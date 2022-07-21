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Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов"
Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов" - 21.07.2022 Украина.ру
Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов"
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 21 июля в своем Telegram-канале рассказал о предстоящем переломе в ходе конфликта, который ожидают к зиме
2022-07-21T11:33
2022-07-21T11:33
2022-07-21T11:33
спецоперация
новости
ермак
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"Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", - пообещал Ермак.Он заверил, что чуть ли не ежедневно общается с Владимиром Зеленским "о HIMARS, гаубицах M777, системах ПВО, а еще об антироссийских санкциях". По словам Ермака, главу государства интересует эффективность оружия, чтобы делать "максимум для увеличения поставок".Ермак заверил, что руководство страны постоянно коммуницирует с военным командованием и понимает, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта.Он добавил, что вместе с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном пытается ускорить поставки тяжелого вооружения."Буду скоро снова говорить с ним о новом пакете военной помощи США. Ждем еще 4 HIMARS и не только. Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму",- подчеркнул Ермак.Накануне глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что, чем больше Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием, тем чаще Россия будет отодвигать географию спецоперации.
https://ukraina.ru/20220720/1036696283.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ермак
Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов"
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 21 июля в своем Telegram-канале рассказал о предстоящем переломе в ходе конфликта, который ожидают к зиме
"Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", - пообещал Ермак.
Он заверил, что чуть ли не ежедневно общается с Владимиром Зеленским "о HIMARS, гаубицах M777, системах ПВО, а еще об антироссийских санкциях". По словам Ермака, главу государства интересует эффективность оружия, чтобы делать "максимум для увеличения поставок".
Ермак заверил, что руководство страны постоянно коммуницирует с военным командованием и понимает, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта.
Он добавил, что вместе с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном пытается ускорить поставки тяжелого вооружения.
"Буду скоро снова говорить с ним о новом пакете военной помощи США. Ждем еще 4 HIMARS и не только. Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму",- подчеркнул Ермак.
Накануне глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что, чем больше Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием, тем чаще Россия будет отодвигать географию спецоперации.