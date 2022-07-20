https://ukraina.ru/20220720/1036694725.html

Одиозный мэр "Днепра" Филатов объявил "ласковую украинизацию"

Одиозный мэр "Днепра" Филатов объявил "ласковую украинизацию" - 20.07.2022 Украина.ру

Одиозный мэр "Днепра" Филатов объявил "ласковую украинизацию"

В следующем месяце горсовет Днепропетровска рассмотрит на сессии программу по внедрению украинского языка, передает РБК-Украина 20 июля, ссылаясь на мэра города Бориса Филатова

2022-07-20T15:40

2022-07-20T15:40

2022-07-20T15:40

новости

борис филатов

днепропетровск

кривой рог

украинизация

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Ранее "ласковую украинизацию" объявил мэр соседнего, входящего в Днепропетровскую область и тоже абсолютно русскоязычного, Кривого Рога, Александр Вилкул.Сообщается, что будет назначена специальная комиссия по разработке этой программы. Работать она будет совместно с департаментами гуманитарной политики городского совета и "национально-патриотического воспитания" горсовета.

https://ukraina.ru/20220714/1036323492.html

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новости, борис филатов, днепропетровск, кривой рог, украинизация