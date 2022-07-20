Одиозный мэр "Днепра" Филатов объявил "ласковую украинизацию"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Borys Filatov / Перейти в фотобанкБорис Филатов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Borys Filatov
В следующем месяце горсовет Днепропетровска рассмотрит на сессии программу по внедрению украинского языка, передает РБК-Украина 20 июля, ссылаясь на мэра города Бориса Филатова
Ранее "ласковую украинизацию" объявил мэр соседнего, входящего в Днепропетровскую область и тоже абсолютно русскоязычного, Кривого Рога, Александр Вилкул.
Настало время вспомнить, что граждане страны, живущие по своей Конституции, должны руководствоваться ею во всех случаях.
Сообщается, что будет назначена специальная комиссия по разработке этой программы. Работать она будет совместно с департаментами гуманитарной политики городского совета и "национально-патриотического воспитания" горсовета.
Статья № 10 Конституции Украины гласит:
Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.