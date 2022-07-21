Митрахович рассказал, введёт ли ЕС эмбарго на российский газ - 21.07.2022 Украина.ру
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Митрахович рассказал, введёт ли ЕС эмбарго на российский газ
Митрахович рассказал, введёт ли ЕС эмбарго на российский газ - 21.07.2022 Украина.ру
Митрахович рассказал, введёт ли ЕС эмбарго на российский газ
Взаимно противоречивые позиции отдельных стран ЕС делают маловероятным принятие в ближайшее время какого-либо определённого решения по ограничению поставок российского газа. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру
2022-07-21T07:45
2022-07-21T07:45
санкции
газ
новости
станислав митрахович
ес
золото
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Он добавил, что что газ – это единственная серьёзная статья торговле между Россией и ЕС, на которую ещё не введены санкции. По мнению Митраховича, структуры Евросоюза постараются избежать принятия антироссийских санкций по газу.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220711/1034327814.html
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санкции, газ, новости, станислав митрахович, ес, золото

Митрахович рассказал, введёт ли ЕС эмбарго на российский газ

07:45 21.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Взаимно противоречивые позиции отдельных стран ЕС делают маловероятным принятие в ближайшее время какого-либо определённого решения по ограничению поставок российского газа. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру

"Моя версия такая, что пока решения не примут, с точки зрения ограничения, но, чтобы изобразить симуляцию бурной деятельности, возможно, в седьмой пакет [санкций] что-нибудь введут, связанное с золотом или ещё с чем-нибудь", - указал эксперт.

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Он добавил, что что газ – это единственная серьёзная статья торговле между Россией и ЕС, на которую ещё не введены санкции. По мнению Митраховича, структуры Евросоюза постараются избежать принятия антироссийских санкций по газу.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 08:13
«Рубят сук, на котором сидят»: Пушков прокомментировал ситуацию с дефицитом газа в ГерманииСенатор Алексей Пушков 11 июля в своем Telegram прокомментировал остановку газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание и опасения Германии по поводу прекращения поставок газа из России
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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