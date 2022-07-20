https://ukraina.ru/20220720/1036681928.html

Украина хочет освободиться от долгов на ближайшие годы

Украина может освободиться от долгов на ближайшие годы

Украина хочет освободиться от долгов на ближайшие годы

Правительство Украины дало поручение министру финансов Сергею Марченко согласовать отсрочку платежей на два года, передает 20 июля Sputnik Ближнее зарубежье

2022-07-20T12:36

2022-07-20T12:36

2022-07-20T12:37

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Министерство финансов Украины намерено согласовать отсрочку платежей по внешним задолженностям на два года. Киев также хотел бы, чтобы проценты по облигациям всё это время тоже не начислялись.Ранее Верховная Рада предложила Владимиру Зеленскому безотлагательно провести переговоры со всеми иностранными партнерами-кредиторами Украины о списании и пересмотре государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины.Министр финансов Сергей Марченко несколько недель назад сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников, остальные две трети - за счет иностранных грантов и кредитов.

https://ukraina.ru/20220706/1034301790.html

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новости, украина, минфин, платежи, отсрочка, правительство