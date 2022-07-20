https://ukraina.ru/20220720/1036671121.html

Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной

Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной

Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной

Агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД 20 июля сообщило о том, что Сирия прекратила дипотношения с Украиной

2022-07-20T10:39

2022-07-20T10:39

2022-07-20T10:39

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Решение исходит из принципа взаимности: после аналогичного шага Киева, который 30 июня заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских, в ответ на признание ДНР и ЛНР.Киев назвал решение Сирии признать ЛДНР недружественным действием и посягательством на территориальную целостность Украины.В Дамаске же считают, что Украина фактически разорвала отношения еще в 2018 году, когда отказалась продлить визы сирийских дипломатов.Ранее в Киеве также сообщили о планах ввести торговое эмбарго и санкций против сирийских юридических и физических лиц.

https://ukraina.ru/20220713/1036294057.html

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2022

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новости, сирия, украина, киев, мид