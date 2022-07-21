https://ukraina.ru/20220721/1036731826.html
Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс
Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс - 21.07.2022 Украина.ру
Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс
Жители западных областей Украины, мобилизованные в ряды ВСУ, отказываются ехать в Донбасс, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 июля
2022-07-21T14:14
2022-07-21T14:14
2022-07-21T14:14
спецоперация
новости
всу
луцк
конашенков
призывники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/28/1034242822_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_c849a24132771715b9f23edb3290937b.jpg.webp
По его словам, это связано со значительными потерями украинской армии на востоке страны."Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях", - рассказал Конашенков.Он добавил, что бригада была разоружена командованием, зачинщики арестованы, а также было приято решение о переформировании соединения.Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру сказал, что киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/28/1034242822_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_3395494caf49db09098346357906584b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, луцк, конашенков, призывники
Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс
Жители западных областей Украины, мобилизованные в ряды ВСУ, отказываются ехать в Донбасс, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 июля
По его словам, это связано со значительными потерями украинской армии на востоке страны.
"Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях", - рассказал Конашенков.
Он добавил, что бригада была разоружена командованием, зачинщики арестованы, а также было приято решение о переформировании соединения.
Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру сказал, что киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.