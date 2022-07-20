Третьяков объяснил, почему США неожиданно забеспокоились о судьбе своих граждан на Украине
Американское руководство в очередной раз призывало своих граждан срочно покинуть Украину. Значит ли это, что конфликт перейдет на новый уровень, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков
Для подобного предупреждения от Вашингтона, уверен он, достаточно было двух факторов. Первый – недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия на Украине еще всерьез ничего не начинала.
И второе – вытекающее из известных всем фактов - российская армия и союзные войска ЛДНР постепенно вытесняют украинские вооруженные силы с занятых ими территорий. Это значит, пояснил политолог, что в скором времени оборона рухнет, и наступит военно-психологический перелом.
"Думаю, с учетом этих двух обстоятельств и какой-то своей секретной информации, добытой спецслужбами, американцы - надо отдать им должное, что они всегда делают и предупреждают своих, что лучше покинуть территорию Украины. Отмечу также, что интенсивность обстрела разных военных объектов, где бы они ни находились, в том числе, в гражданских зданиях часто, со стороны Вооруженных сил России повысилась, и это дополнительный толчок к тому, чтобы американцы пожелали своим гражданам поберечь здоровье", - считает Третьяков.
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