https://ukraina.ru/20220720/1036669807.html

В Белом доме пригрозили ужесточить санкции против России и пообещали новую помощь Украине

В Белом доме пригрозили ужесточить санкции против России и пообещали новую помощь Украине - 20.07.2022 Украина.ру

В Белом доме пригрозили ужесточить санкции против России и пообещали новую помощь Украине

Вашингтон пообещал ужесточить уже введенные против России санкции, а Украине предоставить новый пакет военной помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает 20 июля Радио Sputnik

2022-07-20T10:07

2022-07-20T10:07

2022-07-20T10:07

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Он также рассказал, что в ближайшие дни администрация США отправит на Украину новый пакет помощи, который станет уже 16-м по счету, и включит в себя поставку HIMARS, дополнительных боеприпасов для РСЗО и артиллерии.Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.Однако лидеры стран "Большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом G-7 надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.

https://ukraina.ru/20220720/1036667865.html

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новости, сша, белый дом, россия, санкции, украина, военная помощь, оружие, himars, джон кирби