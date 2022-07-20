"Уничтожены и ранены": Рожин объяснил, почему боевики ВСУ покидают свои позиции на фронте - 20.07.2022 Украина.ру
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"Уничтожены и ранены": Рожин объяснил, почему боевики ВСУ покидают свои позиции на фронте
"Уничтожены и ранены": Рожин объяснил, почему боевики ВСУ покидают свои позиции на фронте - 20.07.2022 Украина.ру
"Уничтожены и ранены": Рожин объяснил, почему боевики ВСУ покидают свои позиции на фронте
Массовое дезертирство в подразделениях украинской армии связано с тем, что у них низкий моральный дух из-за большого количества потерь, понесенных за прошедшие месяцы, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-07-20T06:30
2022-07-20T06:30
украина
новости
всу
россия
дезертирство
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Ранее росгвардейцы обнаружили в Луганской Народной Республике документы, подтверждающие массовое дезертирство в подразделениях ВСУ.По его словам, резервисты противника уже не столь устойчивые, поэтому тенденции к оставлению позиций сейчас ярко выражены.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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украина, новости, всу, россия, дезертирство

"Уничтожены и ранены": Рожин объяснил, почему боевики ВСУ покидают свои позиции на фронте

06:30 20.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь
ВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Массовое дезертирство в подразделениях украинской армии связано с тем, что у них низкий моральный дух из-за большого количества потерь, понесенных за прошедшие месяцы, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Ранее росгвардейцы обнаружили в Луганской Народной Республике документы, подтверждающие массовое дезертирство в подразделениях ВСУ.

Это связано с серьезными потерями десантно-штурмовых войск. У них в ВСУ десантные войска давно уже включены в десантно-штурмовые части и в усиленную пехоту. То есть, 79-я бригада, 25-я бригада использовались в боях практически с первых дней. Большая часть первоначального личного состава уничтожена, ранена или попала в плен. Соответственно, — в силу тяжелых потерь, понесенных за прошедшие месяцы.

Борис Рожин интервью
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
По его словам, резервисты противника уже не столь устойчивые, поэтому тенденции к оставлению позиций сейчас ярко выражены.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
БТР M113 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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УкраинаНовостиВСУРоссиядезертирство
 
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