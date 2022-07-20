https://ukraina.ru/20220720/1036675237.html

Секреты Крымского моста: на Украине озвучили новую угрозу

Секреты Крымского моста: на Украине озвучили новую угрозу - 20.07.2022 Украина.ру

Секреты Крымского моста: на Украине озвучили новую угрозу

Украине "известен" российский план защиты Крымского моста от возможных ударов ВСУ, заявил 20 июля в интервью изданию OBOZREVATEL экс-заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука

2022-07-20T10:49

2022-07-20T10:49

2022-07-20T10:49

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крымский мост

секрет

угроза

украина

тука

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По его словам, эта информация "поможет" Украине уничтожить мост, а данные о его строительстве имелись у Киева еще в начале проектировки."Поэтому для наших военных разработать план удара для уничтожения Крымского моста особого труда не составляет", - сказал он.Он также отметил, что защита моста "очень сложная" и трудно оценить в данный момент, насколько осуществимым является этот план.Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина обязательно ударит по Крымскому мосту, "как только появится первая техническая возможность".Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что удар по территории Крыма станет роковым для Украины. Он подчеркнул, что "если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза".Не надо преуменьшать возможности противника. Но все, что заявляют из Киева, описывается тремя поговорками: "Не хвались, едучи на рать", "Бодливой корове Бог рог не дал", "Обещать – не значит жениться", сказал ранее в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. У Украины пока никаких возможностей наносить удары по Черноморскому флоту и по Крыму, считает он.

https://ukraina.ru/20220719/1036633460.html

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новости, крымский мост, секрет, угроза, украина, тука