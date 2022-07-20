"По политическим соображениям": Путин прокомментировал решение Киева закрыть "Сохрановку"
Президент России Владимир Путин сказал, что Украина закрыла один из энергомаршрутов в Европу по политическим соображениям. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, передают 20 июля РИА Новости.
"Украина вдруг неожиданно объявила о том, что один из маршрутов - из двух маршрутов, которые идут по ее территории - она закрывает, якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под ее контролем, а находится на территории Луганской Народной Республики. Но она оказалась, эта станция, под контролем Луганской Народной Республики несколько месяцев назад. Они недавно взяли и закрыли. Без всяких на то оснований. Все там нормально функционировало, никто не мешал. Взяли и закрыли по политическим соображениям".
В начале мая Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка". Киевские власти сослались на то, что газоизмерительная станция находится под чужим контролем. В результате для транзита в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа".
В "Газпроме" оценили это решение Киева как провокацию и объяснили, что российская сторона выполняет все свои обязательства, в том числе по оплате услуг транзита газа, однако перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
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