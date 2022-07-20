https://ukraina.ru/20220720/1036671121.html
Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной
Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной
Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной
Агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД 20 июля сообщило о том, что Сирия прекратила дипотношения с Украиной
2022-07-20T10:39
2022-07-20T10:39
2022-07-20T10:39
новости
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мид
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Решение исходит из принципа взаимности: после аналогичного шага Киева, который 30 июня заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских, в ответ на признание ДНР и ЛНР.Киев назвал решение Сирии признать ЛДНР недружественным действием и посягательством на территориальную целостность Украины.В Дамаске же считают, что Украина фактически разорвала отношения еще в 2018 году, когда отказалась продлить визы сирийских дипломатов.Ранее в Киеве также сообщили о планах ввести торговое эмбарго и санкций против сирийских юридических и физических лиц.
https://ukraina.ru/20220713/1036294057.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сирия, украина, киев, мид
Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной
Агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД 20 июля сообщило о том, что Сирия прекратила дипотношения с Украиной
Решение исходит из принципа взаимности: после аналогичного шага Киева, который 30 июня заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских, в ответ на признание ДНР и ЛНР.
Киев назвал решение Сирии признать ЛДНР недружественным действием и посягательством на территориальную целостность Украины.
В Дамаске же считают, что Украина фактически разорвала отношения еще в 2018 году, когда отказалась продлить визы сирийских дипломатов.
"Вследствие этого шага дипломаты не смогли выполнять свою работу, и деятельность посольства была приостановлена из-за враждебной позиции украинских властей и их слепого повиновения политике Запада и США по отношению к Сирии", — заявил источник.
Ранее в Киеве также сообщили о планах ввести торговое эмбарго и санкций против сирийских юридических и физических лиц.