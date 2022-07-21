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Немцы стали мыться реже и быстрее - Bild

Немцы стали мыться реже и быстрее - Bild - 21.07.2022 Украина.ру

Немцы стали мыться реже и быстрее - Bild

Более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее. Об этом 20 июля сообщила газета Bild со ссылкой на результаты опроса INSA

2022-07-21T08:00

2022-07-21T08:00

2022-07-21T08:11

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"Призывы светофорной коалиции ("красные" социал-демократы, "желтые" либералы и "зеленые") к экономии произвели впечатление на немцев!" – говорится в материале.Так, 62% жителей Германии стали экономить воду при посещении ванной, в то время как 35% "не подвергли свое поведение в душевой политически необходимым переменам".При этом в первых рядах "меньше моющихся" стоят избиратели "зеленых": 33% из них успевают теперь принять душ за более короткое время, чем до введения санкций против России, еще столько же стали реже мыться. В других группах избирателей лишь 9-18% моются на данный момент реже и меньшее время, чем ранее.По результатам опроса, почти каждый второй немец (45%) принял меры к тому, чтобы своими средствами согреться в период "зимы без русского газа", при этом 44% жителей Германии намерены принять участие в демонстрациях против высоких цен на энергию.Как ранее сообщили немецкие СМИ, правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил в воскресенье, что уровень заполненности газохранилищ недостаточен, чтобы пройти зимний сезон без российского газа. Вместе с тем он отметил, что ни при каком сценарии Германия не останется без газа.

https://ukraina.ru/20220714/1036385640.html

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новости, немцы, германия, россия