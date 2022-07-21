https://ukraina.ru/20220721/1036721983.html

Военный эксперт Баранец о том, какие успехи и провалы z-операции увидели друзья и враги РФ

Военный эксперт Баранец о том, какие успехи и провалы z-операции увидели друзья и враги РФ - 21.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт Баранец о том, какие успехи и провалы z-операции увидели друзья и враги РФ

И враждебные, и дружественно настроенные к России страны, оценивая операцию на Украине, сразу же увидели, что у России не хватает беспилотников и поэтому поспешили закупить тысячи БПЛА. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T10:54

2022-07-21T10:54

2022-07-21T10:54

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Эксперт отметил, что российское руководство признало, что опоздало с внедрением беспилотников в вооруженные силы, но сейчас этот провал ликвидируется, через месяц задача должна быть решена."Еще враг увидел, что российская армия способна воевать 20% своих сил и побеждать армию, которой в пять раз больше. Значит, мы побеждаем в основном своими высокими технологиями. Да, у нас есть проколы и косяки, но у нас есть очень приличное оружие. Это должны признать и наши друзья, и наши враги", - подчеркнул Баранец.Президент России Владимир Путин правильно сказал, что "мы на Украине еще ничего не начинали", потому что у нас действительно есть козыри, о которых мир еще не знает, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220718/1036556464.html

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новости, россия, сво