Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной
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Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной
Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной
Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной
Агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД 20 июля сообщило о том, что Сирия прекратила дипотношения с Украиной
2022-07-20T10:39
2022-07-20T10:39
новости
сирия
украина
киев
мид
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Решение исходит из принципа взаимности: после аналогичного шага Киева, который 30 июня заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских, в ответ на признание ДНР и ЛНР.Киев назвал решение Сирии признать ЛДНР недружественным действием и посягательством на территориальную целостность Украины.В Дамаске же считают, что Украина фактически разорвала отношения еще в 2018 году, когда отказалась продлить визы сирийских дипломатов.Ранее в Киеве также сообщили о планах ввести торговое эмбарго и санкций против сирийских юридических и физических лиц.
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Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной

10:39 20.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД 20 июля сообщило о том, что Сирия прекратила дипотношения с Украиной
Решение исходит из принципа взаимности: после аналогичного шага Киева, который 30 июня заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских, в ответ на признание ДНР и ЛНР.
Киев назвал решение Сирии признать ЛДНР недружественным действием и посягательством на территориальную целостность Украины.
В Дамаске же считают, что Украина фактически разорвала отношения еще в 2018 году, когда отказалась продлить визы сирийских дипломатов.
"Вследствие этого шага дипломаты не смогли выполнять свою работу, и деятельность посольства была приостановлена из-за враждебной позиции украинских властей и их слепого повиновения политике Запада и США по отношению к Сирии", — заявил источник.
Ранее в Киеве также сообщили о планах ввести торговое эмбарго и санкций против сирийских юридических и физических лиц.
Митинг в честь пятилетия провозглашения ДНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:45
Киев в ярости: еще одна страна вслед за РФ и Сирией признала ДНРКНДР признала независимость Донецкой Народной Республики. Такое заявление 13 июля сделал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале
 
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