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Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс

Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс - 21.07.2022 Украина.ру

Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс

Жители западных областей Украины, мобилизованные в ряды ВСУ, отказываются ехать в Донбасс, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 июля

2022-07-21T14:14

2022-07-21T14:14

2022-07-21T14:14

спецоперация

новости

всу

луцк

конашенков

призывники

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По его словам, это связано со значительными потерями украинской армии на востоке страны."Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях", - рассказал Конашенков.Он добавил, что бригада была разоружена командованием, зачинщики арестованы, а также было приято решение о переформировании соединения.Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру сказал, что киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, луцк, конашенков, призывники