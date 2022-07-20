https://ukraina.ru/20220720/1036602920.html

"Уничтожены и ранены": Рожин объяснил, почему боевики ВСУ покидают свои позиции на фронте

"Уничтожены и ранены": Рожин объяснил, почему боевики ВСУ покидают свои позиции на фронте - 20.07.2022 Украина.ру

"Уничтожены и ранены": Рожин объяснил, почему боевики ВСУ покидают свои позиции на фронте

Массовое дезертирство в подразделениях украинской армии связано с тем, что у них низкий моральный дух из-за большого количества потерь, понесенных за прошедшие месяцы, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-07-20T06:30

2022-07-20T06:30

2022-07-20T06:30

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Ранее росгвардейцы обнаружили в Луганской Народной Республике документы, подтверждающие массовое дезертирство в подразделениях ВСУ.По его словам, резервисты противника уже не столь устойчивые, поэтому тенденции к оставлению позиций сейчас ярко выражены.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036424040.html

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украина, новости, всу, россия, дезертирство