https://ukraina.ru/20220720/1036659509.html
Путин озвучил позицию России о статусе Заевфратья
Путин озвучил позицию России о статусе Заевфратья - 20.07.2022 Украина.ру
Путин озвучил позицию России о статусе Заевфратья
Москва считает, что территорию Заевфратья необходимо передать под контроль Дамаска. Такое заявление по итогам встречи "астанинской тройки" сделал президент РФ Владимир Путин, передают 20 июля РИА Новости.
2022-07-20T07:29
2022-07-20T07:29
2022-07-20T07:29
владимир путин
сирия
дамаск
иран
турция
новости
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Российский лидер пояснил, что в таком случае можно будет вести диалог с властями Сирии, что серьезным образом стабилизирует там ситуацию.По итогам встречи "астанинской тройки" лидеры России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, в котором говорится, что стороны подтвердили приверженность к укреплению трехстороннего сотрудничества в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике. В документе говорится, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем.Президент Ирана Абрахим Раиси заявил, что стороны также подтвердили приверженность к сохранению территориальной целостности Сирии, а российский лидер отметил, что законные власти Дамаска вернули контроль над большей частью страны, теперь целью сирийского руководства стало Заевфратье.
https://ukraina.ru/20220720/1036657980.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, сирия, дамаск, иран, турция, новости
Путин озвучил позицию России о статусе Заевфратья
Москва считает, что территорию Заевфратья необходимо передать под контроль Дамаска. Такое заявление по итогам встречи "астанинской тройки" сделал президент РФ Владимир Путин, передают 20 июля РИА Новости.
"Есть некоторые расхождения в том, что происходит в Заевфратье… Расхождения по поводу того, как организовать и стабилизировать ситуацию в регионе. Как известно, там работают совместные российско-турецкие наблюдательные конвои. Но на наш взгляд, чтобы обеспечить долговременно устойчивую ситуацию там, нужно всю эту территорию передать под контроль официальных властей Дамаска, под контроль вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал он.
Российский лидер пояснил, что в таком случае можно будет вести диалог с властями Сирии, что серьезным образом стабилизирует там ситуацию.
По итогам встречи "астанинской тройки" лидеры России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, в котором говорится, что стороны подтвердили приверженность к укреплению трехстороннего сотрудничества в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике. В документе говорится, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем.
Президент Ирана Абрахим Раиси заявил, что стороны также подтвердили приверженность к сохранению территориальной целостности Сирии, а российский лидер отметил, что законные власти Дамаска вернули контроль над большей частью страны, теперь целью сирийского руководства стало Заевфратье.