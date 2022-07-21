https://ukraina.ru/20220721/1036721983.html
Военный эксперт Баранец о том, какие успехи и провалы z-операции увидели друзья и враги РФ
Военный эксперт Баранец о том, какие успехи и провалы z-операции увидели друзья и враги РФ - 21.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт Баранец о том, какие успехи и провалы z-операции увидели друзья и враги РФ
И враждебные, и дружественно настроенные к России страны, оценивая операцию на Украине, сразу же увидели, что у России не хватает беспилотников и поэтому поспешили закупить тысячи БПЛА. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T10:54
2022-07-21T10:54
2022-07-21T10:54
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Эксперт отметил, что российское руководство признало, что опоздало с внедрением беспилотников в вооруженные силы, но сейчас этот провал ликвидируется, через месяц задача должна быть решена."Еще враг увидел, что российская армия способна воевать 20% своих сил и побеждать армию, которой в пять раз больше. Значит, мы побеждаем в основном своими высокими технологиями. Да, у нас есть проколы и косяки, но у нас есть очень приличное оружие. Это должны признать и наши друзья, и наши враги", - подчеркнул Баранец.Президент России Владимир Путин правильно сказал, что "мы на Украине еще ничего не начинали", потому что у нас действительно есть козыри, о которых мир еще не знает, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220718/1036556464.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво
Военный эксперт Баранец о том, какие успехи и провалы z-операции увидели друзья и враги РФ
И враждебные, и дружественно настроенные к России страны, оценивая операцию на Украине, сразу же увидели, что у России не хватает беспилотников и поэтому поспешили закупить тысячи БПЛА. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что российское руководство признало, что опоздало с внедрением беспилотников в вооруженные силы, но сейчас этот провал ликвидируется, через месяц задача должна быть решена.
"Еще враг увидел, что российская армия способна воевать 20% своих сил и побеждать армию, которой в пять раз больше. Значит, мы побеждаем в основном своими высокими технологиями. Да, у нас есть проколы и косяки, но у нас есть очень приличное оружие. Это должны признать и наши друзья, и наши враги", - подчеркнул Баранец.
Президент России Владимир Путин правильно сказал, что "мы на Украине еще ничего не начинали", потому что у нас действительно есть козыри, о которых мир еще не знает, заключил собеседник издания.