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В США Кличко поставили в один ряд с Нельсоном Манделой

В США Кличко поставили в один ряд с Нельсоном Манделой - 21.07.2022 Украина.ру

В США Кличко поставили в один ряд с Нельсоном Манделой

Мэр Киева Виталий Кличко получил награду Артура Эша, став лауреатом ежегодной премии ESPY за мужество и твердость убеждений, сообщает РБК 21 июля

2022-07-21T11:59

2022-07-21T11:59

2022-07-21T11:59

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виталий кличко

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мандела

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Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Ранее эту премию в своем время получали экс-президент ЮАР Нельсон Мандела и боксер Мохаммед Али.По официальной формулировке награда присуждается людям "обладающим силой перед лицом невзгод, мужеством перед лицом опасности и готовностью отстаивать свои убеждения любой ценой".Ранее внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека обратилась к Владимиру Зеленскому из-за фактов расизма на Украине.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, виталий кличко, премия, мандела