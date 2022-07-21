Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс - 21.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220721/1036731826.html
Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс
Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс - 21.07.2022 Украина.ру
Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс
Жители западных областей Украины, мобилизованные в ряды ВСУ, отказываются ехать в Донбасс, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 июля
2022-07-21T14:14
2022-07-21T14:14
спецоперация
новости
всу
луцк
конашенков
призывники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/28/1034242822_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_c849a24132771715b9f23edb3290937b.jpg.webp
По его словам, это связано со значительными потерями украинской армии на востоке страны."Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях", - рассказал Конашенков.Он добавил, что бригада была разоружена командованием, зачинщики арестованы, а также было приято решение о переформировании соединения.Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру сказал, что киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/28/1034242822_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_3395494caf49db09098346357906584b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, луцк, конашенков, призывники

Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс

14:14 21.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military UkraineВСУ военнослужащий украинский раненный
ВСУ военнослужащий украинский раненный - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military Ukraine
Читать в
Жители западных областей Украины, мобилизованные в ряды ВСУ, отказываются ехать в Донбасс, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 июля
По его словам, это связано со значительными потерями украинской армии на востоке страны.
"Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях", - рассказал Конашенков.
Он добавил, что бригада была разоружена командованием, зачинщики арестованы, а также было приято решение о переформировании соединения.
Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру сказал, что киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.
 
СпецоперацияНовостиВСУЛуцкКонашенковпризывники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARSов
14:56Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром
14:44Global Times: американские санкции не смогут помешать российско-китайской торговле
14:43Олег Матвейчев: Никакой прекрасной Европы нет, это мираж
14:33На Украине дерусифицировали "Крепостную"
14:21Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака
14:14Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс
14:04Кнутов: обстрелом Антоновского моста ВСУ "прикрыли" свои потери
13:47"Справимся и без Google": Пасечник назвал главное оружие Украины в информационной войне
13:47Стивен Кинг отрекся от Бандеры
13:36Москва призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку Запорожской АЭС украинскими беспилотниками
13:25Менеджера крупного промышленного предприятия на Украине обвинили в госизмене
13:15Песков ответил на вбросы о здоровье Путина
12:44Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи"
12:41Как украинские туристы уживаются с россиянами на курортах
12:36В Одессе обнаружили его Высокопреосвященство - фото
12:21Нацбанк Украины "взвинтил" курс доллара на 25%
12:20Кнутов рассказал, как будут уничтожать дальнобойную артиллерию киевского режима
12:19"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров
12:10Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора
Лента новостейМолния