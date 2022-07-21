https://ukraina.ru/20220721/1036718432.html

"Началась охота": Алёхин рассказал о борьбе с дальнобойным оружием ВСУ

"Началась охота": Алёхин рассказал о борьбе с дальнобойным оружием ВСУ - 21.07.2022 Украина.ру

"Началась охота": Алёхин рассказал о борьбе с дальнобойным оружием ВСУ

Российская армия предпринимает меры, направленные на предотвращение обстрелов населённых пунктов Донбасса и РФ. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T10:19

2022-07-21T10:19

2022-07-21T10:19

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Обозреватель сообщил, что первые результаты такой борьбы уже есть и в дальнейшем их будет больше.Алёхин добавил, что в Харьковской области проблему представляют "кочующие" орудия и миномёты ВСУ. С ними ведётся борьба, наносятся удары по местам сосредоточения, командным и опорным пунктам ВСУ в районе Старого Салтова и Чугуева.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html

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новости, геннадий алехин, всу, обстрелы, белгородская область, харьковская область, артиллерия, минометы, чугуев