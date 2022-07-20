https://ukraina.ru/20220720/1036659509.html

Путин озвучил позицию России о статусе Заевфратья

Путин озвучил позицию России о статусе Заевфратья - 20.07.2022 Украина.ру

Путин озвучил позицию России о статусе Заевфратья

Москва считает, что территорию Заевфратья необходимо передать под контроль Дамаска. Такое заявление по итогам встречи "астанинской тройки" сделал президент РФ Владимир Путин, передают 20 июля РИА Новости.

2022-07-20T07:29

2022-07-20T07:29

2022-07-20T07:29

владимир путин

сирия

дамаск

иран

турция

новости

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Российский лидер пояснил, что в таком случае можно будет вести диалог с властями Сирии, что серьезным образом стабилизирует там ситуацию.По итогам встречи "астанинской тройки" лидеры России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, в котором говорится, что стороны подтвердили приверженность к укреплению трехстороннего сотрудничества в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике. В документе говорится, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем.Президент Ирана Абрахим Раиси заявил, что стороны также подтвердили приверженность к сохранению территориальной целостности Сирии, а российский лидер отметил, что законные власти Дамаска вернули контроль над большей частью страны, теперь целью сирийского руководства стало Заевфратье.

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владимир путин, сирия, дамаск, иран, турция, новости