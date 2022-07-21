"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне - 21.07.2022 Украина.ру
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"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне
"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне - 21.07.2022 Украина.ру
"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне
Херсонская область была освобождена российскими военными в начале марта текущего года. Что ха это время удалось сделать, а что еще только предстоит в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
2022-07-21T08:54
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новости
херсон
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глава
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Он добавил, что в регионе также восстанавливается транспортное сообщение, удалось сберечь главные системы жизнеобеспечения области –энергобезопасность и газовое обеспечение. Кроме того, восстановлены мобильная связь и функционирование интернет-провайдеров."Все это создано за это короткое время. Вроде бы много, но нужно сделать еще больше", - резюмировал Сальдо.
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"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне

08:54 21.07.2022 (обновлено: 09:00 21.07.2022)
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
Херсон
© Татьяна Чугаенко
Читать в
Херсонская область была освобождена российскими военными в начале марта текущего года. Что ха это время удалось сделать, а что еще только предстоит в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

"В общем, удалось сохранить экономический потенциал, почти в полном объеме. Есть, конечно, моменты, которые вызывают разочарование и горечь, кое-какие разрушения есть, но, в общем-то, хозяйственная база в целости. Теперь дальше мы идем по пути активизации потенциала. Есть повышение деловой активности, повышение возможности для самих же херсонских предпринимателей, для инвесторов и для тех, кто хочет заниматься экономикой – это направление действует", - сказал глава ВГА.

Он добавил, что в регионе также восстанавливается транспортное сообщение, удалось сберечь главные системы жизнеобеспечения области –энергобезопасность и газовое обеспечение. Кроме того, восстановлены мобильная связь и функционирование интернет-провайдеров.
"Все это создано за это короткое время. Вроде бы много, но нужно сделать еще больше", - резюмировал Сальдо.
Владимир Сальдо интервью - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
06:26
Владимир Сальдо: Украинцы платят за то, чтобы убивали украинцев
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Юрий Кнутов: В той войне, которая идет в Украине, речь идет о том, сохранится ли Россия
 
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