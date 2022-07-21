https://ukraina.ru/20220721/1036714281.html

"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне

"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне - 21.07.2022 Украина.ру

"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне

Херсонская область была освобождена российскими военными в начале марта текущего года. Что ха это время удалось сделать, а что еще только предстоит в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

2022-07-21T08:54

2022-07-21T08:54

2022-07-21T09:00

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Он добавил, что в регионе также восстанавливается транспортное сообщение, удалось сберечь главные системы жизнеобеспечения области –энергобезопасность и газовое обеспечение. Кроме того, восстановлены мобильная связь и функционирование интернет-провайдеров."Все это создано за это короткое время. Вроде бы много, но нужно сделать еще больше", - резюмировал Сальдо.

https://ukraina.ru/20220721/1036700197.html

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2022

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новости, херсон, херсонская область, глава, сальдо