"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне
08:54 21.07.2022 (обновлено: 09:00 21.07.2022)
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
© Татьяна Чугаенко
Херсонская область была освобождена российскими военными в начале марта текущего года. Что ха это время удалось сделать, а что еще только предстоит в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.
"В общем, удалось сохранить экономический потенциал, почти в полном объеме. Есть, конечно, моменты, которые вызывают разочарование и горечь, кое-какие разрушения есть, но, в общем-то, хозяйственная база в целости. Теперь дальше мы идем по пути активизации потенциала. Есть повышение деловой активности, повышение возможности для самих же херсонских предпринимателей, для инвесторов и для тех, кто хочет заниматься экономикой – это направление действует", - сказал глава ВГА.
Он добавил, что в регионе также восстанавливается транспортное сообщение, удалось сберечь главные системы жизнеобеспечения области –энергобезопасность и газовое обеспечение. Кроме того, восстановлены мобильная связь и функционирование интернет-провайдеров.
"Все это создано за это короткое время. Вроде бы много, но нужно сделать еще больше", - резюмировал Сальдо.