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В США Кличко поставили в один ряд с Нельсоном Манделой
В США Кличко поставили в один ряд с Нельсоном Манделой - 21.07.2022 Украина.ру
В США Кличко поставили в один ряд с Нельсоном Манделой
Мэр Киева Виталий Кличко получил награду Артура Эша, став лауреатом ежегодной премии ESPY за мужество и твердость убеждений, сообщает РБК 21 июля
2022-07-21T11:59
2022-07-21T11:59
2022-07-21T11:59
новости
виталий кличко
премия
мандела
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Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Ранее эту премию в своем время получали экс-президент ЮАР Нельсон Мандела и боксер Мохаммед Али.По официальной формулировке награда присуждается людям "обладающим силой перед лицом невзгод, мужеством перед лицом опасности и готовностью отстаивать свои убеждения любой ценой".Ранее внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека обратилась к Владимиру Зеленскому из-за фактов расизма на Украине.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виталий кличко, премия, мандела
В США Кличко поставили в один ряд с Нельсоном Манделой
Мэр Киева Виталий Кличко получил награду Артура Эша, став лауреатом ежегодной премии ESPY за мужество и твердость убеждений, сообщает РБК 21 июля
Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Ранее эту премию в своем время получали экс-президент ЮАР Нельсон Мандела и боксер Мохаммед Али.
По официальной формулировке награда присуждается людям "обладающим силой перед лицом невзгод, мужеством перед лицом опасности и готовностью отстаивать свои убеждения любой ценой".
Ранее внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека обратилась к Владимиру Зеленскому из-за фактов расизма на Украине.