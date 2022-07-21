Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов" - 21.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов"
Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов" - 21.07.2022 Украина.ру
Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов"
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 21 июля в своем Telegram-канале рассказал о предстоящем переломе в ходе конфликта, который ожидают к зиме
2022-07-21T11:33
2022-07-21T11:33
спецоперация
новости
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"Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", - пообещал Ермак.Он заверил, что чуть ли не ежедневно общается с Владимиром Зеленским "о HIMARS, гаубицах M777, системах ПВО, а еще об антироссийских санкциях". По словам Ермака, главу государства интересует эффективность оружия, чтобы делать "максимум для увеличения поставок".Ермак заверил, что руководство страны постоянно коммуницирует с военным командованием и понимает, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта.Он добавил, что вместе с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном пытается ускорить поставки тяжелого вооружения."Буду скоро снова говорить с ним о новом пакете военной помощи США. Ждем еще 4 HIMARS и не только. Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму",- подчеркнул Ермак.Накануне глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что, чем больше Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием, тем чаще Россия будет отодвигать географию спецоперации.
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новости, ермак

Глава офиса Зеленского пообещал России "много сюрпризов"

11:33 21.07.2022
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 21 июля в своем Telegram-канале рассказал о предстоящем переломе в ходе конфликта, который ожидают к зиме
"Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", - пообещал Ермак.
Он заверил, что чуть ли не ежедневно общается с Владимиром Зеленским "о HIMARS, гаубицах M777, системах ПВО, а еще об антироссийских санкциях". По словам Ермака, главу государства интересует эффективность оружия, чтобы делать "максимум для увеличения поставок".
Ермак заверил, что руководство страны постоянно коммуницирует с военным командованием и понимает, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта.
Он добавил, что вместе с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном пытается ускорить поставки тяжелого вооружения.
"Буду скоро снова говорить с ним о новом пакете военной помощи США. Ждем еще 4 HIMARS и не только. Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму",- подчеркнул Ермак.
Накануне глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что, чем больше Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием, тем чаще Россия будет отодвигать географию спецоперации.
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Вчера, 15:47
Не только ЛНР и ДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперацииВ интервью РИА Новости и RT глава министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что задачи спецоперации изменились из-за поставок Киеву РСЗО HIMARS
 
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