своей дипломатии. Если раньше китайская дипломатия была очень такой бюрократичной, заскорузлой, все их формулировки были очень такими официальными… и не поймёшь, что они там сказали, то сейчас Китай занимается просто откровенным троллингом американцев в интернете. Их министр иностранных дел размещает картинки, на которых обозначены американские военные базы по всему миру, и спрашивает: кто угроза миру? Он придирается к словам американского президента, хохочет над ними и так далее. То есть, они (китайцы – Ред.) просто над ними издеваются. И издеваются они именно по той причине, про которую я сказал: Китай - главный внешнеторговый партнёр у всех стран мира, у большинства.Напомню, что 30 лет назад главным внешнеторговым партнёром для всех стран мира были США. То есть, США за 30 лет проиграли всё. Это разорившийся, промотавшийся полностью алкаш или, не знаю, деменцией страдающий старик, ничего не понимающий, но продолжающий по старинке угрожать, кулаками махать, и так далее. А над ним все смеются.Когда Путин приезжал в Саудовскую Аравию, его встречали на чистокровных белых арабских скакунах, там был приём по самому высшему разряду. Когда сейчас приехал Байден, его разве что… ладно, к трапу подошли, встретили, могли бы и не встретить. Абсолютно ничего (Байден – Ред.) не добился, причём сам приезжал их умолять нефть добавить, ничего не получил, ему отказали. Он до этого звонил – арабы трубку не брали.А ведь - напомню, когда-то общаться с США было привилегией. И общаться с США вот так напрямую, вот так ездить, встречаться с президентом, президент американский чтобы прилетал, мог только Израиль. Саудовская Аравия – она добилась себе этой привилегии только, что называется, в 70-80-е годы, Египет потом добился этой привилегии постепенно, там Кэмп-Дэвидская сделка была.Сейчас всё повернулось. Он (Байден – Ред.) к арабам уже идёт на поклон, и ничего не получается даже в результате этого поклона. Что им там с Китаем ладить. Китай держит на триллионы американских трежерис (долговые обязательства – Ред.), которые может выкинуть на рынок, и всю американскую экономику угробить.Я давно говорил, проблема в чём: Россия и Китай могут уничтожить Америку за один день. Так же, как Украину за один день, можно было бы взять Киев, ещё что-то. Вопрос ведь не в этом. Это отдельная история, у меня есть про это ролики, где я рассказываю, как нужно медленно воевать, чтобы раздеть соперника догола, как это казино делает, а не сразу всё отнимает.Так и здесь: уничтожить американскую экономику и вообще всю мировую систему – дело нехитрое. Долларовую систему в том числе. Но это создаст такой мировой кризис, который затянет в воронку всех. И нас. Европу - в первую очередь, понятно. Такие страны, как Украина - я про них вообще ничего не говорю, потому что это самые будут пострадавшие. Но это ударит и по России, это ударит и по Китаю очень сильно, по экономике и так далее.Другие ожидания у людей, люди думают, как они будут всё лучше и лучше жить, как они жили последние 30 лет, или в России - последние 20 лет, медленно, но тем не менее, уровень жизни повышался, не сравнить же с 90-ми. А тут им раз - и предлагают вернуться опять в 90-е. Ну кто на это согласится. Какие-то революции тут начнут поднимать, ещё что-то. Поэтому, конечно, мы не хотим, чтобы мировой кризис ударил по нам, по Китаю, по всем остальным. Да даже по той же Европе умирающей, потому что для нас это рынок, рынок газа. Не будет там потребителей, кто тогда газ будет покупать. Ну, сейчас они не покупают – хорошо. Одумаются, поживут одну-две зимы, посмотрим.Покупают 40% от того, что раньше покупали, посмотрим дальше, как будут выживать. Но мы стратегически заинтересованы не в том, чтобы они умерли, а в том, чтобы они всё-таки жили, покупали что-то, работали.Задача состоит не в том, чтобы прикончить Америку, а в том, чтобы у неё плавно перехватить управление. Без шума и пыли, аккуратненько её под белые рученьки посадить, как в "Кавказской пленнице" Шурика, когда связали, привезли в психбольницу, и он там кричит, что-то рассказывает. А доктор с ним аккуратненько: голубчик, да-да, ты царь, ты самый главный, ты замечательный.Вот Америку так же определить в пятую палату: вы самые главные, вы исключительная нация. Сидите вот здесь аккуратненько, никого не тревожьте. Но она (Америка – Ред.) буйная в своём сумасшествии, и всё-таки решила развязать эту вот войну. Сейчас она пока локальная, это Украина, но дальше - больше. Они поймут, что на Украине у них ничего не получилось, они будут дальше развязывать войну, потому что по-тихому они не хотят своё место уступать. Поэтому, конечно, придётся по-громкому.Конечно, Китай в любой момент может сказать своё слово, например, взять Тайвань, для них это не большая проблема. После этого всему Тихоокеанскому региону станет ясно, что американское слово ничего не значит. Байден обещал же, что он не даст Китаю, даже военным способом - не даст захватить (Тайвань – Ред.). И что он поможет Тайваню, и так далее. А когда эти все слова обратятся в пшик, всем будет понятно, что Америка – ничто.Потом где-нибудь, как я уже выше сказал, в НАТО, нам придётся разобраться с кем-то из членов НАТО, станет понятно, что Америка - ничто и в рамках НАТО. И когда все абсолютно поймут, что это голый король, я Америке не завидую. На самом деле её ненавидят все, Америку, она всех достала, весь мир достала. Латинскую Америку, когда устраивала там перевороты, диктатуры бесконечные - грабёж американскими корпорациями идёт всей Латинской Америки на протяжении ста лет.Африка страдала от англичан всевозможных, от европейцев и от того, что американцы когда-то рабов вывозили, и от тех же самых диктатур. Индия и Китай помнят прекрасно колониальные войны от англосаксов, их ненавидят все, но боятся пока сказать.Вот Россия - говорит, арабы показывают - да, символически. Китай троллит слегка. Но когда будет ясно, что Акела совсем промахнулся, что Акела издыхает, вот тогда не найдётся ни одной нации на Земле, которая этого мёртвого льва или орла потрёпанного американского не придёт пнуть. Потому что ненависть огромна. Сейчас они побаиваются, но американской судьбе, Америке - я не завидую.

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Александр Порунов

интервью, олег матвейчев, сша, европа, рф, китай, политика