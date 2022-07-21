https://ukraina.ru/20220721/1036674117.html

Митрахович рассказал, введёт ли ЕС эмбарго на российский газ

Митрахович рассказал, введёт ли ЕС эмбарго на российский газ - 21.07.2022 Украина.ру

Митрахович рассказал, введёт ли ЕС эмбарго на российский газ

Взаимно противоречивые позиции отдельных стран ЕС делают маловероятным принятие в ближайшее время какого-либо определённого решения по ограничению поставок российского газа. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру

2022-07-21T07:45

2022-07-21T07:45

2022-07-21T07:45

санкции

газ

новости

станислав митрахович

ес

золото

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Он добавил, что что газ – это единственная серьёзная статья торговле между Россией и ЕС, на которую ещё не введены санкции. По мнению Митраховича, структуры Евросоюза постараются избежать принятия антироссийских санкций по газу.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220711/1034327814.html

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2022

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санкции, газ, новости, станислав митрахович, ес, золото