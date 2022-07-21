Митрахович рассказал, введёт ли ЕС эмбарго на российский газ
Взаимно противоречивые позиции отдельных стран ЕС делают маловероятным принятие в ближайшее время какого-либо определённого решения по ограничению поставок российского газа. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру
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"Моя версия такая, что пока решения не примут, с точки зрения ограничения, но, чтобы изобразить симуляцию бурной деятельности, возможно, в седьмой пакет [санкций] что-нибудь введут, связанное с золотом или ещё с чем-нибудь", - указал эксперт.
Он добавил, что что газ – это единственная серьёзная статья торговле между Россией и ЕС, на которую ещё не введены санкции. По мнению Митраховича, структуры Евросоюза постараются избежать принятия антироссийских санкций по газу.
11 июля, 08:13«Рубят сук, на котором сидят»: Пушков прокомментировал ситуацию с дефицитом газа в ГерманииСенатор Алексей Пушков 11 июля в своем Telegram прокомментировал остановку газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание и опасения Германии по поводу прекращения поставок газа из России
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.