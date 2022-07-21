https://ukraina.ru/20220721/1036718432.html
"Началась охота": Алёхин рассказал о борьбе с дальнобойным оружием ВСУ
"Началась охота": Алёхин рассказал о борьбе с дальнобойным оружием ВСУ - 21.07.2022 Украина.ру
"Началась охота": Алёхин рассказал о борьбе с дальнобойным оружием ВСУ
Российская армия предпринимает меры, направленные на предотвращение обстрелов населённых пунктов Донбасса и РФ. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T10:19
2022-07-21T10:19
2022-07-21T10:19
спецоперация
новости
геннадий алехин
всу
обстрелы
белгородская область
харьковская область
артиллерия
минометы
чугуев
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Обозреватель сообщил, что первые результаты такой борьбы уже есть и в дальнейшем их будет больше.Алёхин добавил, что в Харьковской области проблему представляют "кочующие" орудия и миномёты ВСУ. С ними ведётся борьба, наносятся удары по местам сосредоточения, командным и опорным пунктам ВСУ в районе Старого Салтова и Чугуева.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, геннадий алехин, всу, обстрелы, белгородская область, харьковская область, артиллерия, минометы, чугуев
"Началась охота": Алёхин рассказал о борьбе с дальнобойным оружием ВСУ
Российская армия предпринимает меры, направленные на предотвращение обстрелов населённых пунктов Донбасса и РФ. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру