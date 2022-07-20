В Белом доме пригрозили ужесточить санкции против России и пообещали новую помощь Украине - 20.07.2022 Украина.ру
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В Белом доме пригрозили ужесточить санкции против России и пообещали новую помощь Украине
В Белом доме пригрозили ужесточить санкции против России и пообещали новую помощь Украине - 20.07.2022 Украина.ру
В Белом доме пригрозили ужесточить санкции против России и пообещали новую помощь Украине
Вашингтон пообещал ужесточить уже введенные против России санкции, а Украине предоставить новый пакет военной помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает 20 июля Радио Sputnik
2022-07-20T10:07
2022-07-20T10:07
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Он также рассказал, что в ближайшие дни администрация США отправит на Украину новый пакет помощи, который станет уже 16-м по счету, и включит в себя поставку HIMARS, дополнительных боеприпасов для РСЗО и артиллерии.Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.Однако лидеры стран "Большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом G-7 надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
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новости, сша, белый дом, россия, санкции, украина, военная помощь, оружие, himars, джон кирби

В Белом доме пригрозили ужесточить санкции против России и пообещали новую помощь Украине

10:07 20.07.2022
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Вашингтон пообещал ужесточить уже введенные против России санкции, а Украине предоставить новый пакет военной помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает 20 июля Радио Sputnik

"Мы можем ввести дополнительные санкции, ужесточить уже действующие, а также продолжить попытки ограничивать возможности [президента РФ Владимира] Путина продолжать войну. Ведение войны - дорогостоящее занятие", - сказал Кирби.

Он также рассказал, что в ближайшие дни администрация США отправит на Украину новый пакет помощи, который станет уже 16-м по счету, и включит в себя поставку HIMARS, дополнительных боеприпасов для РСЗО и артиллерии.
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.
Однако лидеры стран "Большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.
Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом G-7 надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.
Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
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