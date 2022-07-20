"Уничтожены и ранены": Рожин объяснил, почему боевики ВСУ покидают свои позиции на фронте
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Массовое дезертирство в подразделениях украинской армии связано с тем, что у них низкий моральный дух из-за большого количества потерь, понесенных за прошедшие месяцы, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Ранее росгвардейцы обнаружили в Луганской Народной Республике документы, подтверждающие массовое дезертирство в подразделениях ВСУ.
Это связано с серьезными потерями десантно-штурмовых войск. У них в ВСУ десантные войска давно уже включены в десантно-штурмовые части и в усиленную пехоту. То есть, 79-я бригада, 25-я бригада использовались в боях практически с первых дней. Большая часть первоначального личного состава уничтожена, ранена или попала в плен. Соответственно, — в силу тяжелых потерь, понесенных за прошедшие месяцы.
По его словам, резервисты противника уже не столь устойчивые, поэтому тенденции к оставлению позиций сейчас ярко выражены.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.