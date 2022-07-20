Украина хочет освободиться от долгов на ближайшие годы
12:36 20.07.2022 (обновлено: 12:37 20.07.2022)
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Правительство Украины дало поручение министру финансов Сергею Марченко согласовать отсрочку платежей на два года, передает 20 июля Sputnik Ближнее зарубежье
Министерство финансов Украины намерено согласовать отсрочку платежей по внешним задолженностям на два года.
Киев также хотел бы, чтобы проценты по облигациям всё это время тоже не начислялись.
Ранее Верховная Рада предложила Владимиру Зеленскому безотлагательно провести переговоры со всеми иностранными партнерами-кредиторами Украины о списании и пересмотре государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины.
Министр финансов Сергей Марченко несколько недель назад сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников, остальные две трети - за счет иностранных грантов и кредитов.
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