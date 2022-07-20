Путин озвучил позицию России о статусе Заевфратья - 20.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220720/1036659509.html
Путин озвучил позицию России о статусе Заевфратья
Путин озвучил позицию России о статусе Заевфратья - 20.07.2022 Украина.ру
Путин озвучил позицию России о статусе Заевфратья
Москва считает, что территорию Заевфратья необходимо передать под контроль Дамаска. Такое заявление по итогам встречи "астанинской тройки" сделал президент РФ Владимир Путин, передают 20 июля РИА Новости.
2022-07-20T07:29
2022-07-20T07:29
владимир путин
сирия
дамаск
иран
турция
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036646975_0:0:2840:1598_1920x0_80_0_0_7219c7832f93e83fd0d2b49d7b77a7f7.jpg
Российский лидер пояснил, что в таком случае можно будет вести диалог с властями Сирии, что серьезным образом стабилизирует там ситуацию.По итогам встречи "астанинской тройки" лидеры России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, в котором говорится, что стороны подтвердили приверженность к укреплению трехстороннего сотрудничества в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике. В документе говорится, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем.Президент Ирана Абрахим Раиси заявил, что стороны также подтвердили приверженность к сохранению территориальной целостности Сирии, а российский лидер отметил, что законные власти Дамаска вернули контроль над большей частью страны, теперь целью сирийского руководства стало Заевфратье.
https://ukraina.ru/20220720/1036657980.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036646975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c027e113dab1497b14e0a630d787d806.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, сирия, дамаск, иран, турция, новости

Путин озвучил позицию России о статусе Заевфратья

07:29 20.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка В.Путина в Крымский федеральный округ
Рабочая поездка В.Путина в Крымский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Москва считает, что территорию Заевфратья необходимо передать под контроль Дамаска. Такое заявление по итогам встречи "астанинской тройки" сделал президент РФ Владимир Путин, передают 20 июля РИА Новости.

"Есть некоторые расхождения в том, что происходит в Заевфратье… Расхождения по поводу того, как организовать и стабилизировать ситуацию в регионе. Как известно, там работают совместные российско-турецкие наблюдательные конвои. Но на наш взгляд, чтобы обеспечить долговременно устойчивую ситуацию там, нужно всю эту территорию передать под контроль официальных властей Дамаска, под контроль вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - сказал он.

Российский лидер пояснил, что в таком случае можно будет вести диалог с властями Сирии, что серьезным образом стабилизирует там ситуацию.
По итогам встречи "астанинской тройки" лидеры России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, в котором говорится, что стороны подтвердили приверженность к укреплению трехстороннего сотрудничества в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике. В документе говорится, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем.
Президент Ирана Абрахим Раиси заявил, что стороны также подтвердили приверженность к сохранению территориальной целостности Сирии, а российский лидер отметил, что законные власти Дамаска вернули контроль над большей частью страны, теперь целью сирийского руководства стало Заевфратье.
06:48
Главное в России и мире на 20 июля О чем сегодня будут говорить мировые лидеры, какие темы станут наиболее обсуждаемыми и к каким договоренностям придут? Наиболее важные и заметные события предстоящего дня в подборке Украина.ру на 20 июля
 
Владимир ПутинСирияДамаскИранТурцияНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия
09:13"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России
09:05Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна
09:04Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война
09:00Хроника событий на Украине на утро 19 июля: ресурсы РФ, запуск СП-2, санкции против детей
09:00"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ
08:54Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2"
08:45Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины
08:39Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
08:31Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву
08:30"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва"
08:21Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис
08:19Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана
08:17Лепехин о том, зачем Путин поехал в Иран и уничтожении ВСУ Черноморского флота России
08:15"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины
08:06"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти
08:00Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана
07:57Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович
07:56"Чтобы не привезли оружие": Митрахович предположил, как будет вывозиться украинское зерно
07:53Путин: турбина "Северного потока" - собственность "Газпрома", и он ее получит
Лента новостейМолния