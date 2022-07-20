https://ukraina.ru/20220720/1036635565.html

Третьяков объяснил, почему США неожиданно забеспокоились о судьбе своих граждан на Украине

Третьяков объяснил, почему США неожиданно забеспокоились о судьбе своих граждан на Украине - 20.07.2022 Украина.ру

Третьяков объяснил, почему США неожиданно забеспокоились о судьбе своих граждан на Украине

Американское руководство в очередной раз призывало своих граждан срочно покинуть Украину. Значит ли это, что конфликт перейдет на новый уровень, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков

2022-07-20T07:45

2022-07-20T07:45

2022-07-20T07:45

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Для подобного предупреждения от Вашингтона, уверен он, достаточно было двух факторов. Первый – недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия на Украине еще всерьез ничего не начинала.И второе – вытекающее из известных всем фактов - российская армия и союзные войска ЛДНР постепенно вытесняют украинские вооруженные силы с занятых ими территорий. Это значит, пояснил политолог, что в скором времени оборона рухнет, и наступит военно-психологический перелом.

https://ukraina.ru/20220718/1036537692.html

https://ukraina.ru/20220719/1036629931.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт, политолог, новости, виталий третьяков, сша, сво, вашингтон, владимир путин