Третьяков объяснил, почему США неожиданно забеспокоились о судьбе своих граждан на Украине - 20.07.2022 Украина.ру
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Третьяков объяснил, почему США неожиданно забеспокоились о судьбе своих граждан на Украине
Третьяков объяснил, почему США неожиданно забеспокоились о судьбе своих граждан на Украине - 20.07.2022 Украина.ру
Третьяков объяснил, почему США неожиданно забеспокоились о судьбе своих граждан на Украине
Американское руководство в очередной раз призывало своих граждан срочно покинуть Украину. Значит ли это, что конфликт перейдет на новый уровень, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков
2022-07-20T07:45
2022-07-20T07:45
эксперт
политолог
новости
виталий третьяков
сша
сво
вашингтон
владимир путин
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Для подобного предупреждения от Вашингтона, уверен он, достаточно было двух факторов. Первый – недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия на Украине еще всерьез ничего не начинала.И второе – вытекающее из известных всем фактов - российская армия и союзные войска ЛДНР постепенно вытесняют украинские вооруженные силы с занятых ими территорий. Это значит, пояснил политолог, что в скором времени оборона рухнет, и наступит военно-психологический перелом.
https://ukraina.ru/20220718/1036537692.html
https://ukraina.ru/20220719/1036629931.html
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эксперт, политолог, новости, виталий третьяков, сша, сво, вашингтон, владимир путин

Третьяков объяснил, почему США неожиданно забеспокоились о судьбе своих граждан на Украине

07:45 20.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВиталий Третьяков
Виталий Третьяков - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Американское руководство в очередной раз призывало своих граждан срочно покинуть Украину. Значит ли это, что конфликт перейдет на новый уровень, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков
Для подобного предупреждения от Вашингтона, уверен он, достаточно было двух факторов. Первый – недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия на Украине еще всерьез ничего не начинала.
И второе – вытекающее из известных всем фактов - российская армия и союзные войска ЛДНР постепенно вытесняют украинские вооруженные силы с занятых ими территорий. Это значит, пояснил политолог, что в скором времени оборона рухнет, и наступит военно-психологический перелом.

"Думаю, с учетом этих двух обстоятельств и какой-то своей секретной информации, добытой спецслужбами, американцы - надо отдать им должное, что они всегда делают и предупреждают своих, что лучше покинуть территорию Украины. Отмечу также, что интенсивность обстрела разных военных объектов, где бы они ни находились, в том числе, в гражданских зданиях часто, со стороны Вооруженных сил России повысилась, и это дополнительный толчок к тому, чтобы американцы пожелали своим гражданам поберечь здоровье", - считает Третьяков.

Виталий Третьяков
18 июля, 12:56
Виталий Третьяков о том, почему американцы уезжают с Украины и что скоро будет в Киеве
Владимир Гаврилов
Вчера, 12:50Спецоперация
Минобороны Украины обещает "потопить" Черноморский флот РФ и вернуть КрымКиевский режим готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью, опубликованном 19 июля в лондонской газете The Times
 
экспертполитологНовостиВиталий ТретьяковСШАСВОВашингтонВладимир Путин
 
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