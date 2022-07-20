Украина может освободиться от долгов на ближайшие годы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220720/1036681928.html
Украина хочет освободиться от долгов на ближайшие годы
Украина может освободиться от долгов на ближайшие годы
Украина хочет освободиться от долгов на ближайшие годы
Правительство Украины дало поручение министру финансов Сергею Марченко согласовать отсрочку платежей на два года, передает 20 июля Sputnik Ближнее зарубежье
2022-07-20T12:36
2022-07-20T12:37
новости
украина
минфин
платежи
отсрочка
правительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103002/71/1030027163_0:54:1140:695_1920x0_80_0_0_bb9958f5f4ab37b0937111726bd5f3fe.jpg
Министерство финансов Украины намерено согласовать отсрочку платежей по внешним задолженностям на два года. Киев также хотел бы, чтобы проценты по облигациям всё это время тоже не начислялись.Ранее Верховная Рада предложила Владимиру Зеленскому безотлагательно провести переговоры со всеми иностранными партнерами-кредиторами Украины о списании и пересмотре государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины.Министр финансов Сергей Марченко несколько недель назад сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников, остальные две трети - за счет иностранных грантов и кредитов.
https://ukraina.ru/20220706/1034301790.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103002/71/1030027163_72:0:1069:748_1920x0_80_0_0_f0a985913f1bde79c6e9730f5aa76d4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, минфин, платежи, отсрочка, правительство

Украина хочет освободиться от долгов на ближайшие годы

12:36 20.07.2022 (обновлено: 12:37 20.07.2022)
 
© slovoidilo.uaгривна флаг украина
гривна флаг украина
© slovoidilo.ua
Читать в
Правительство Украины дало поручение министру финансов Сергею Марченко согласовать отсрочку платежей на два года, передает 20 июля Sputnik Ближнее зарубежье
Министерство финансов Украины намерено согласовать отсрочку платежей по внешним задолженностям на два года.
Киев также хотел бы, чтобы проценты по облигациям всё это время тоже не начислялись.
Ранее Верховная Рада предложила Владимиру Зеленскому безотлагательно провести переговоры со всеми иностранными партнерами-кредиторами Украины о списании и пересмотре государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины.
Министр финансов Сергей Марченко несколько недель назад сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников, остальные две трети - за счет иностранных грантов и кредитов.
ВСУ украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 12:00
Неподъемные долги Киева, вранье Украины про обстрелы, убитые мирные жители. Хроника событий на Украине на 12:00 6 июляВ Европе усомнились в способности Киева выплатить долги по иностранным кредитам. Лавров обвинил Киев во вранье насчет обстрелов российских городов. В ДНР от украинских обстрелов погибли пятеро
 
НовостиУкраинаМинфинплатежиотсрочкаправительство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08РФ поразила высокоточным оружием новые цели под Одессой
12:59Александр Бородай: Нынешняя война с Украиной имеет аналог с Первой мировой
12:44Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки
12:42Безпалько оценил численность украинской группировки, противостоящей РФ
12:36Украина хочет освободиться от долгов на ближайшие годы
12:35Обогреть украинцев или отдать долги британцам? "Нафтогаз" накануне дефолта
12:29Украину удерживают от конструктива - Лавров
12:25"Россия еще ничего не начинала": Безпалько объяснил, что значат слова Путина про Украину
12:23Украинские журналисты нашли "зраду" в МИД Бельгии
12:19Западные эксперты о ядерном ударе и целях Путина
12:18Кто будет господствовать в новом мире: Мартынов дал расклад. Видео
12:02Украинские войска пытались прорвать линию обороны под Донецком
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом
11:50Выявить лояльных: Мирошник рассказал о провокациях киевского режима в Славянске
11:44Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре
11:23Украинский грабитель-полицейский застрелил бойца теробороны
11:15Лепехин: кризис системы управления в Европе показал, что единства там нет
10:50Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флот
10:49Секреты Крымского моста: на Украине озвучили новую угрозу
10:39Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной
Лента новостейМолния