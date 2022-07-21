https://ukraina.ru/20220721/1036722303.html

Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов"

Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов" - 21.07.2022 Украина.ру

Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 21 июля в своем Telegram-канале рассказал о предстоящем переломе в ходе конфликта, который ожидают к зиме

2022-07-21T11:33

2022-07-21T11:33

2022-07-21T11:33

спецоперация

новости

ермак

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"Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", - пообещал Ермак.Он заверил, что чуть ли не ежедневно общается с Владимиром Зеленским "о HIMARS, гаубицах M777, системах ПВО, а еще об антироссийских санкциях". По словам Ермака, главу государства интересует эффективность оружия, чтобы делать "максимум для увеличения поставок".Ермак заверил, что руководство страны постоянно коммуницирует с военным командованием и понимает, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта.Он добавил, что вместе с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном пытается ускорить поставки тяжелого вооружения."Буду скоро снова говорить с ним о новом пакете военной помощи США. Ждем еще 4 HIMARS и не только. Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму",- подчеркнул Ермак.Накануне глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что, чем больше Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием, тем чаще Россия будет отодвигать географию спецоперации.

https://ukraina.ru/20220720/1036696283.html

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